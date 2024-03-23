В результате российских атак на Запорожскую область погибли ребенок и двое мужчин, 29 человек ранены

За сутки российская армия нанесла почти 300 ударов по населенным пунктам Запорожской области. Из-за вражеских ударов погибли ребенок и двое мужчин, еще 29 человек ранены. Разрушены 10 частных домов, повреждены более 400.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает глава Запорожской ОВА Иван Федоров.

"Ребенок и двое мужчин погибли в результате вражеских атак на Запорожье. Еще 29 человек ранены. Разрушены 10 частных домов, повреждены более 400. 299 ударов по 12 населенным пунктам Запорожской области оккупанты нанесли в течение суток", - написал он.

Также 20 ракетных ударов военнослужащие РФ совершили по Запорожью и Запорожскому району.

2 авиационных удара нанесли по Работину и Малой Токмачке. 54 БПЛА атаковали Гуляйполе, Левадное, Работино, Малую Токмачку, Малиновку, Новоандреевку.

222 артудара нанесены по территории Гуляйполя, Орехова, Работина, Новоандреевки, Малиновки, Малой Токмачки, Омельника, Левадного, Вербового и Красноднепровки.

"Поступило 325 сообщений о разрушении жилых домов и объектов инфраструктуры", – написали в ОВА.

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