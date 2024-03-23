Губернатор Гладков пожаловался на тяжелое утро и обстрел Белгорода. ФОТОрепортаж
Губернатор Белгородской области РФ Вячеслав Гладков сообщил о "тяжелом утре" в регионе.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на телеграм-канал Гладкова.
"У нас выдалось тяжелое утро. Беспилотные летательные аппараты атаковали два муниципалитета – Старооскольский округ и Чернянский район. В Чернянском районе погиб один мирный житель, два человека ранены. Рано утром был обстрелян Белгород: повреждены частные дома, многоквартирные дома, есть пострадавшие".
Топ комментарии
+33 Яр Холодний
показать весь комментарий23.03.2024 07:40 Ответить Ссылка
+24 Виталий #548501
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+18 Старый зольдат
показать весь комментарий23.03.2024 07:44 Ответить Ссылка
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ВСІХ людей евакуйовано
Загальний настрій позитивний
Ціни на нерухомість в белгороді отріцательно растуть
Бажання плодити кацапчиків отріцательно расте
Настроєніє на работі - отріцательно позітівноє
Званю Люське - пускай накррывает на стол - завтра выходные и вообще весна, и так хорошо жить то стало при очередном путине
отвлекают от общего фона войны в белгороде
А у нас....
Як кажуть кремлівські "пропагандони" - "А вот если-бы не сапративлялись - а сразу сдались - никто-бы не стрелял! Жили-бы мирно адной страной!"
Хай ловлять С-300 и т.п.
П.С.
А в Бєлгороді щось, тіпа, "Крокуса" є ?
Зараз українська мова в Білгороді майже не використовується, але в деяких селах Білгородського району українська мова все ще жива.
потом падумав сказал - "в Крокус-Хол ходют одни хахлы - не астанавливайтесь"
потом падумав закричал - "уберите этого хахла с рогами у меня из плеча и головы... мачить всех - у меня припадок снова"
Прекратите межусобицу!
Сядьте за стол переговоров!
Границы - по карте города от 1917 года!
Доколе?
Розміри та ресурси росії як лінзою збільшують її вагомість у світі.
Що таке якісь там хохли на якійсь там крихітній Україні.
Русскіє - інша справа. П'ята частина Землі, найпотужніша ЯЗ, нафта-газ-алмази, толстой-достоєвський-навальний. Оце все.
Всі звикли.
З часом звикнуть, що і русню ********. На бєлгород, наприклад, вже уваги особливо не звертають. Прилітає? Так це там як "доброго ранку". Підпороговий подразник вже.
Чи це нескрєпно?
Белгород становится похожим на город
Страны, РАЗВЯЗАВШЕЙ ВОЙНУ
Надо,чтобы так выглядела Москва
И все остальное по списку
Уверена , Бог смотрит сейчас смотрит на Белгород и радуется
Это же Бог говорит
Кто с мечом пришёл
Тот от меча и погибнет
Кацапы - безбожники
Пора это остановить
Хороший русак - мертвий русак!!!