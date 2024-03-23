США не поощряют и не обеспечивают возможностями украинских военных для нанесения ударов внутри России, - Белый дом

В администрации Байдена отказались комментировать информацию Financial Times, что якобы США обращались в украинские спецслужбы с просьбой прекратить удары по российским нефтеперерабатывающим заводам.

С соответствующим заявлением выступил советник Белого дома Джон Кирби, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Я не буду говорить о деталях, обнародованных в прессе. Единственное, что я вам скажу – это то, о чем говорил раньше – мы не поощряем и не обеспечиваем возможностями украинских военных для нанесения ударов внутри России", - отметил Кирби.

Напомним Financial Times распространило информацию, якобы американская администрация могла призывать Украину прекратить удары по российским НПЗ. По информации издания, в Вашингтоне якобы опасаются, что это может спровоцировать ответные удары, а также привести к глобальному повышению цен на топливо, в том числе в США. Мол, это может негативно отразиться на избирательных перспективах Джо Байдена.