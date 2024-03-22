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Макрон об угрозах России бросить атомную бомбу на Париж: Удивлен такой нервозностью

Президент Франції Емманюель Макрон

Вице-президент Госдумы РФ Петр Толстой в интервью французской медиагруппе BFMTV пригрозил отправить атомную бомбу на Париж. Президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что удивлен такой "нервозностью и несдержанностью российских чиновников".

Толстой заявил, что в Кремле "подсчитывают", за сколько ядерная ракета может долететь до Парижа. По его словам, "где-то через две минуты", передает Цензор.НЕТ со ссылкой на ЛигаБизнесИнформ.

Кроме того, на фоне заявлений Макрона о вероятности отправки войск в Украину российский чиновник пригрозил "убить всех французских солдат в Украине".

Читайте также: Мы официально говорим, что будем поддерживать Украину настолько интенсивно, насколько нужно, - Макрон

На просьбу прокомментировать эти заявления французский лидер заявил: "Я думаю, что их возмущения достаточно, чтобы не комментировать их".

"На самом деле я удивлен такой нервозностью и отсутствием воздержания у российских чиновников", – сказал Макрон.

Автор: 

ядерное оружие (1355) Толстой Петр (20) Макрон Эмманюэль (1362)


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Топ комментарии
+38
Дипломатично сказал что они эбанутые твари.
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22.03.2024 23:17 Ответить
+21
Респект Макрону.

Він одразу відповів путлеру коротко та ясно:» Франція теж мае ЯЗ».

2 хвилини це час підлітка із РФ до Франції,
та також час для ракети Франція-рф.

Стратегия Франції у ********* війні мае положення про удар першими. Путлер був дуже здивований коли це прочитав у « Білій книзі» французів.
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22.03.2024 23:22 Ответить
+19
Може нехай сопчатку психлікарню наший лідор пройде разом із опою?
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22.03.2024 23:21 Ответить
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Дипломатично сказал что они эбанутые твари.
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22.03.2024 23:17 Ответить
Так, засновники тероризму в світі вони такі!! ..поки лящів не отримають, не заспокоються!
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23.03.2024 08:54 Ответить
треба якусь петицію в Євросоюз, шоб кожен лідер європейської країни пройшов бодай три дні в найближчій психлікарні для буйнопомєшаних. Інакше як вони можуть стратегувати свої дії відносно ***** ?
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22.03.2024 23:19 Ответить
Може нехай сопчатку психлікарню наший лідор пройде разом із опою?
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22.03.2024 23:21 Ответить
наш там пацієнт
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22.03.2024 23:24 Ответить
європейці, вивчайте вялікую рузькую літєратуру:

Толстой погрожує скинути на Париж ядерну бомбу
Достоєвський - пошинкувати сокирою нємцев....
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22.03.2024 23:22 Ответить
На словах він Лев-Толстой, а насправді херр простой.
@ О. Гончаренко
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22.03.2024 23:22 Ответить
у оригіналі : " це ви там ( на болотах) граф толстой , а тут ви просто .... простой " (( це я про те що він не лєв , а пєтя ((
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23.03.2024 01:11 Ответить
Респект Макрону.

Він одразу відповів путлеру коротко та ясно:» Франція теж мае ЯЗ».

2 хвилини це час підлітка із РФ до Франції,
та також час для ракети Франція-рф.

Стратегия Франції у ********* війні мае положення про удар першими. Путлер був дуже здивований коли це прочитав у « Білій книзі» французів.
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22.03.2024 23:22 Ответить
А нєльзя дагаваріцца, шта ми па вам можем атамнимі ракєтамі стрєлять, а ви па нам нєт?
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23.03.2024 01:36 Ответить
Можна, але тільки з тими у кого ЯО немає...
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23.03.2024 09:06 Ответить
макарон щось не той вже. Цому погрожують ядерною бомбою, а він лише здивований. Клован підсадив?
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22.03.2024 23:23 Ответить
Дипломатична мова - це така спеціальна мова, коли усі вислови треба розуміти по-іншому. Макрон грубо вилаявся!

