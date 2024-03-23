Войска РФ 28 раз пытались прорвать нашу оборону на Новопавловском направлении, в течение суток - 69 боестолкновений, - Генштаб
За прошедшие сутки произошло 69 боевых столкновений. Враг нанес 88 ракетных и 143 авиационных удара, совершил 92 обстрела из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба.
Удары по Украине
В результате российских террористических атак, к сожалению, есть погибшие и раненые среди гражданского населения.
Ночью российские оккупанты в очередной раз атаковали Украину, применив БПЛА типа "Shahed". Данные о последствиях пока уточняются.
За прошедшие сутки авиационным ударам подверглись населенные пункты Семеновка Черниговской области; Нескучное, Александровка, Дружба Сумской области; Отрадное, Колодезное, Петропавловка, Котляровка Харьковской области; Белогоровка Луганской области; Терны, Ямполовка, Часов Яр, Александро-Шультино, Очеретино, Новобахмутовка, Желанное, Новогродовка, Бердичи, Новоселовка Первая, Семеновка, Карловка, Красногоровка, Новомихайловка, Константиновка, Угледар, Старомайорское Донецкой области и Работино на Запоре.
Под артиллерийским огнем было около 140 населенных пунктов Черниговской, Сумской, Харьковской, Луганской, Донецкой, Запорожской, Днепропетровской, Херсонской и Николаевской областей.
Обстановка на Севере
По данным Генштаба, на Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка остается без существенных изменений.
На Северском и Слобожанском направлениях противник сохраняет военное присутствие в приграничных районах, проводит диверсионную деятельность с целью недопущения переброски наших войск на угрожающие направления.
Обстановка на Востоке
На Купянскому направлении враг, при поддержке авиации, совершил 3 безуспешных штурма позиций Сил обороны в районах населенных пунктов Синьковка, Табаевка и Берестово Харьковской области.
На Лиманском направлении нашими воинами отражены 7 атак противника в районах населенных пунктов Белогоровка Луганской области и Спорное Донецкой области, где враг, при поддержке авиации, пытался прорвать оборону наших войск.
На Бахмутском напавлении нашими воинами отражены 5 атак врага в районах населенных пунктов Ивановское, Андреевка и Клещиевка Донецкой области.
На Авдеевском направлении нашими защитниками отражены 10 атак врага в районах населенных пунктов Бердичи, Тоненькое, Первомайское и Невельское.
На Новопавловском направлении Силы обороны продолжают сдерживать врага в районах населенных пунктов Красногоровка, Георгиевка, Новомихайловка, Водяное и Урожайное, где враг при поддержке авиации 28 раз пытался прорвать оборону наших войск.
Обстановка на Юге
На Ореховском направлении оккупанты 10 раз при поддержке авиации атаковали позиции наших защитников в районах населенных пунктов Старомайорское, южнее Новодаровки Донецкой области и возле Работина на Запорожье.
На Херсонском направлении враг не отказывается от намерения выбить наши подразделения с плацдармов на левобережье Днепра. Так, за прошедшие сутки, осуществлено 2 штурма позиций украинских войск.
Удары по врагу
В то же время, наши воины продолжают активными действиями наносить оккупационным войскам урон в живой силе и технике, истощают врага вдоль всей линии фронта.
В течение суток авиация Сил обороны нанесла удары по 13 районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники противника.
Подразделениями ракетных войск нанесено поражение по 2 районам сосредоточения личного состава, 1 средству противовоздушной обороны и 4 важным объектам оккупантов.
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