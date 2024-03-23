Стрельба на концерте в Подмосковье: глава ФСБ доложил Путину о задержании 11 человек, в том числе "всех 4 террористов"
Глава ФСБ Александр Бортников доложил российскому диктатору Владимиру Путину о задержании 11 человек, в том числе всех 4 террористов, непосредственно участвовавших в теракте в "Крокусе".
Об этом РИА-Новости сообщили в Кремле, информирует Цензор.НЕТ.
Также отмечается, что ведется дальнейшая работа по выявлению пособнической базы по делу о теракте в "Крокусе".
Никаких подробностей о задержании нападавших пока не известно.
Как сообщалось, вечером 22 марта произошла стрельба в "Крокус Сити Холл" в Подмосковье.
Впоследствии в здании вспыхнул пожар.
По данным источников телеграмм-канала 112, по состоянию на утро 23 марта количество погибших во время атаки на Крокус Сити Холл выросло до 82 человек, из них 3 детей.
РИА-Новости пишет, что МЧС России опубликовало список госпитализированных после теракта в "Крокусе" на 9 мск, в нем 107 человек.
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