"Якщо дипломат каже "Так!' - це "Може бути".
Якщо дипломат каже "Може бути!' - це "Ні!".
Якщо дипломат каже "Ні!' - це не дипломат!"
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23.03.2024 11:02 Ответить
Дивно що Макрон здивувався. Він же не просто так усього за два роки від телефоністки ***** доріс до його потенційного могильщика.
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22.03.2024 23:24 Ответить
Від ядерних бомб в України кацапив би різко попустило. Мінімум кудись там наступати запалу б поубавилось. Але комусь крім кацапив, такий розклад теж сильно невигідний.
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22.03.2024 23:28 Ответить
Тю, бл@дь, він ще й досі здивований - зателефонуй, спитай, здивуєшся ще більше.
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22.03.2024 23:28 Ответить
"***** якась… Кацапи всєгда такі понятливі - а не понімають…"
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22.03.2024 23:29 Ответить
".. ядерна ракета може долетіти до Парижа. За його словами, "десь за дві хвилини" Джерело:

Тобто науки там ніхто не вивчає... "Нащо та єорграфія, якщо ямщик є"?
Для внутрішнього споживання - саме те!
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22.03.2024 23:29 Ответить
Ото ще раз наголошую..нам треба відновлювати ядерну зброю. Доки мокши такі @пануті - дуже треба.

