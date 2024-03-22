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Обвинение Украины в причастности к стрельбе в Подмосковье - провокация Кремля с целью дальнейшего нагнетания антиукраинской истерии, - МИД

мзс

Министерство иностранных дел Украины прокомментировало стрельбу в концертном зале "Крокус" в подмосковном Красногорске (РФ).

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу МИД.

"Министерство иностранных дел Украины категорически отвергает обвинения, начавшие раздаваться от российских официальных лиц, в якобы причастности Украины к стрельбе в концертном зале "Крокус" в подмосковном Красногорске.

Считаем такие обвинения спланированной провокацией Кремля в целях дальнейшего нагнетания антиукраинской истерии в российском обществе, создания условий для усиления мобилизации российских граждан для участия в преступной агрессии против нашего государства и дискредитации Украины в глазах международного сообщества", - говорится в сообщении.

В МИД напомнили, что у российского режима длинная история кровавых провокаций спецслужб, подобных теракту на Каширском шоссе в 1999 году. "Для путинской диктатуры не существует красных линий. Она готова убивать собственных граждан ради политических целей так же, как за время войны против Украины убила тысячи мирных украинцев в результате ракетных ударов, артиллерийских обстрелов и пыток", - отметили в министерстве.

Читайте также: Никаких признаков причастности Украины к стрельбе в Москве нет, - Белый дом

Напомним, 22 марта вечером в Подмосковье произошла стрельба в концертном зале "Крокус Сити Холл": сообщалось  о 40 убитых и более 100 раненых.

Автор: 

МИД (7009) москва (3090) россия (96231) стрельба (3267) теракт (2314)


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Топ комментарии
+12
Трєвожно .. Очєнь !
..
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22.03.2024 23:29 Ответить
+11
Интернет уже гудит по поводу сегодняшних дневных снимков у этого крокуса) Задолго до стрельбы у крокуса стояла вереница фсб-шных машин) Точно Ванька вообще интернет отключат, чтоб не палили контору)
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22.03.2024 23:28 Ответить
+9
ИГИЛ взял на себя ответственность за теракт в Крокус-Сити. Об этом со ссылкой на ресурсы группировки сообщил Рейтерс. (с) вот это поворот...
Кхм... чего не ожидал - того не ожидал, игиловцы?! Шта?
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22.03.2024 23:41 Ответить
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Интернет уже гудит по поводу сегодняшних дневных снимков у этого крокуса) Задолго до стрельбы у крокуса стояла вереница фсб-шных машин) Точно Ванька вообще интернет отключат, чтоб не палили контору)
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22.03.2024 23:28 Ответить
Сподіваюсь, фсб зможе перевершити "+1000 за добу"
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22.03.2024 23:33 Ответить
Трєвожно .. Очєнь !
..
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22.03.2024 23:29 Ответить
Нах вообще идиот кулеба реагирует на высер ********** , скажите прямо слова ******** ***** но комментарий..
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22.03.2024 23:37 Ответить
Дивлюсь в прямому ефірі мацьку. Перший канал. Там взагалі про Україну не згадують. Разом з клованом підсіли?

