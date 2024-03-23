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Новости
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Стрельба на концерте в Подмосковье: глава ФСБ доложил Путину о задержании 11 человек, в том числе "всех 4 террористов"

Стрельба на концерте в Подмосковье: глава ФСБ доложил Путину о задержании 11 человек, в том числе

Глава ФСБ Александр Бортников доложил российскому диктатору Владимиру Путину о задержании 11 человек, в том числе всех 4 террористов, непосредственно участвовавших в теракте в "Крокусе".

Об этом РИА-Новости сообщили в Кремле, информирует Цензор.НЕТ.

Также отмечается, что ведется дальнейшая работа по выявлению пособнической базы по делу о теракте в "Крокусе".

Никаких подробностей о задержании нападавших пока не известно.

Как сообщалось, вечером 22 марта произошла стрельба в "Крокус Сити Холл" в Подмосковье.

Впоследствии в здании вспыхнул пожар.

По данным источников телеграмм-канала 112, по состоянию на утро 23 марта количество погибших во время атаки на Крокус Сити Холл выросло до 82 человек, из них 3 детей.

РИА-Новости пишет, что МЧС России опубликовало список госпитализированных после теракта в "Крокусе" на 9 мск, в нем 107 человек.

Автор: 

москва (3090) стрельба (3267) теракт (2314)


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Топ комментарии
+62
ХАМАС осудило теракт в «Крокусе» и выразило соболезнования народу России Ну это сильно согласитесь. Террористы осудили террор и соболезнуют стране террористу.
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23.03.2024 10:20 Ответить
+42
Террористов??? По моему в роZZии людей в военной форме без опознавательных знаков с оружием в руках называют ВЕЖЛИВЫМИ ЛЮДЬМИ. Даже памятники ставят...
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23.03.2024 10:22 Ответить
+33
Я думаю, их задержали ещё до того, как всё произошло.
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23.03.2024 10:21 Ответить
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терористи були від народження кретинами, напевно.... їм нікуди було втекти ажно до брянськох області, де вони й попалися в лапи хитрих кацапів.... навіть не смішно
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23.03.2024 13:30 Ответить
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23.03.2024 13:32 Ответить
Невже таджики, яких стільки у москві, віддадуть свої тих нещасних на розтерзання
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23.03.2024 22:46 Ответить
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