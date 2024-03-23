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Новости Война
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Губернатор Гладков пожаловался на тяжелое утро и обстрел Белгорода. ФОТОрепортаж

Губернатор Белгородской области РФ Вячеслав Гладков сообщил о "тяжелом утре" в регионе.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на телеграм-канал Гладкова.

"У нас выдалось тяжелое утро. Беспилотные летательные аппараты атаковали два муниципалитета – Старооскольский округ и Чернянский район. В Чернянском районе погиб один мирный житель, два человека ранены. Рано утром был обстрелян Белгород: повреждены частные дома, многоквартирные дома, есть пострадавшие".

Наслідки обстрілу Бєлгорода
Наслідки обстрілу Бєлгорода
Наслідки обстрілу Бєлгорода
Наслідки обстрілу Бєлгорода
Наслідки обстрілу Бєлгорода

Автор: 

обстрел (27941) Белгород (457)


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Топ комментарии
+33
А що поганого? Скоро Бєлгород може стать "містом-побратимом" Маріуполя! Руками самих-же "рассеян"!
Як кажуть кремлівські "пропагандони" - "А вот если-бы не сапративлялись - а сразу сдались - никто-бы не стрелял! Жили-бы мирно адной страной!"
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23.03.2024 07:40 Ответить
+24
Как-то в один момент россияне стали жертвами. Утром они ещё запускали по Украине сотни ракет, а сейчас весь мир соболезнуем им. Мир вы *********? Они стёрли с лица земли украинские города, в Сирии, Грузии. Сотни тысяч погибших. (c)
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23.03.2024 08:39 Ответить
+18
Так СВО іде ж за планом. Чого він скаржится?
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23.03.2024 07:44 Ответить
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То не ми,то яуісь зелені чоловічки і то самі росіяни. Трєвожно
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23.03.2024 07:36 Ответить
ВСЕ збито
ВСІХ людей евакуйовано
Загальний настрій позитивний
Ціни на нерухомість в белгороді отріцательно растуть
Бажання плодити кацапчиків отріцательно расте
Настроєніє на работі - отріцательно позітівноє
Званю Люське - пускай накррывает на стол - завтра выходные и вообще весна, и так хорошо жить то стало при очередном путине
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23.03.2024 12:18 Ответить
Мабуть вчора гульвенив в честь теракта в підмосков"і
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23.03.2024 07:37 Ответить
Більше, треба більше ударних дронів!
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23.03.2024 07:38 Ответить
Вот хрущеба 5-этажная - покрашена красивенько и смотрится еще ничего. У нас же - вот эти ляпухи пенопластовые, у каждого со своим цветом.
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23.03.2024 07:39 Ответить
Есть такое... То балконы разноцветные, то утепление.
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23.03.2024 07:49 Ответить
Когда из балкона пытаются чуть ли не еще одну комнату сделать - это вообще жесть. И всем пох, нет никакой архитектурной экспертизы, ни хрена.
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23.03.2024 07:52 Ответить
Та да ...до речі остекління балкону теж потребує узгодження з відділом архітектури міста, однак, як завжди всім пох, а от колись перевантажений конструкціями балкон рухне на голови сусідів, то вже не пох ..
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23.03.2024 09:08 Ответить
Це до чого?
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23.03.2024 07:53 Ответить
кацапи ищут позитива в хрущевском овне
отвлекают от общего фона войны в белгороде
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23.03.2024 12:20 Ответить
Краще людям замерзати?
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23.03.2024 08:35 Ответить
Краще робити все централізовано. Якщо утеплювати будинок - то повністю. Тоді і реальна економія на теплі буде, і вигляд будинку покращиться. А не так, як зараз. Та й ніхто не замерзає.
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23.03.2024 08:42 Ответить
Згоден. Але це складно організувати.
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23.03.2024 08:50 Ответить
в минске тоже кстати почти все совковые здание оштукатурены и имеют человеческий вид.
А у нас....
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24.03.2024 01:46 Ответить
А що поганого? Скоро Бєлгород може стать "містом-побратимом" Маріуполя! Руками самих-же "рассеян"!
Як кажуть кремлівські "пропагандони" - "А вот если-бы не сапративлялись - а сразу сдались - никто-бы не стрелял! Жили-бы мирно адной страной!"
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23.03.2024 07:40 Ответить
Бєлгород ще з початку 2000-х побратим Харькова!
Хай ловлять С-300 и т.п.
П.С.
А в Бєлгороді щось, тіпа, "Крокуса" є ?
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23.03.2024 08:29 Ответить
У Харкові дуже багато мешкає вихідців із Бєлгородщини. Тому не дивно. Це старше покоління, які і в 60-70-х приїхали навчатися у місто, а потім отримали роботу житло і тут стали місцевими.
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23.03.2024 08:59 Ответить
Місто Білгород, яке зараз знаходиться в Росії, дійсно протягом багатьох століть було частиною українських земель. Воно було засноване в 1593 році як фортеця на історичній території Слобідської України. У 1918 році, під час Української Народної Республіки, Білгород знову був частиною України. Однак, з 1922 року місто остаточно перейшло до складу Росії.
Зараз українська мова в Білгороді майже не використовується, але в деяких селах Білгородського району українська мова все ще жива.
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23.03.2024 09:41 Ответить
