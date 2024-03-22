Обвинение Украины в причастности к стрельбе в Подмосковье - провокация Кремля с целью дальнейшего нагнетания антиукраинской истерии, - МИД

Министерство иностранных дел Украины прокомментировало стрельбу в концертном зале "Крокус" в подмосковном Красногорске (РФ).

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу МИД.

"Министерство иностранных дел Украины категорически отвергает обвинения, начавшие раздаваться от российских официальных лиц, в якобы причастности Украины к стрельбе в концертном зале "Крокус" в подмосковном Красногорске.

Считаем такие обвинения спланированной провокацией Кремля в целях дальнейшего нагнетания антиукраинской истерии в российском обществе, создания условий для усиления мобилизации российских граждан для участия в преступной агрессии против нашего государства и дискредитации Украины в глазах международного сообщества", - говорится в сообщении.

В МИД напомнили, что у российского режима длинная история кровавых провокаций спецслужб, подобных теракту на Каширском шоссе в 1999 году. "Для путинской диктатуры не существует красных линий. Она готова убивать собственных граждан ради политических целей так же, как за время войны против Украины убила тысячи мирных украинцев в результате ракетных ударов, артиллерийских обстрелов и пыток", - отметили в министерстве.

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Напомним, 22 марта вечером в Подмосковье произошла стрельба в концертном зале "Крокус Сити Холл": сообщалось о 40 убитых и более 100 раненых.