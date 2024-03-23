Зеленскому доложили о восстановлении в энергетическом секторе: В части громад действуют аварийные отключения. Сложнее всего до сих пор в Харькове
Президент Украины Владимир Зеленский получил все необходимые доклады по восстановительным работам в областях Украины после российского удара в пятницу: отчеты от МВД, энергетиков, регионов. Всюду непрерывно продолжалась работа.
Об этом Зеленский сообщил в телеграм-канале, информирует Цензор.НЕТ.
"Я благодарю каждую ремонтную бригаду, всех работников энергетических компаний, наших спасателей из ГСЧС Украины, все задействованные коммунальные службы. Сложнее всего до сих пор в Харькове. Продолжается подключение к электричеству бытовых потребителей. Темп максимальный из возможного сейчас. Днепровщина - вся область подключена, кроме части потребителей в Никополе. Делается все, чтобы и там дать электричество", - говорится в сообщении.
"Сумщина, Полтавщина, Одесщина, Виннитчина, Франковщина, Хмельнитчина, Николаев и Запорожье – фактически повсюду восстановлена техническая возможность подачи электричества. В части общин действуют аварийные графики отключений.
Отдельно сегодня уже был доклад военного командования. На фронте стабильно. Благодарен всем солдатам и командирам за сохранение наших позиций и необходимые действия", - добавляет Зеленский.
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пацієнт вдумливо вивчив формули і вніс 100500 правок в роботу вчених.
ну реально, гундосому треба доповідати про надої шаурми з квадратного кубу висадки дерев.
а найсмішніше це те що рейтинг цієї істоти, тряпколохоневтіка - досить високі. і кожен "зеЗешник" гнівно кричить - "Чо нам не дадуть сотні ППО і лазерів"""222???777"
Бубочка ж так гнівно гундосить що без 5-6 ідіотів нам би взагалі нічого не дали. Може варто ще раз мавпу в кедах і Хряка в піжамі відправити просити бабла, ой, ППО? з літаками смішно вийшло - рік не вчили пілотів англійської, а тепер вирішили навчити. Але головне це все не спеціально робиться, ага! Рєзнікофф докаже. А тепер думаємо - на місці того ж Макрона - що йому скажуть на предмет клоунів? - типу КОМУ ти допомагаєш? точно сказали франц. журналісти - шапіто. А наші дебіли ще й вибачень почали вимагати. Це не спеціально робиться?
угу!
.. то, шо "хтось вкрутив десь лампочку" будь-який тупий диктор в уніформі прочитає..
президент має бути Президентом України, а не недієздатною маріонеткою дермаків-татарових
@alfredik284
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22 бер.
В рамках програми мільярд дерев від Президента вже виконано половину плану.
Лічильник йде, незважаючи на війну та піздєц навкруги. Перевірити виконання можна на сайті https://zelenakraina.gov.ua
Не здивуюсь, якщо вже на підхідоі перший випуск Президентського Університету.
Як можна виграти війну, коли в країні немає уряду ?
Йому доповіли і він знає все і може звернутися по інстанції до Бога.