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ФСБ о стрельбе в "Крокус Сити Холл": террористы хотели бежать в Украину, "имели соответствующие контакты на украинской стороне"

крокус

После совершения теракта в "Крокус Сити Холл" в Подмосковье преступники пытались скрыться, передвигаясь на машине якобы в сторону российско-украинской границы.

Об этом заявили в ФСБ РФ, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на РИА-Новости.

"В результате слаженных действий специальных и правоохранительных ведомств с разницей в несколько часов в Брянской области были задержаны все четыре террориста. Сейчас они этапируются в Москву. Ведется работа по установлению всех обстоятельств теракта. Уже установлено, что теракт был тщательно спланирован. Оружие, которое применялось террористами , было заранее приготовлено в тайнике", - говорится в сообщении.

Также ФСБ РФ уверяет, что после совершения теракта преступники намеревались перейти российско-украинскую границу, "имели соответствующие контакты на украинской стороне".

Как сообщалось, вечером 22 марта произошла стрельба в "Крокус Сити Холл" в Подмосковье. Впоследствии в здании вспыхнул пожар. Утром 23 марта глава ФСБ доложил Путину о задержании 11 человек, в том числе "всех 4 террористов". По последним данным, в результате стрельбы в "Крокус Сити Холл" в Подмосковье погибли 115 человек.

Также читайте: Стрельба на концерте в Подмосковье: глава ФСБ доложил Путину о задержании 11 человек, в том числе "всех 4 террористов"

Автор: 

москва (3090) стрельба (3267) теракт (2314)


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Топ комментарии
+58
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23.03.2024 12:20 Ответить
+45
Топорно работаете , а визитками Яроша веселей было !
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23.03.2024 12:23 Ответить
+39
Так весь прикол що вони спочатку написали що їх затримали на Білоруському кордоні а тепер переписали що на Українському))) вже ввечері чекаю на коментарі цих терористів як їх вербував Буданов або Порошенко з Бандерою
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23.03.2024 12:24 Ответить
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Вони тікали на ДніпроГЕС. Щоб через дамбу перескочити ?
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23.03.2024 12:49 Ответить
Вже встановлено, що теракт було ретельно сплановано. Джерело:

