Сутки в Донецкой области: один житель погиб, двое ранены. Повреждено 15 гражданских объектов

Российская армия 22 марта обстреляла девять населенных пунктов Донбасса. В результате обстрела один человек погиб, двое получили ранения. Также повреждены 15 гражданских объектов.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщила пресс-служба полиции Донбасса.

"Взрывы раздались в 9 населенных пунктах: городах Лиман, Торецк, поселках Острое, Гродовка, Очеретино, Ямполь, селах Екатериновка, Нетайлово, Уманское. Повреждены 15 гражданских объектов – 11 жилых домов, магазин, школа, хозяйственная постройка, линия электропередачи" , – говорится в сообщении.

Четыре удара оккупанты нанесли по Очеретину – убили 62-летнюю женщину, ранили 49-летнего мужчину. Поврежден многоквартирный и три частных дома.

Лиман враг обстрелял из реактивной артиллерии, разрушениям подверглись 4 частных дома.

В результате артиллерийских налетов в Торецке повреждены пятиэтажка и магазин, в Остром – один многоквартирный дом.

Кроме того, сегодня после полуночи Россия ударила по Мирнограду четырьмя ракетами – тип вооружения устанавливается. Ранено гражданское лицо. Разрушениям подверглись по меньшей мере 20 объектов инфраструктуры – 13 домов, котельная, учебное заведение, здание горно-спасательного подразделения, складское помещение, гражданский автомобиль, газопровод, ЛЭП.

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С помощью полиции эвакуированы еще 1161 человек, из них 158 детей.