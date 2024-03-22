Обвинение Украины в причастности к стрельбе в Подмосковье - провокация Кремля с целью дальнейшего нагнетания антиукраинской истерии, - МИД
Министерство иностранных дел Украины прокомментировало стрельбу в концертном зале "Крокус" в подмосковном Красногорске (РФ).
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу МИД.
"Министерство иностранных дел Украины категорически отвергает обвинения, начавшие раздаваться от российских официальных лиц, в якобы причастности Украины к стрельбе в концертном зале "Крокус" в подмосковном Красногорске.
Считаем такие обвинения спланированной провокацией Кремля в целях дальнейшего нагнетания антиукраинской истерии в российском обществе, создания условий для усиления мобилизации российских граждан для участия в преступной агрессии против нашего государства и дискредитации Украины в глазах международного сообщества", - говорится в сообщении.
В МИД напомнили, что у российского режима длинная история кровавых провокаций спецслужб, подобных теракту на Каширском шоссе в 1999 году. "Для путинской диктатуры не существует красных линий. Она готова убивать собственных граждан ради политических целей так же, как за время войны против Украины убила тысячи мирных украинцев в результате ракетных ударов, артиллерийских обстрелов и пыток", - отметили в министерстве.
Напомним, 22 марта вечером в Подмосковье произошла стрельба в концертном зале "Крокус Сити Холл": сообщалось о 40 убитых и более 100 раненых.
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"А вдоль дороги мертвые с косами стоят......... и тишина."
руZZкому міру повірити - себе обманути!
Кхм... чего не ожидал - того не ожидал, игиловцы?! Шта?
Жарт. То такий дрібний кавказький народ. Хто ж там ще може бути на "Л", пригноблений москалями? Щось сходу не придумаю.
це так розважається ху@ло і його гебістська свора , щоби всі боялись
грізного сцарька і швидко мобілізувалися 🙁
Це так, думки на пивних дріжжах
Все...Лягаємо спати.
22 марта 2024
Спецслужбы Украины пытаются помешать российским экстренным службам на фоне теракта в «Крокус Сити Холле».
«Как и ожидалось, со стороны т. н. Украины валом пошли массовые звонки о минированиях зданий, а также вбросы о якобы терактах в других российских городах с целью посеять панику.
В сути киевского режима давно сомнений нет - все это лишь еще одно напоминание о том,
с кем мы воюем и чья государственность в нынешнем виде должна быть уничтожена»
Подробнее: https://eadaily.com/ru/news/2024/03/22/ukrainskie-specsluzhby-pytayutsya-paralizovat-rabotu-rossiyskih-spasateley
Кулеба, походу ты сам истеришь
В молодости - то он половчее был
Взрывал дома в Москве
А это какой - то Красногорск
Всего лишь 40 трупов
Несерьезно для диктатора
Старенький стал путин
Зассал сделать ШИРОКОМАСШТАБНЫЙ ТЕРАКТ В МОСКВЕ
Я посмеялась
Интересно узнать
А идейные террористы - не кушают?
Одежда им не нужна?
Оружие тем более , наверное?
Я так понимаю - современные идейные террористы
Ходят в набедренных повязках
И все время голодные
А воюют в лучшем случае палками
Простите - для чего человеку голова?
Неужто только для прически
И чтоб губки покрасить?
https://m.youtube.com/watch?v=FBQpILYYLhc&pp=ygUk0LPQstC-0YDQuNGCINC4INC_0L7QutCw0LfQuNCy0LDQtdGC
1) шість раз засуджений "херой сво" президентське прощення відсвяткував
2) чергового "захисника" на бімбас проводжали
3) кавказське весілля
4) відвідини дон-доном мацкви та полум'яна зустріч його
4) фестиваль з нагоди відкриття вірменського СТО чи шашличної...
І т.д. і т.п.
И на ИХ ДЕНЬГИ - из налогов на стоимость билетов, будут покупаться новые РАКЕТЫ ДЛЯ УБИЙСТВА УКРАИНЦЕВ!!!