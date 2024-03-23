Из-за российской ракетной атаки есть обесточивание в Харькове и на Хмельнитчине, графики отключений действуют в Одесской области, - "Укрэнерго"
Ночью энергообъекты в Днепропетровской области атаковали российские БПЛА. В результате вчерашней ракетной атаки все еще отключены потребители в Харькове и Хмельницкой области, действуют графики отключений в Одесской области.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр "Укрэнерго".
Как отмечается, энергосистема работает сбалансированно. Дефицит не прогнозируется.
"В Днепропетровской области ночью россияне снова прицельно били по объектам энергетической инфраструктуры. Ночью во время атаки БПЛА и артиллерийских обстрелов была повреждена часть оборудования на одной из подстанций и обесточены две магистральные линии 330 кВ. В результате была выведена из работы резервная схема питания Запорожской атомной станции", – говорится в сообщении.
В настоящее время ремонтные бригады "Укрэнерго" уже возобновили работу одной линии в 330 кВ.
"Сложнейшая ситуация сохраняется в Харьковской области. Специалисты "Укрэнерго" и облэнерго работают над поэтапным восстановлением питания потребителей по резервной схеме.
В Хмельницкой области все еще есть отключение потребителей, продолжаются ремонтные работы", - добавляют в компании.
Также сообщается, что в Одесской области применены графики почасовых отключений. Это вынужденная мера. Его причины – сетевые ограничения, вызванные повреждением подстанций "Укрэнерго", и рост потребления. Уцелевшие участки сети просто не могут передать весь объем электроэнергии, который необходим для покрытия растущих потребностей потребителей. Больше информации о графиках отключений на официальных страницах местного облэнерго.
В течение суток возобновлено энергопитание потребителей в полном объеме в Днепропетровской области.
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