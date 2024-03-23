Губернатор Гладков пожаловался на тяжелое утро и обстрел Белгорода. ФОТОрепортаж

Губернатор Белгородской области РФ Вячеслав Гладков сообщил о "тяжелом утре" в регионе.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на телеграм-канал Гладкова.

"У нас выдалось тяжелое утро. Беспилотные летательные аппараты атаковали два муниципалитета – Старооскольский округ и Чернянский район. В Чернянском районе погиб один мирный житель, два человека ранены. Рано утром был обстрелян Белгород: повреждены частные дома, многоквартирные дома, есть пострадавшие".









