Стрельба на концерте в Подмосковье: в причастности подозревают 6 таджиков. Телеграм-каналы сообщили о 82 погибших. ФОТОрепортаж

Российские правоохранители подозревают в причастности к теракту в "Крокус Сити Холл" в Подмосковье 6 граждан Таджикистана.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на телеграм-канал ASTRA.

"В сети публикуют фото и ориентировку на 4 из 6 подозреваемых в теракте граждан Таджикистана. Их достоверность (достоверность ориентировок. - Ред.) не подтверждена. Двое из них якобы задержаны в Брянской области. Эта информация также не подтверждена", - говорится в сообщении .









По данным источников телеграм-канала 112, количество погибших во время атаки на Крокус Сити Холл выросло до 82 человек, из них 3 детей.

РИА-Новости пишет, что МЧС России опубликовало список госпитализированных после теракта в "Крокусе" на 9 мск, в нем 107 человек.













Как сообщалось, вечером 22 марта произошла стрельба в "Крокус Сити Холл" в Подмосковье. Вспыхнул пожар.