Але фсб крутіша. Кілька годин і усіх пов"язали.
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23.03.2024 12:49 Ответить
Мда... Ни ума, ни фантазии...
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23.03.2024 12:49 Ответить
Не те вже ФСБ - топорна робота
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23.03.2024 12:49 Ответить
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23.03.2024 12:49 Ответить
У дванадцятимільйонній Москві чотири мільйони мусульман.Більшість з них то рамшади і джамшуди,але є ще дагестанці,чеченці...Це міна уповільненої дії яка б уже можливо б вибухнула якби не війна.Але баланс змінюється з кожним роком,і скоро настане час коли ролі рамшадів і джамшудів викониватимуть ванькі і пєтькі.А потім і ванькі з пєтьками десь дінуться...соціальна еволюція...не путати з революцією...
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23.03.2024 12:50 Ответить
гебня расеї ніжно виростила з офіцерів армії Хусейна, які вчились СССР і расеї - ІДІЛ, дестабілізувала з їхньою допомогою регіон, а зараз за допомогою вивіски ІДІЛ змайструвала теракт, щоб звинуватити Україну.
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23.03.2024 12:50 Ответить
ФСБ уже превратилось в клоунов
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23.03.2024 12:51 Ответить
Ти що, клоун на світі лише один, найвеличніший і зелений
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23.03.2024 14:21 Ответить
Чтобы это ни было, есть историческая аксиома: "Враг моего врага есть друг". Спасибо таджикам, ИГИЛ и кто бы это не был пока Запад и США занимаются политическим миньетом
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23.03.2024 12:51 Ответить
З'явилось відео "допиту затриманого". Звиняйте, кацапським ізиком:
- Предложили просто так убивать людей? Просто так не предлагают никому убивать людей. Они сказали кого конкретно убивать?
- Людей.
- Каких?
- Без разницы.
- Заходите и убивайте?
- Да.
Ну і звісно, "полмільона рублєй"...
Мені от цікаво, у того, хто допитував затриманого, не з'явилося відчуття "дежавю"? Чи не те саме зараз роблять сучі кацапи в Україні?
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23.03.2024 12:51 Ответить
это спектакль
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23.03.2024 12:52 Ответить
Теж так вважаю)
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23.03.2024 12:53 Ответить
В МВД Таджикистана заявили, что два человека из https://echofm.online/news/dvoe-podozrevaemyh-v-napadenii-na-krokus-zaderzhany-soobshhaet-baza ориентировок сейчас находятся в республике. Речь идет о Исмонове Риводжиддине и Насридинове Махмадрасуле. «26 ноября 2023 года приехали из Российской Федерации в Республику Таджикистан и находятся по месту жительства», - сообщили в ведомстве. Ja, ja.., такі холоднокровні професіонали, які все врахували і талановито виконали-розстріляли і спалили нахер весь балаган, використали машину із засвіченими номерами і попались на мякіні
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23.03.2024 13:46 Ответить
Могли б хоч сказати півмільйона гривень,по 100 купюрами 😅
Півмільйона рублів це ж 5500 доларів США 😅😅😅
Не кожен кіллер візьметься за одне вбивство за такі копійки 😅
А тут масовий розстріл, крч цих чучмеків розіграли в темну і їм ******* 😬
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23.03.2024 17:38 Ответить
ага...щас на карті покажу....
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23.03.2024 12:53 Ответить
покажи
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23.03.2024 12:54 Ответить
А книжки майнкампф з особистим підписом для фаріон від гітлера були знайдені?
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23.03.2024 12:57 Ответить
Еще и машина на украинских номерах. Это афганские таджики ИГИЛ из Украины. Однозначно. Но явно не ФСБ.
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23.03.2024 12:58 Ответить
Это же так удобно и просто - бежать из россии в Украину. Никаких препятствий.
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23.03.2024 12:59 Ответить
По дорозі завезуть басмачів в тату салон і тризубами з портретами Бандери за рахунок ФСБ прикрасять.
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23.03.2024 15:44 Ответить
а так все гарно починалося.
всі бігають стріляють. воно горить.
купа кацапських трупів.

цікаво.
вони ж десь тренувалися, репетирували. актори вчилися падати та своєчасно кетчуп виливати.
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23.03.2024 12:59 Ответить
А як же лінія "суровікіна" , їм потрібно було перейти фактично фронт.
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23.03.2024 13:00 Ответить
Україну будуть тягнути за вуха зі всіх сил , щоби звинуватити в теракті ,
кацапська мразота 😡
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23.03.2024 13:01 Ответить
Среднестатистическому россиянцу ничего особо и доказывать не нужно - телик сказал, интернет написал и хватит для веры в то, что хохлы русскую кровь пьют...
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23.03.2024 16:17 Ответить
Ну вже так хочеться кацапні - хоч би якось приклеїти ІГІЛ до України ,, аж до ********** в дупі . Русня прямо аж в розпачі , бо всі її версії того що теракт пов'язаний з Україною - не витримують критики , і легко спростовуються .
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23.03.2024 13:01 Ответить
Путен,введи вайска в Крокус!
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23.03.2024 13:02 Ответить
нуда передвигалась на машине 500 км к границе с Украиной и ни одного полицейского поста
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23.03.2024 13:03 Ответить
нормуль! в бєлгород, на зустріч рдк.
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23.03.2024 13:25 Ответить
путін людожер організував теракт а тепер звинувачує Україну. З часів гітлера і сталіна не було більшого подонка ніж путін.
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23.03.2024 13:03 Ответить
Ну звичайно, москалям хохли насрали в штани вчергове.
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23.03.2024 13:03 Ответить
І що тепер буде? Путін нападе?
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23.03.2024 13:03 Ответить
Шайгу приніс план. Бліц-криг. Або Прага, або Лісабон. Збирають Совет национальной безопасности. Щоб Матвієнко прийняла рішення. Итить чи нє итить.
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23.03.2024 13:09 Ответить
то вона, вже навіть, пів стакана, не потягне.
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23.03.2024 13:26 Ответить
Так і знав!! А контакти в них були з ЗЕ! особисто!
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23.03.2024 13:04 Ответить
Як неочікувано. Україна винувата. Ой фсьо, тепер кінець.
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23.03.2024 13:05 Ответить
***** виступив по ТБ з заявою. "Це був нещасний випадок, після того як спрацювала наша ППО. Всі цілі збиті."
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23.03.2024 13:06 Ответить
В Україн і є перекладач з "язика ИДИЛУ"?
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23.03.2024 13:06 Ответить
Так це не новина їх ненависть до України. Особливо коли після 2004, а потім 2014 (перший і другий майдани) року їх ***** поїхав мізками у своїй ненависті навіть не до українських політиків, а до простого українського народу.
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23.03.2024 13:07 Ответить
Терористи приняли кокос-
І покинули Крокус-

