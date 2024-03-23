Стрельба на концерте в Подмосковье: глава ФСБ доложил Путину о задержании 11 человек, в том числе "всех 4 террористов"

Глава ФСБ Александр Бортников доложил российскому диктатору Владимиру Путину о задержании 11 человек, в том числе всех 4 террористов, непосредственно участвовавших в теракте в "Крокусе".

Об этом РИА-Новости сообщили в Кремле, информирует Цензор.НЕТ.

Также отмечается, что ведется дальнейшая работа по выявлению пособнической базы по делу о теракте в "Крокусе".

Никаких подробностей о задержании нападавших пока не известно.

Как сообщалось, вечером 22 марта произошла стрельба в "Крокус Сити Холл" в Подмосковье.

Впоследствии в здании вспыхнул пожар.

По данным источников телеграмм-канала 112, по состоянию на утро 23 марта количество погибших во время атаки на Крокус Сити Холл выросло до 82 человек, из них 3 детей.

РИА-Новости пишет, что МЧС России опубликовало список госпитализированных после теракта в "Крокусе" на 9 мск, в нем 107 человек.