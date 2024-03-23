В результате стрельбы в "Крокусе Сити Холл" в Подмосковье погибли 133 человека. Число жертв будет расти, - Следком РФ (обновлено)

По состоянию на утро 23 марта количество погибших в результате стрельбы в "Крокус Сити Холл" в Подмосковье возросло до 93 человек.

Об этом сообщает Следком РФ, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на РИА-Новости.

"В настоящее время установлено, что число погибших составляет 93 человека. Число погибших еще возрастет. По предварительным данным, причиной гибели людей стали огнестрельные ранения и отравление продуктами горения", - говорится в сообщении.

"Число погибших в результате теракта выросло до 115", - отметили впоследствии в Следственном комитете РФ.

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