Далі куди?
Як показав опрос-

ФСБ точно прорахували їх кроки-
Точне описання борід, на фігурах зростових.

Зараз вони нюхають кокос...
Десь у Ростові--

Вагнера слухають...
А не Пікнік отстойний...
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23.03.2024 13:11 Ответить
Ну какие же плоскостопые... или совсем ни в х.... не ставят своих ватников - скармливать такую хрень... Ну, допустим - собирались свалить в Украину, ну.... откуда вам стало это известно... кто нашептал? А может они в Тегусигальпу собрались - не было таких сигналов.... ? А? Ну правильно же пишут - визитка Яроша, портрет Бандеры С.А., флаг, связка гранат, лямки парашюта... всё, как у Штирлица в предчувствии провала.... даже не очень смешно от идиотизма разомлевших гэбэшников раши
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23.03.2024 13:14 Ответить
Яким чином та через який пункт пропуску планується в'їзд? З пістолетами, автоматами у камуфляжі, із країни, з якою ми перебуваємо у війні? На легковому білому рено?
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23.03.2024 13:14 Ответить
А куди щє тікати, най ближчє і най простіше, а головне кордон прозорий))) ідіоти простіше ж до ЄС, як біженці і просити прихисток, як і всі терористи світу)))
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23.03.2024 13:17 Ответить
Ой, а мішказ патрушевським "сахарком" при них не було?
Десь між двома візитівками Яроша, не?
Шось якісь неправильні "терористи"....
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23.03.2024 13:24 Ответить
https://youtu.be/eSQmyFzWQf8?si=hkb7zLwvWt3XNlvZ ...

Во времена Великой Депрессии в США Рокфеллер успел продать все...что продаст мавзолейная Помойка Путлера?ФСБ или СВР?🆘💥или Северный поток с Роснефтью?😁
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23.03.2024 13:24 Ответить
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23.03.2024 13:29 Ответить
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23.03.2024 13:37 Ответить
Самый лучший теракт Мавзолейные обезьяны совершили 9 мая 2002 года в Каспийске тогда подохло 43 хмыря, сколько ранено неизвестно до сих пор👽👹💤🦍🆘
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23.03.2024 13:30 Ответить
Контакти Яроша? 🤔😁
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23.03.2024 13:31 Ответить
Про Яроша вже не актуально. Десь прочитав, що у когось з тих таджиків в телефоні був номер, та-да - безуглої. А? Вот ето абарот
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23.03.2024 14:25 Ответить
особисто зеля розробляв операцію
він якимось чином дізнався, мабуть через зв'язки щура єрмака, що на концерт явиться сам володька *****, відзначити перемогу на виборах
тому наняв ганменів зі своїх колишніх фанатів
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23.03.2024 13:32 Ответить
немає сумнівів, що рашкостан звинуватить Україну. для цього і був скоєний цей теракт самою рашкою. Слава ЗСУ!
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23.03.2024 13:34 Ответить
даже для фсб сильно топорно,взяли пленных наших и выдали за хохлов террористов,а так чурбаны непонятно зачем приплетать
не то уже кбг не то.)))
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23.03.2024 13:39 Ответить
Думки людини в якої в голові є ХОЧ ОДНА клепка!! Зробив я такий злочин і після цього,знаючи,що все мислиме і немислиме мене шукає,я їду собі спокійнісенько до кордону України,аж тут глядь,на дорозі стоять ФСБники і що я роблю,виходжу з машини з високо піднятими руками і ПРОШУ,щоб мене скоріш заарештували,знаючи,що після всього скоєнного,мене чекає відпочинок в Анталії!! Та йо......мать!! Ну хоч-би вже висунули таку версію,що знайшли і при затриманні після супротиву,трьох терористів знешкодили,а одного,пораненого,заарештували!!
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23.03.2024 13:36 Ответить
Так, зацікавлені українці, а що ви с.ки хотіли.

