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Зеленскому доложили о восстановлении в энергетическом секторе: В части громад действуют аварийные отключения. Сложнее всего до сих пор в Харькове

пожежа,енергетика,удари

Президент Украины Владимир Зеленский получил все необходимые доклады по восстановительным работам в областях Украины после российского удара в пятницу: отчеты от МВД, энергетиков, регионов. Всюду непрерывно продолжалась работа.

Об этом Зеленский сообщил в телеграм-канале, информирует Цензор.НЕТ.

"Я благодарю каждую ремонтную бригаду, всех работников энергетических компаний, наших спасателей из ГСЧС Украины, все задействованные коммунальные службы. Сложнее всего до сих пор в Харькове. Продолжается подключение к электричеству бытовых потребителей. Темп максимальный из возможного сейчас. Днепровщина - вся область подключена, кроме части потребителей в Никополе. Делается все, чтобы и там дать электричество", - говорится в сообщении.

"Сумщина, Полтавщина, Одесщина, Виннитчина, Франковщина, Хмельнитчина, Николаев и Запорожье – фактически повсюду восстановлена техническая возможность подачи электричества. В части общин действуют аварийные графики отключений.

Отдельно сегодня уже был доклад военного командования. На фронте стабильно. Благодарен всем солдатам и командирам за сохранение наших позиций и необходимые действия", - добавляет Зеленский.

Читайте: В Харькове возобновлено энергоснабжение 310 тыс. потребителей, остаются без электроэнергии – 360 тыс., - Минэнерго

Автор: 

Зеленский Владимир (20899) энергетика (2569)