"А вдоль дороги мертвые с косами стоят......... и тишина."
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22.03.2024 23:32 Ответить
Я не розуиію, якого біса наші поци почали виправдовуватись? Хто обвиняє Україну? Там іділ уже взяло на себе відповідальність. Ну й дебіли при владі у нас, ой дебіли!
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23.03.2024 00:09 Ответить
Та навіть хай і звинувачують - якого біса на цих гандонів реагувати?
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23.03.2024 05:53 Ответить
ШО ***** почав святкувати інавгурацію ? Це була тільки розминка.
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23.03.2024 07:11 Ответить
я знову ж переконуюсь яка ЦЕ лжива і підла продажна мерзота цей руSSкій мір і його адепти!
руZZкому міру повірити - себе обманути!
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22.03.2024 23:35 Ответить
Шо, апять? (с) Та невже? Хахли вже у підмацков'ї? Вже десь прочитав, що літаки вирулюють на зліт - шо, апять?
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22.03.2024 23:35 Ответить
Ну що ж. Патріоти можуть повторити в другому місці.
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22.03.2024 23:38 Ответить
Завтра пуйлоТБ покаже усьому світу "візитівки Яроша", синьо-жовтий прапор і особисте посвідчення Буданова, знайдені на місці стрілянини. Якби підірвали той "крокус" безпілотниками, то кацапня одразу б повірила, що це укронацисти винні.
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22.03.2024 23:41 Ответить
ИГИЛ взял на себя ответственность за теракт в Крокус-Сити. Об этом со ссылкой на ресурсы группировки сообщил Рейтерс. (с) вот это поворот...
Кхм... чего не ожидал - того не ожидал, игиловцы?! Шта?
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22.03.2024 23:41 Ответить
Або таліби...або Хезболла...Вейшнорія...
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22.03.2024 23:51 Ответить
ну формально Талибан, Хамасс и Хезболла почти союзники рфии, а вот Игил формально таки враг и они там повоевать успели в Сирии и крови пролить...
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22.03.2024 23:53 Ответить
Уже пишут что фейк
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22.03.2024 23:51 Ответить
Що не так? Ігіл - це і є російські спецслужби. Це давно всім відомо
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22.03.2024 23:52 Ответить
Тільки один ***** не .... взяв ще відповідальність на себе. Але заявив "Баби нарожают!"
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23.03.2024 07:03 Ответить
Скажи- ка,дядя,ведь недаром...
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22.03.2024 23:41 Ответить
Ічкерія, Дагестан, Інгушетія -- повставайте! Скиньте, нарешті, кількасотрічне ярмо московитських *******!
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22.03.2024 23:42 Ответить
Ось що таке ІДІЛ. Л тільки хто такі?
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23.03.2024 00:11 Ответить
Лаз 😂

Жарт. То такий дрібний кавказький народ. Хто ж там ще може бути на "Л", пригноблений москалями? Щось сходу не придумаю.
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23.03.2024 00:26 Ответить
Мабуть лезгіни ...
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23.03.2024 01:34 Ответить
Годиться.
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23.03.2024 05:51 Ответить
Як що на москальскій, то Любой народ
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23.03.2024 05:56 Ответить
То що звинуватять Україну вірогідність 99% - інакше навіщо ху-йло це все затіяло.
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22.03.2024 23:43 Ответить
по сообщению Рейтерас вроде как ответственность на себя взял Игил, да и свидетели расстрела говорили что это были восточные какие-то люди на восточном же языке переговаривающиеся...
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22.03.2024 23:46 Ответить
Навіщо ІДІЛу атакувати союзника?
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22.03.2024 23:50 Ответить
сам в шоке, хз
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22.03.2024 23:51 Ответить
ИГИЛ не союзник России, а противник. ИГИЛ бомбила Россия в Сирии. На самом деле если это реально ИГИЛ, то это их второй крупный фраг после Ирана. Значит они восстановили структуру и мстят своим врагам.
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23.03.2024 00:09 Ответить
ФСБ пытаються сделать из России по настоящему нацисткое государство, не приемлющее другие национальности и религии, хотят сплотить ватников вокруг новой радикальной идеологии. Этот теракт был именно для этого.
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23.03.2024 00:18 Ответить
Москальня ніяк не може второпати , що вся ця стрілянина ,
це так розважається ху@ло і його гебістська свора , щоби всі боялись
грізного сцарька і швидко мобілізувалися 🙁
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22.03.2024 23:43 Ответить
ИГИЛ признався лягаєм спать..
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22.03.2024 23:45 Ответить
Ігіл це ж іракці? Що вони забули в росіян?
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22.03.2024 23:51 Ответить
Не лише іракці. Багато які народності там присутні.
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22.03.2024 23:54 Ответить
Що? Що ? Гроші. Тепер ***** відвалить їм кругленьку, або літак ракет у подарунок. Але ігіловці просять півтора тоні бомби. Гулять так гулять !
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23.03.2024 07:07 Ответить
А на машинах ФСБ, що були там ДО "інцеденту" усілякі патрушеви (чи хто там) не дотумкали українськи номери вивісити?