В Госдуме назвали Украину заинтересованной в теракте в Подмосковье
https://www.gazeta.ru/politics/news/2024/03/23/22615261.shtml
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23.03.2024 13:36 Ответить
А почему не Чечня, Ингушетия, Киргизстан, Афганистан и т.д.
В Думе знание стран начинается и заканчивается на Украине?
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23.03.2024 14:00 Ответить
1.Не уверен,что поймвли тех,кто стреляли!
2.Просто в Белгородской проще потеряться среди банд "лохмата".
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23.03.2024 14:06 Ответить
Ось так равшана-мана вийшла кацапи...
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23.03.2024 13:38 Ответить
Украину сегодня интересуют только нефтебазы и нефтезавода мавзолейного Вермахта..какой нафиг Крокус,дебилы ФСБшные?💥💥💥🙉 обезьяны Конченные нацисты ШизорашистЫ шовинистЫ..🦍🦍🦍не вставшие с КАЛен Бурлаки Холопы батраки Опричники Моцкали бездарные...👹🦍
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23.03.2024 13:42 Ответить
Наразі вже відомо про 174 жертви теракту у Крокусi
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23.03.2024 13:47 Ответить
не Вермахта-а навтозаводи мавзолєйного РККА
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23.03.2024 13:49 Ответить
Crocus - рід трав'янистих багаторічних рослин https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B0_(%D0%B1%D1%96%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D1%96%D1%8F) родини https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%96%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%96 півникових .
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23.03.2024 13:50 Ответить
петухи крашенные
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23.03.2024 13:51 Ответить
А далі транзитом на угорщину.Звідти й вуха ростуть , з орбана.Таким вчинком він примушує цапів збудувати угорську школу , спонукає до обов"язкового вивчення угорської мови та заставляє цапів вибирати угорських депутатів.
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23.03.2024 13:50 Ответить
Идиоты не сменили и не бросили машины. На допросах ни слова не понимают, с переводчиком разговаривают.
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23.03.2024 13:55 Ответить
А чего не в Беларусь?
Там граница слабее охраняется и лесов больше.
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23.03.2024 13:56 Ответить
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23.03.2024 13:56 Ответить
Уже відомо, що одного з таджиків піймали за шаровари, коли він вишиванку перевдягав. (пресслужба ФСБ)
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23.03.2024 13:56 Ответить
ИГИЛо-бындэры!!
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23.03.2024 13:58 Ответить
Ага прорывать линию фронта на белом Рено и с боем пробиваться в напралении Харькова на соединение с РДК и ВСУ
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23.03.2024 14:00 Ответить
От дурні! А куди ще вони мали тікати,як у напрямку фронту?!
Трохи не доїхали(а може й доїхали і комусь авто залишили).
Перевдягаються у війскову форму підрозділів "ломат" і хер їх якесь фесебе знайде!
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23.03.2024 14:01 Ответить
ОЙЙЙЙЙЙ ГоСПАДЕ - на цій планеті вам повірять лише ваше стадо, більше ніхто
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23.03.2024 14:04 Ответить
150 человек погибли в результате теракта в «Крокус Сити Холле» . Об этом сообщает Telegram-канал https://t.me/ENews112/17055 112 .

