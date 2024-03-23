Враг не прекращает штурмовых действий и давит на плацдарм в районе н.п. Крынки, - ОК "Південь"

Войска РФ продолжают давить на плацдарм в районе Крынков Херсонской области, однако позиции остаются под контролем украинских защитников.

Об этом в эфире телемарафона "Єдині новини" сообщила руководитель объединенного прессцентра Оперативного командования "Південь" Наталия Гуменюк, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Враг не прекращает штурмовых действий. Он продолжает давить на плацдарм в районе Крынков. Там, в зоне ответственности ОК "Південь", где обустроен плацдарм, позиции остаются за нами. Там за минувшие сутки оккупанты провели два штурма. Продолжаем закрепление на этих участках" , - сказала Гуменюк.

Она отметила, что враг также продолжает штурмовать позиции на Ореховском направлении.

"Там широкие поля, широкие просторы, большая линия непосредственного контакта с врагом. За прошедшие сутки наши подразделения отбили там до 10 штурмов", - проинформировала спикер.

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Гуменюк также отметила, что россияне продолжают террор не только регулярными артиллерийскими обстрелами вдоль линии столкновения, но и используют дроны разного типа – от FPV-дронов до барражирующих снарядов.