Це так, думки на пивних дріжжах
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22.03.2024 23:50 Ответить
Так нашли один форд бус с украинскими номерами. Правда, номера оказались беларускими)
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22.03.2024 23:53 Ответить
Та це ***** почав святкувати свою .... безсмертність.
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23.03.2024 07:09 Ответить
Це були фанати гурту Пікнік.
Все...Лягаємо спати.
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22.03.2024 23:57 Ответить
А колись і я був фанат... На дємбєль всю частину розбудив пікніком... А вони гандонами виявилися. Та всі вони такі - лягаємо далі
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23.03.2024 06:01 Ответить
Украинские спецслужбы пытаются парализовать работу российских спасателей

22 марта 2024

Спецслужбы Украины пытаются помешать российским экстренным службам на фоне теракта в «Крокус Сити Холле».

«Как и ожидалось, со стороны т. н. Украины валом пошли массовые звонки о минированиях зданий, а также вбросы о якобы терактах в других российских городах с целью посеять панику.

В сути киевского режима давно сомнений нет - все это лишь еще одно напоминание о том,
с кем мы воюем и чья государственность в нынешнем виде должна быть уничтожена»

Подробнее: https://eadaily.com/ru/news/2024/03/22/ukrainskie-specsluzhby-pytayutsya-paralizovat-rabotu-rossiyskih-spasateley
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23.03.2024 00:02 Ответить
Заметьте как русские истерят из-за этого терракта и насколько им пофиг что делает Украина. Потому что все что мы делаем это даже не комариные укусы. Они совсем не пугают русских. А вот эти четыре бородача с калашами страшнее всех украинских ДРГ.
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23.03.2024 00:08 Ответить
Кто, где и когда обвинял Украину?
Кулеба, походу ты сам истеришь
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23.03.2024 00:11 Ответить
Та они сразу же понеслись. Медведев вообще грозился в очередной раз на Киев напасть.
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23.03.2024 00:12 Ответить
Старенький стал путин
В молодости - то он половчее был
Взрывал дома в Москве
А это какой - то Красногорск
Всего лишь 40 трупов
Несерьезно для диктатора
Старенький стал путин
Зассал сделать ШИРОКОМАСШТАБНЫЙ ТЕРАКТ В МОСКВЕ
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23.03.2024 00:19 Ответить
Просто современных террористов нельзя купить за бабло. Раньше заплатил им и все. А сейчас не пойдет. Они все идейные.
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23.03.2024 00:26 Ответить
Спасибо за эту фразу про идейных террористов
Я посмеялась
Интересно узнать
А идейные террористы - не кушают?
Одежда им не нужна?
Оружие тем более , наверное?
Я так понимаю - современные идейные террористы
Ходят в набедренных повязках
И все время голодные
А воюют в лучшем случае палками
Простите - для чего человеку голова?
Неужто только для прически
И чтоб губки покрасить?
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23.03.2024 00:30 Ответить
Их нельзя купить.
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23.03.2024 00:34 Ответить
Крокус сіті хол прекратив своє існування,криша рухнула...
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23.03.2024 00:44 Ответить
Друзі,запасаємся попкорном....нічка буде інтересною...вже журналістів почали пакувати,та зівак...
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23.03.2024 00:40 Ответить
Говорит і показиваєт співає ПІКНІК
https://m.youtube.com/watch?v=FBQpILYYLhc&pp=ygUk0LPQstC-0YDQuNGCINC4INC_0L7QutCw0LfQuNCy0LDQtdGC
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23.03.2024 00:46 Ответить
ПІКНІК співає НЕ ПЛАЧЬ ПАЛАЧ - https://m.youtube.com/watch?v=D5FJGLHjw_Q
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23.03.2024 00:50 Ответить
100% !!! ПУТИН ПЕДОФИЛ !!!
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23.03.2024 01:25 Ответить
Звичайно Україна не має до цього жодного відношення (Навіть чисто технологічно, як мали б добиратися до москви українські спецпризначенці в комуфляжі та з автоматами ледь не тисячу км?), але мені чомусь зовсім не хочеться співчувати росіянам разом "зі світовою прогресивною громадськістю". Я б на місці США, ЄС тощо замість того, що вони написали з приводу цього, висловив щось в такому дусі: "інцидент є не дивним і не останнім з огляду на терористичну істерію, яка стала панівною в ідеології цієї держави та з огляду на те, що російське суспільство є безнадійно хворим..."
