В результате стрельбы в "Крокусе Сити Холл" в Подмосковье погибли 133 человека. Число жертв будет расти, - Следком РФ (обновлено)
По состоянию на утро 23 марта количество погибших в результате стрельбы в "Крокус Сити Холл" в Подмосковье возросло до 93 человек.
Об этом сообщает Следком РФ, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на РИА-Новости.
"В настоящее время установлено, что число погибших составляет 93 человека. Число погибших еще возрастет. По предварительным данным, причиной гибели людей стали огнестрельные ранения и отравление продуктами горения", - говорится в сообщении.
"Число погибших в результате теракта выросло до 115", - отметили впоследствии в Следственном комитете РФ.
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ще треба мать багатоповерхівки попідривати.