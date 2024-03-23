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Из-за российской ракетной атаки есть обесточивание в Харькове и на Хмельнитчине, графики отключений действуют в Одесской области, - "Укрэнерго"

пожежа,енергетика,обстріл

Ночью энергообъекты в Днепропетровской области атаковали российские БПЛА. В результате вчерашней ракетной атаки все еще отключены потребители в Харькове и Хмельницкой области, действуют графики отключений в Одесской области.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр "Укрэнерго".

Как отмечается, энергосистема работает сбалансированно. Дефицит не прогнозируется.

Днепропетровской области ночью россияне снова прицельно били по объектам энергетической инфраструктуры. Ночью во время атаки БПЛА и артиллерийских обстрелов была повреждена часть оборудования на одной из подстанций и обесточены две магистральные линии 330 кВ. В результате была выведена из работы резервная схема питания Запорожской атомной станции", – говорится в сообщении.

В настоящее время ремонтные бригады "Укрэнерго" уже возобновили работу одной линии в 330 кВ.

"Сложнейшая ситуация сохраняется в Харьковской области. Специалисты "Укрэнерго" и облэнерго работают над поэтапным восстановлением питания потребителей по резервной схеме.

В Хмельницкой области все еще есть отключение потребителей, продолжаются ремонтные работы", - добавляют в компании.

Также сообщается, что в Одесской области применены графики почасовых отключений. Это вынужденная мера. Его причины – сетевые ограничения, вызванные повреждением подстанций "Укрэнерго", и рост потребления. Уцелевшие участки сети просто не могут передать весь объем электроэнергии, который необходим для покрытия растущих потребностей потребителей. Больше информации о графиках отключений на официальных страницах местного облэнерго.

В течение суток возобновлено энергопитание потребителей в полном объеме в Днепропетровской области.

Читайте: Зеленскому доложили о восстановлении в энергетическом секторе: В части громад действуют аварийные отключения. Сложнее всего до сих пор в Харькове

Автор: 

Одесская область (3649) Харьковщина (5577) энергетика (2569) Укрэнерго (660) Хмельницкая область (964)


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Але ж світ зараз співчуває коцапам, яких постріляли на концерті.
Невинні загинули.
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23.03.2024 11:47 Ответить
Тому що кацапи з кожного приводу здіймають вереск. А зелені замовчують, хіба що журналісти висвітять то влада щось тоді змушена ''пукнути''. Даже попереднього омбудсмена зняли, бо вона не замовчувала події.
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23.03.2024 12:15 Ответить
В Конче-заспі світло є завжди, бо там мешкають менеджери-радники ОПи в 600 кв. метрових хатинках на рило
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23.03.2024 11:58 Ответить
І ЖОДЕН з конче заспи не воює
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23.03.2024 12:05 Ответить
ТЦК там в будках охоронцями працюють
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23.03.2024 12:17 Ответить
Саліван озвучив Америки план-
Не бити по рашистським НПЗ-
Не стріляти по танкерам-
Новоросіїйську та Туапсе...
По мацві не бити-

Бо страждають у світі-
Від цін на нафту діти...
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23.03.2024 13:27 Ответить
 
 