Зеленскому доложили о восстановлении в энергетическом секторе: В части громад действуют аварийные отключения. Сложнее всего до сих пор в Харькове

Президент Украины Владимир Зеленский получил все необходимые доклады по восстановительным работам в областях Украины после российского удара в пятницу: отчеты от МВД, энергетиков, регионов. Всюду непрерывно продолжалась работа.

Об этом Зеленский сообщил в телеграм-канале, информирует Цензор.НЕТ.

"Я благодарю каждую ремонтную бригаду, всех работников энергетических компаний, наших спасателей из ГСЧС Украины, все задействованные коммунальные службы. Сложнее всего до сих пор в Харькове. Продолжается подключение к электричеству бытовых потребителей. Темп максимальный из возможного сейчас. Днепровщина - вся область подключена, кроме части потребителей в Никополе. Делается все, чтобы и там дать электричество", - говорится в сообщении.

"Сумщина, Полтавщина, Одесщина, Виннитчина, Франковщина, Хмельнитчина, Николаев и Запорожье – фактически повсюду восстановлена техническая возможность подачи электричества. В части общин действуют аварийные графики отключений.

Отдельно сегодня уже был доклад военного командования. На фронте стабильно. Благодарен всем солдатам и командирам за сохранение наших позиций и необходимые действия", - добавляет Зеленский.

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