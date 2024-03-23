Атака дронами на Харьков: в результате повторного удара пострадали спасатель и полицейский. ФОТОрепортаж

Во время повторного обстрела Харькова пострадали спасатель и полицейский.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ГСЧС.

В полночь в результате вражеского удара БПЛА по городу произошел пожар трехэтажного здания на площади 150 кв.м.

К месту происшествия сразу прибыли подразделения ГСЧС и Нацполиции.

"Во время работы спасателей и правоохранителей на месте происшествия враг нанес повторный удар БПЛА. В результате пострадали сотрудник ГСЧС и Нацполиции. Также повреждены два автомобиля ГСЧС. Страна-агрессор продолжает сознательно уничтожать тех, кто стоит на защите безопасности мирных людей", - говорится в сообщении.

Читайте: В Харькове нет света по всему городу, также есть проблемы с водоснабжением, - мэр Терехов