Поранених ще більше сотні, будуть ще жмури, рашисти завжди подають інфу про жертви дозовано.
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23.03.2024 14:08 Ответить
174
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23.03.2024 14:10 Ответить
Теракт у Підмосков'ї: кількість загиблих перевищила 174 особи
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23.03.2024 14:21 Ответить
https://www.pravda.com.ua/rus/news/2024/03/23/7447798/ Путин со времени теракта не выходит на публику, но созвонился с Лукашенко
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23.03.2024 14:11 Ответить
Если так то им было бы гораздо проще пересечь границу с Узбекистаном, а там "свои" помогли бы, а не переться к украинской границе где каждй метр там под контролем с обоих сторон.
С фантазией у них что-то туговато.. А вначале они вообще говорили что у концертного зала они обнаружили микроавтобус с украинскими номерами. То есть, террористы приехали на этом автобусе чтобы совершить террористический акт, а потом на нём, с украинскими номерами, попытались бы пересечь российско - украинскую границу.. )) Но комментс.. )
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23.03.2024 14:28 Ответить
Ближе просто. Это не значит что Украина имеет к этому отношение.
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23.03.2024 14:45 Ответить
А ближе Прибалтика или Белоруссия..
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23.03.2024 15:05 Ответить
Надо ехать не туда куда ближе а как безопасней пробраться к "своим"..
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23.03.2024 15:08 Ответить
Судя по действиям у них 0 IQ.
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23.03.2024 15:26 Ответить
Да нет, судя по их действиям они тчательно готовили теракт, а потом после него им ещё удалось скрыться. С низким ай-кью они бы и выхода из концертного зала не нашли..
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23.03.2024 15:37 Ответить
Попались на сельском блокпосте.

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23.03.2024 14:33 Ответить
это им ********* бумеранг вернулся за весь террор что они ***** устроили в Украине!и я считаю что им мало! бог не фраер-он всё видит!
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23.03.2024 14:34 Ответить
Dlatego Bóg ukarał Ukraińców wojną. Ukraińcy to bydło.
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23.03.2024 19:53 Ответить
https://www.pravda.com.ua/rus/news/2024/03/23/7447805/ Путин обратился к россиянам через полсуток после теракта
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23.03.2024 14:42 Ответить
США предупреждали , а путин сказал что это шантаж
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23.03.2024 14:44 Ответить
Найняти терористів через ФСБ-шний Телеграм. Настав той день, коли ГУР перевершив Моссад і МІ-6.
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23.03.2024 14:50 Ответить
Байдуже скільки їх там передохло, хоч би і усі. Нам би нафтопереробні заводи знищити...
А брехати вони шо попало будуть, бо брешуть, курви, завжди.
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23.03.2024 15:17 Ответить
Jesteście ukraińskimi socjopatami. Ukraina nie powinna być na tym świecie.
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23.03.2024 19:54 Ответить
Чудовий приклад того, що довбойоби, параноїки та прихильники конспірології є всюди. В будь-який державі або структурі. Русня розганяє зараз спіч саме такого довбойба з США.

Це Ларі Джонсон, який дійсно працював з 1985 по 1989 рік в ЦРУ. Але ким? Його найвище досягнення - головний регіональний аналітик у справах Центральної Америки, спеціалізація - транспорт. Постійно і раніше вкидав маячню. Наприклад, він прогнозував, що українські військові піднимуть повстання проти президента України Зеленського. В інтерв'ю YouTube каналу Dialogue works він заявив "Я чекаю подібного, здивований, що цього ще не сталося". Не сталося. Але цей довбойб навіть не вибачився. Зараз новий висер.

Головний його меседж: "За терактом у Москві стоїть Київ - і США про це чудово знали". Про це Ларрі Джонсон заявив в інтерв'ю Youtube-каналу Judging Freedom.

Не знаю робить він за гроші, через власне довбойбство, або для того, щоб привернути увагу до себе, але популярність в нього виключно у руснявих довбойобів. Відчувають в ньому свого.

https://t.me/BerezaJuice/42987 Борислав Береза
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23.03.2024 15:20 Ответить
Дешманский фарс ).i.
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23.03.2024 18:15 Ответить
Норм політика, самим влаштувати теракт і звинуватити Україну, а чом би і ні? Потрібно більше ненависті до українців в середині болота під назвою Московія та і ******* з угорщини матимуть про що ще кричати в ЄС, а там ще пшекам на вуха накинуть....
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23.03.2024 18:49 Ответить
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