Треба відновлювати ВПК. Вчити інженерів державним коштом, відновлювати НДІ, відкопати інженерів 80-90х років - 100% по закромах є якісь розробки. Наймати й платити за працю нормальні гроші.
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22.03.2024 23:35 Ответить
а я бы просто потребовал их назад у сша и англии. В судебном порядке.
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23.03.2024 01:10 Ответить
вони тебе силою роззброювали ? (( байочки про коди , примус і т.п. залиш для інших , крім того могли поставити обов'язковою умовою ядерного роззброєння вступ України в НАТО , правда проблема одна - нам НАТА нє НАТА (( , може краще подаси в суд на тих хто все це організовував ( в т.ч. і у ВР ) ???
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23.03.2024 01:18 Ответить
почитай спершу як роззброювали.
без байочок
силою
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23.03.2024 01:36 Ответить
"почитай спершу як роззброювали. без байочок силою" .... ану нагадай , бо я щось забувся , куди там в Україну натівці десантували свої війська , чи які міста бомбили ? (( Єдине що пам'ятаю , так це спогади Кучми що тодішній очільник Франції йому казав: "тебе на..ть " , а покійний Кравчук триндів що у нас немає коштів на обслуговування ЯЗ . Поміж іншим - нахрін нам дійсно були потрібні МБР , а от тактичне ЯО не дуже цікавило США , його цілком реально було залишити якби хтось про це думав . P.S. так і що там з НАТО , нас туди не пускали , чи ми туди не хотіли ?
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23.03.2024 01:59 Ответить
вы умственно отсталый или только прикидываетесь?? бегала Украина за сша и просила, ну когда ж вы заберете у нас яо, ракеты и самолеты? так хотим от него избавиться, а без вас ну никак
учи матчасть, мальчик
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23.03.2024 02:19 Ответить
Обітри соплі , дєдушка , а потім без пропаганди ,фактами прокоментуй як у тебе силою ЯЗ забирали . Ну і не забудься мені розповісти чому ми відмовилися в НАТО вступати , хоча пропозиції надходили. А це для тебе , розумово передового , : https://nv.ua/ukr/world/geopolitics/budapeshtskiy-memorandum-kravchuk-vidmovivsya-vid-nato-a-chastinu-yadernoji-zbroji-ukrajini-vkrali-50373965.html
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23.03.2024 02:26 Ответить
я не дискутирую с умственно отсталыми
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23.03.2024 02:53 Ответить
Тобі , отсос , до "умствєнно отсталих" як мінімум дорости потрібно
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23.03.2024 13:39 Ответить
розділ совка пройшов так, що раші осталося все, а нам те, на чому ми практично не могли заробити. Газ був потрібний, твели були потрібні. Пенсійного фонду не було попри наявність великої кількості пенсіонерів-силовиків як спадок совка.
І раша разом із штатами поставили умову - віддай. Коли до тебе підійдуть два гопники з бійцівського клубу, а в тебе навіть балончика нема і ти не швидко бігаєш, то ти краще віддаси гаманець, а не станеш з ними битися. Бо розмажуть по асфальту. Ти певно скажеш, що у нас армія була аж така шо твою мать (лексон воєнних). але в армії був суцільний совок і проти раші переважна більшість офіцерів би навіть слова не сказали. Вони б швидше переворот зробили. Бо кгб із рядів сбу нікуди не ділася. Єдине, що могли зробити наші урядовці і дипломати - це вести перемовини із штатами (таємно від раші) і переконувати їх, що штати підставляють Україну для завоювання рашою. Переконувати на історичних прикладах і слізно клястися що поволеньки станемо найкращим і найнадійнішим союзником США. Ви серйозно вважаєте, що це було кому робити в ті часи і було бажання це робити? І що це не стало б відомо кремлю ще на стадії обговорення у нас?
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23.03.2024 07:34 Ответить
Якщо серйозно , то я вважаю що тоді як і сьогодні суспільство українське нічим докорінно не різнилося , 2019 це чітко показав , та й досі так продовжується , це про серйозно .Щодо решти - перечитайте із чого той жєня почав - щось він в суді вимагатиме від США , бо силою забрали . Ну а що могли б чи не могли - це не до історії , бо там немає якби , просто є інший приклад - країни Балтії у яких того совкогового і прокацапського лайна не менше нашого , але вони у НАТО !
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23.03.2024 13:45 Ответить
Нам би хоч мін 120 досхочу відновити ((
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23.03.2024 01:13 Ответить
я за, від нас ближчє , якщо уї..ти ЯО по рашистах з Харкова то долетить до мацкви за 20сек.
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23.03.2024 03:59 Ответить
До то із серії - повинно бути, не треба ж застосовувати відразу.
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23.03.2024 05:44 Ответить
Нехай судді, прокурори, мєнти, депутати майструють бомбу ядерну в них зарплата підходяща.
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23.03.2024 06:48 Ответить
Ото аби ляпнути..
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23.03.2024 09:55 Ответить
Кацапи вони зрозуміли що жити без СРСР не зможуть, тому намагаються відновити те що давно не існує
Зрозуміли що вони стали меншовартісними, не затребуваними у світі, і до них не дуже прислухаються як до СРСР
Тому хочу залякати навіть Європу
Показують свою силу
Але Франція теж ядерна країна, і теж може завдати удару Москві
Тільки кацапи настільки психічні
Що вже нагло висловлюють свої думки
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22.03.2024 23:42 Ответить
ага, только вот при возвращении в СССР придётся отдать все эти заводы, пароходы и прочее имущество обратно "государству". Не было в СССР легальных миллионеров, только подпольные, ото под пол и забиться надо будет обратно...
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22.03.2024 23:44 Ответить
і досі совком мариш , мрієш як усе відберуть і поділять ?
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23.03.2024 01:20 Ответить
вам же еще Немцов всё сказал про кремлёвского карлу... не поверили?
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22.03.2024 23:43 Ответить
Здається по договору про нерозповсюдження ЯЗ, погрози застосування прирівнюються до самого застосування.
Так шо можна наносити удар у відповідь...
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22.03.2024 23:46 Ответить
Когда - то испанский король оказалося на сцене
Рядом с Уго Чавесом
Чавес - был известным мудаком
Любил побухтеть
И достал испанского короля своим бухтением и враньем
Король сказал тогда по простому
Заткни пельку , Чавес!
Все мировые СМИ возмутились поведением короля
А вот испанцам поведение своего короля очень понравилось
И они вместо РИНГТОНА
Ставили на мобилки
Фразу короля - ЗАТКНИ ПЕЛЬКУ, ЧАВЕС!
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23.03.2024 00:02 Ответить
Це для думи він пьотр толстой, а світу - #уй простой.
До Парижу ще треба долетіти через кілька натівських країн - не з кацпаським щастям.
Навіть якби вони щось запустили, воно було б збите і впало б не вибухнувши.
Але для Франції це легальний привід нанести удар у відповідь.
З кількох боків, з різних носіїв.
По Уренгою точно, бо це головна військова ціль - кремлівський гаманець.
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23.03.2024 01:25 Ответить
Треба французам заявити про передачу ЯЗ Україні, та побачите як кацапи закриють свої пики.
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23.03.2024 01:27 Ответить
Достатньо розмістити французьку ЯЗ на українській території.
Підльотний час путіну сподобається.
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23.03.2024 01:40 Ответить
Сцикливий захід дає сцикливі відповіді, він повинен був в відповідь повідомити час підльоту натівських ракет.
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23.03.2024 04:34 Ответить
Створюйте військову копліцію нарощуйте сили усією Європою, карфаген повине бути зруйнований ...
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23.03.2024 07:31 Ответить
Україна має мати свою ЯЗ. Тільки не оголошувати про її розробку, бо заборонять та ще і пригрозять допомогою
Розробляти так в тіхаря, а потім поставити перед фактом
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23.03.2024 10:42 Ответить
"На самом деле я удивлен такой нервозностью и отсутствием воздержания у российских чиновников", - сказал Макрон. зачётный троллинг 1001 -го уровня
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23.03.2024 11:41 Ответить
тепер у макрона пронос на місяць.
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23.03.2024 11:54 Ответить
 
 