Макрон об угрозах России бросить атомную бомбу на Париж: Удивлен такой нервозностью

Вице-президент Госдумы РФ Петр Толстой в интервью французской медиагруппе BFMTV пригрозил отправить атомную бомбу на Париж. Президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что удивлен такой "нервозностью и несдержанностью российских чиновников".

Толстой заявил, что в Кремле "подсчитывают", за сколько ядерная ракета может долететь до Парижа. По его словам, "где-то через две минуты", передает Цензор.НЕТ со ссылкой на ЛигаБизнесИнформ.

Кроме того, на фоне заявлений Макрона о вероятности отправки войск в Украину российский чиновник пригрозил "убить всех французских солдат в Украине".

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На просьбу прокомментировать эти заявления французский лидер заявил: "Я думаю, что их возмущения достаточно, чтобы не комментировать их".

"На самом деле я удивлен такой нервозностью и отсутствием воздержания у российских чиновников", – сказал Макрон.