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23.03.2024 03:02 Ответить
А чи не є "Крокус" спробою переключити увагу світу з вчорашньої вранішньої терористичної повітряної атаки на Україну?
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23.03.2024 03:16 Ответить
"Битовуху" взагалі не беруть до уваги?
1) шість раз засуджений "херой сво" президентське прощення відсвяткував
2) чергового "захисника" на бімбас проводжали
3) кавказське весілля
4) відвідини дон-доном мацкви та полум'яна зустріч його
4) фестиваль з нагоди відкриття вірменського СТО чи шашличної...
І т.д. і т.п.
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23.03.2024 05:48 Ответить
https://t.me/c/1198589840/86251 🔥Горить російський нафтопереробний завод в місті Новокуйбишевськ Самарської області.
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23.03.2024 05:51 Ответить
эх самара городок , накурилася я
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23.03.2024 06:46 Ответить
путин развлекается , многоходовочка
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23.03.2024 05:53 Ответить
Кilling at least 60 people and wounding 100 more, Russian security services say.
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23.03.2024 05:58 Ответить
если лапти говорят ,значит в два раза больше
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23.03.2024 08:00 Ответить
Заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев https://www.pravda.com.ua/rus/news/2024/03/22/7447754/ заявил , что "если будет установлено, что это террористы киевского режима" причастны к стрельбе, то они должны быть "безжалостно уничтожены, как террористы".
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23.03.2024 06:10 Ответить
это только идиоту может прийти такая мысль что это Украина устроила , у нас убивают сознательно гражданских , а мы бомбим только НПЗ
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23.03.2024 06:13 Ответить
Воронєж на черзі - там озброєний чоловік у районі одного з ТРЦ розгулює з гвинтівкою
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23.03.2024 06:16 Ответить
а США лаптей предупреждали ,вот они и знают кто это сделал
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23.03.2024 06:42 Ответить
Більше нагадує " БАБИ нарожают! "
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23.03.2024 06:58 Ответить
https://t.me/c/1198589840/86257 Вже традиційно, ранок у Бєлгороді завдяки путіну починається не з кави, а з сирени та вибухів.
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23.03.2024 07:08 Ответить
Ни капли жалости к погибшим оккупантам (без оправдания теракта как такового!). Не забывайте, что они после массированного удара по всей территории Украины шли не Кремль сносить, а РАЗВЛЕКАТЬСЯ!!!
И на ИХ ДЕНЬГИ - из налогов на стоимость билетов, будут покупаться новые РАКЕТЫ ДЛЯ УБИЙСТВА УКРАИНЦЕВ!!!
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23.03.2024 07:28 Ответить
Who am I to disagree?
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23.03.2024 07:35 Ответить
https://t.me/c/1198589840/86265 ❗️Теракт у москві - це помста за Афганістан, Чечню та Сирію від ІДІЛ, - NYT
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23.03.2024 07:31 Ответить
Аналітики кажуть, що ІДІЛ-К (підрозділ організації в Афганістані) останні два роки «зациклився» на росії, за війни в мусульманських державах. Американські посадовці попереджали про це кремль не лише публічно, а й у приватних розмовах.
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23.03.2024 07:33 Ответить
путин предупреждения США называл шантажом
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23.03.2024 08:03 Ответить
https://www.pravda.com.ua/rus/news/2024/03/23/7447774/ Россияне потеряли еще 1050 вояк и 12 танков
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23.03.2024 07:58 Ответить
в ночь на 23 уничтожено 31 шахед из 34
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23.03.2024 08:06 Ответить
 
 