За минувшие сутки россияне обстреляли по меньшей мере 20 населенных пунктов Херсонщины: один человек погиб, еще трое были ранены

За прошедшие сутки российская армия обстреляла по меньшей мере 20 населенных пунктов Херсонской области. В результате атак погиб один человек, еще трое получили ранения.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает глава Херсонской ОВА Александр Прокудин.

"В минувшие сутки противник обстреливал Новоберислав, Берислав, Дудчаны, Гавриловку, Красный Маяк, Александровку, Змиевку, Никольское, Тягинку, Львово, Казацкое, Понятовку, Днепровское, Кизомыс, Велетенское, Станислав, Садовое, Нововоронцовку, Шляховое и Херсон.

Российские военные ударили в жилые кварталы населенных пунктов области, в результате чего повреждена многоэтажка и 14 частных домов. Также были зафиксированы попадания в хозяйственное сооружение, сельхозтехнику и автомобили, – написал он.

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Как отмечается, из-за российской агрессии 1 человек погиб, еще 3 - получили ранения.