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В результате стрельбы в "Крокусе Сити Холл" в Подмосковье погибли 133 человека. Число жертв будет расти, - Следком РФ (обновлено)

крокус

По состоянию на утро 23 марта количество погибших в результате стрельбы в "Крокус Сити Холл" в Подмосковье возросло до 93 человек.

Об этом сообщает Следком РФ, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на РИА-Новости.

"В настоящее время установлено, что число погибших составляет 93 человека. Число погибших еще возрастет. По предварительным данным, причиной гибели людей стали огнестрельные ранения и отравление продуктами горения", - говорится в сообщении.

"Число погибших в результате теракта выросло до 115", - отметили впоследствии в Следственном комитете РФ.

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Автор: 

москва (3090) стрельба (3268) теракт (2314) жертвы (2098)


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Топ комментарии
+92
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23.03.2024 10:43 Ответить
+68
Да і *** з ними!
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23.03.2024 10:42 Ответить
+55
Чим більше вони сами себе вдома захрючать - тим меньше їх буде розповзатися і гадити по світу.
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23.03.2024 10:43 Ответить
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оце вже діло. ЦАРЬ приморив в нор-дості приблизно стільки ж холопів 20 років тому.

ще треба мать багатоповерхівки попідривати.
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23.03.2024 14:55 Ответить
Каждую пятницу Вам - по такому концерту!
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23.03.2024 16:19 Ответить
та і грець з ним, задовбали постити сюди рашкованські новини і цитати пітухів типу пуйла або піськова.
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23.03.2024 19:00 Ответить
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