Українська мова в Білгородській області використовується, я колись працював в Москві, довелося спілкуватись з однією жіночою родом з Білгородчини, вона російську практично не знала, розмовляла лише українською, усе життя прожила в селі, діти потім забрали до себе до Москви.
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23.03.2024 10:59 Ответить
гаазький путін сказал - "в белгороде дивут одни хахлы - мачите"
потом падумав сказал - "в Крокус-Хол ходют одни хахлы - не астанавливайтесь"
потом падумав закричал - "уберите этого хахла с рогами у меня из плеча и головы... мачить всех - у меня припадок снова"
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23.03.2024 12:23 Ответить
самі себе обстріляли
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23.03.2024 07:43 Ответить
Так СВО іде ж за планом. Чого він скаржится?
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23.03.2024 07:44 Ответить
А як ти думав, кацапура? Це тільки початок, таке буде у всіх кацапських містах, привикайте, козломорді.
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23.03.2024 07:48 Ответить
Та в кацапів там громадянська війна. Познаходили дрони на болотах, та вбивають один одного.
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23.03.2024 07:52 Ответить
Не могу понять, что жители с пригорода Белгорода не поделили с жителями центра?
Прекратите межусобицу!
Сядьте за стол переговоров!
Границы - по карте города от 1917 года!
Доколе?
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23.03.2024 08:36 Ответить
Потрібно запускати дрони, щоб літали прямо над висотними будинками. Можна без вибухівки. Решту пе-ве-о кацапське само зробить.
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23.03.2024 08:38 Ответить
Как-то в один момент россияне стали жертвами. Утром они ещё запускали по Украине сотни ракет, а сейчас весь мир соболезнуем им. Мир вы *********? Они стёрли с лица земли украинские города, в Сирии, Грузии. Сотни тысяч погибших. (c)
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23.03.2024 08:39 Ответить
Маса вирішує. Велике здається величним.
Розміри та ресурси росії як лінзою збільшують її вагомість у світі.
Що таке якісь там хохли на якійсь там крихітній Україні.
Русскіє - інша справа. П'ята частина Землі, найпотужніша ЯЗ, нафта-газ-алмази, толстой-достоєвський-навальний. Оце все.
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23.03.2024 09:10 Ответить
І так, хохлів ******** кожного дня вже третій рік поспіль.
Всі звикли.
З часом звикнуть, що і русню ********. На бєлгород, наприклад, вже уваги особливо не звертають. Прилітає? Так це там як "доброго ранку". Підпороговий подразник вже.
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23.03.2024 09:19 Ответить
ну это понятно ко всему привыкаешь все приедаеться,надо второй перл харбор освежить американцам чувства,жаль что пыня не самоубийца в отличии от камикадзе
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23.03.2024 11:24 Ответить
Ні, ця підарасня хитра. Він трапмона вичікує.
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23.03.2024 11:27 Ответить
Всім, хто "соболєзнуєт", російську ракету в хату.
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23.03.2024 09:24 Ответить
Гладкову треба менше бухати ночами, тоді й "важких ранків" буде менше.
Чи це нескрєпно?
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23.03.2024 08:44 Ответить
Это Крокусская Народная Республика дала ответку по БелНР...
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23.03.2024 08:46 Ответить
Гарно виглядає бєлгород, отак би ще й мацква виглядала!
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23.03.2024 08:51 Ответить
Ні, ще не гарно, хоча вже не тільки шибки вилітають, а й дах постраждав. Ще працювати й працювати.
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23.03.2024 09:28 Ответить
жирний це тільки початок,уїбон.
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23.03.2024 09:00 Ответить
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23.03.2024 09:24 Ответить
Нехай звикають. Так тепер буде завжди У нас важкий ранок он уже більше двох років і нічого, живемо якось
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23.03.2024 10:08 Ответить
Єто ИГИЛ. Таджики.
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23.03.2024 10:18 Ответить
будет скоро что твари с Мариуполем сделали.
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23.03.2024 10:55 Ответить
Отлично!
Белгород становится похожим на город
Страны, РАЗВЯЗАВШЕЙ ВОЙНУ
Надо,чтобы так выглядела Москва
И все остальное по списку
Уверена , Бог смотрит сейчас смотрит на Белгород и радуется
Это же Бог говорит
Кто с мечом пришёл
Тот от меча и погибнет
Кацапы - безбожники
Пора это остановить
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23.03.2024 11:38 Ответить
Срала - мазала а не обстріл 😄
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23.03.2024 11:46 Ответить
гражданская вайна
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23.03.2024 14:00 Ответить
А ГОЛОВА НЕ БОЛИТ ПОТОМУ ЧТО НЕМА !)
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23.03.2024 14:14 Ответить
ЗСУ! Вперед давити русню у тому москальському бЕЛГОРОДІ!!!
Хороший русак - мертвий русак!!!
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23.03.2024 14:17 Ответить
Нах той Бєлгород, масквічам він пох і Москва - мішень жирніша, легше поцілити. Натякаю.
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23.03.2024 15:57 Ответить
"Маловато,понимаешь,маловато будет!" (с)
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23.03.2024 17:08 Ответить
я не люблю новини з рашки, але обстріляний блєтгород - це цікаво і як вийняток можна постити
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23.03.2024 19:01 Ответить
 
 