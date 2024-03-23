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Стрельба на концерте в Подмосковье: в причастности подозревают 6 таджиков. Телеграм-каналы сообщили о 82 погибших. ФОТОрепортаж

Российские правоохранители подозревают в причастности к теракту в "Крокус Сити Холл" в Подмосковье 6 граждан Таджикистана.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на телеграм-канал ASTRA.

"В сети публикуют фото и ориентировку на 4 из 6 подозреваемых в теракте граждан Таджикистана. Их достоверность (достоверность ориентировок. - Ред.) не подтверждена. Двое из них якобы задержаны в Брянской области. Эта информация также не подтверждена", - говорится в сообщении .

причетні до теракту у крокусі

підозрювані таджики
підозрювані таджики
підозрювані таджики
підозрювані таджики

По данным источников телеграм-канала 112, количество погибших во время атаки на Крокус Сити Холл выросло до 82 человек, из них 3 детей.

РИА-Новости пишет, что МЧС России опубликовало список госпитализированных после теракта в "Крокусе" на 9 мск, в нем 107 человек.

крокус теракт
крокус теракт
крокус теракт
крокус теракт
крокус теракт
жертви теракту у крокус

Как сообщалось, вечером 22 марта произошла стрельба в "Крокус Сити Холл" в Подмосковье. Вспыхнул пожар.

Автор: 

москва (3090) россия (96231) стрельба (3267) теракт (2314)


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Топ комментарии
+52
Равшан і Джамшуд знайшли собі нову роботу.
Насяльніка задоволений
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23.03.2024 09:12 Ответить
+45
Бідні таджикі! Зараз кацапня в них вчепиться! Але велика їм подяка!
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23.03.2024 09:12 Ответить
+42
Во касапам веселуха буде якщо мусліки повстануть..
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23.03.2024 09:11 Ответить
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похоже ИГИЛ открыл второй фронт против пуйла
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23.03.2024 15:49 Ответить
Когда такое случается, не судите, кого винить, чтобы это было выгодно ВАМ. Посмотрите, кому это выгодно. ИГИЛ - не вижу никакой выгоды. Украина - а зачем? Это больше похоже на демонстрацию под чужим флагом. На мой взгляд, это выгодно двум игрокам. Израилю, чтобы оттолкнуть Россию от арабо-израильского конфликта... или Кадыров, для которого будущее его халифата, если в России установится нормальное правительство (не путинское), далеко не светлое и прекрасное
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23.03.2024 17:58 Ответить
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