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Топ комментарии
+16
Доповіли про наслідки його діяльності ?
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23.03.2024 11:44 Ответить
+13
Лучше ему, Зеленскому, просить прощение у народа Украины. 20, двадцать ракет прилетело в Запорожье, восемь в ДнепроГЭС, ни одну не сбили. Все ППО захищає банкову.
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23.03.2024 11:34 Ответить
+13
Лучше бы ему показали как сбивать ракеты асфальтом и наркоманскими гундосиками.
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23.03.2024 11:36 Ответить
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Лучше ему, Зеленскому, просить прощение у народа Украины. 20, двадцать ракет прилетело в Запорожье, восемь в ДнепроГЭС, ни одну не сбили. Все ППО захищає банкову.
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23.03.2024 11:34 Ответить
Під суд цих зрадників! По Харкову 17 прильотів і то тільки зранку було, а те що потім!? І ні однієї ракети також не було зничено! Зате по Конче Заспі, та владному кварталі ні одного, за всю війну не було! Співпадіння?!
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23.03.2024 11:43 Ответить
Зеленський збацав на роялі ...
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23.03.2024 11:44 Ответить
В мене питання до наріда : А скільки ви будете вважати Президентом оце "чучелко" ... ?
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23.03.2024 11:50 Ответить
Ще декілька днів.
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23.03.2024 12:02 Ответить
Що це за новина?
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23.03.2024 15:38 Ответить
це як типу - Валуєву доповіли про роботи зі створення квантового дефібрилятора.
пацієнт вдумливо вивчив формули і вніс 100500 правок в роботу вчених.
ну реально, гундосому треба доповідати про надої шаурми з квадратного кубу висадки дерев.
а найсмішніше це те що рейтинг цієї істоти, тряпколохоневтіка - досить високі. і кожен "зеЗешник" гнівно кричить - "Чо нам не дадуть сотні ППО і лазерів"""222???777"
Бубочка ж так гнівно гундосить що без 5-6 ідіотів нам би взагалі нічого не дали. Може варто ще раз мавпу в кедах і Хряка в піжамі відправити просити бабла, ой, ППО? з літаками смішно вийшло - рік не вчили пілотів англійської, а тепер вирішили навчити. Але головне це все не спеціально робиться, ага! Рєзнікофф докаже. А тепер думаємо - на місці того ж Макрона - що йому скажуть на предмет клоунів? - типу КОМУ ти допомагаєш? точно сказали франц. журналісти - шапіто. А наші дебіли ще й вибачень почали вимагати. Це не спеціально робиться?
угу!
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23.03.2024 11:36 Ответить
Лучше бы ему показали как сбивать ракеты асфальтом и наркоманскими гундосиками.
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23.03.2024 11:36 Ответить
І ще в зміні командування ВСУ...
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23.03.2024 11:46 Ответить
Тепер чекаємо на порожняк-відосік
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23.03.2024 11:38 Ответить
..а "Президент України Володимир Зеленський отримав усІ необхідні доповіді" з приводу пояснення Українцям офігівАющим від безнаказанності його, дермака і їхньої банди про "Червінського-Пашинського-свободу слова-бєспрєдєл стефанчука в Раді-мародерство земародерів по-взрОслому-долю Залужного-утиски украЇнської опозиціії..................."?
.. то, шо "хтось вкрутив десь лампочку" будь-який тупий диктор в уніформі прочитає..
президент має бути Президентом України, а не недієздатною маріонеткою дермаків-татарових
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23.03.2024 11:41 Ответить
Доповіли про наслідки його діяльності ?
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23.03.2024 11:44 Ответить
Ох елєктрик ти наш, тривольтовий! 😊
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23.03.2024 11:48 Ответить
Трифазний...
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23.03.2024 11:51 Ответить
Про три фази - то для нього недосяжно. 😊
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23.03.2024 11:54 Ответить
Ну чому...перша фаза - легка, друга - важка, третя - безнадійна...
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23.03.2024 11:59 Ответить
Нууу! Якщо в цьому плані, тоді так!
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23.03.2024 12:01 Ответить
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23.03.2024 12:13 Ответить
Пи.Си. Тепер, я так рлзумію, про все нам доповідатиме Зєлєнскій. І про енергетику, і про збиті ракети/дрони, і про злочинність, і навіть про стан справ у медицині. Саме для цього він поступоао, але невблаганно усував кинкурентів і вигляді речників відповідних структвр (Вгната, наприклад). Мета зрозуміла - щоб ніхто не слухав і не переймався негативрими новинами. 😊
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23.03.2024 11:53 Ответить
Путін , путін , путін , путін , путін , путін путін , путін , ... роділа коалла ... вот такіє новості первого канала !!! путін закреслити - написати Зечмо і бидломафєт ...
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23.03.2024 16:10 Ответить
Як швидко ми з МАЛАРОСОМ КРИВОРОГАТІНСЬКИМ перетворились в касабське бидло ...
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23.03.2024 16:12 Ответить
Нахіба йому доповіли? Для чого і хто це зробив? З якою метою?
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23.03.2024 11:49 Ответить
паприколу
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23.03.2024 11:54 Ответить
Доповили зеленському? І шо від цього? Яка користь від цього? Це все одно шо доповісти стовбуру або дошці. Обризній дошці.
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23.03.2024 11:52 Ответить
Àlfred284
@alfredik284
·
22 бер.
В рамках програми мільярд дерев від Президента вже виконано половину плану.
Лічильник йде, незважаючи на війну та піздєц навкруги. Перевірити виконання можна на сайті https://zelenakraina.gov.ua

Не здивуюсь, якщо вже на підхідоі перший випуск Президентського Університету.
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23.03.2024 11:55 Ответить
Роблять швиденько..молодці..не ругайтесь на них..
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23.03.2024 12:00 Ответить
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23.03.2024 19:15 Ответить
Йому напевно тільки позитивні новини доповідають, щоб його не нудило
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23.03.2024 12:06 Ответить
Чергове підтвердження того, що Шмигаль - затичка десь у Зеленського, а Кабінет Міністрів України - порожнє місце. Відновлення цивільної інфраструктури - функція КМУ, а не цього недоумкуватого клоуна Зеленського.
Як можна виграти війну, коли в країні немає уряду ?
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23.03.2024 12:36 Ответить
Пішов радянський душок від цієї новини. Генсєку доповіли. Зрозуміло в якій сім'ї воно виховувалося....
Йому доповіли і він знає все і може звернутися по інстанції до Бога.
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23.03.2024 13:27 Ответить
Да, ему по-хуй....
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23.03.2024 13:30 Ответить
А коли воно вже відповіть за усі злочини, разом із своїми хазяями - бенею та їрмаком?
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23.03.2024 14:15 Ответить
"зеленському доповіли?" Про що йому доповідати, як він сам організував і забезпечив руйнацію України з наступною капітуляцією. Це доповідь накшталт "стьо харашо, прекрасная маркіза".
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23.03.2024 17:04 Ответить
 
 