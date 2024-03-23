ФСБ о стрельбе в "Крокус Сити Холл": террористы хотели бежать в Украину, "имели соответствующие контакты на украинской стороне"

После совершения теракта в "Крокус Сити Холл" в Подмосковье преступники пытались скрыться, передвигаясь на машине якобы в сторону российско-украинской границы.

Об этом заявили в ФСБ РФ, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на РИА-Новости.

"В результате слаженных действий специальных и правоохранительных ведомств с разницей в несколько часов в Брянской области были задержаны все четыре террориста. Сейчас они этапируются в Москву. Ведется работа по установлению всех обстоятельств теракта. Уже установлено, что теракт был тщательно спланирован. Оружие, которое применялось террористами , было заранее приготовлено в тайнике", - говорится в сообщении.

Также ФСБ РФ уверяет, что после совершения теракта преступники намеревались перейти российско-украинскую границу, "имели соответствующие контакты на украинской стороне".

Как сообщалось, вечером 22 марта произошла стрельба в "Крокус Сити Холл" в Подмосковье. Впоследствии в здании вспыхнул пожар. Утром 23 марта глава ФСБ доложил Путину о задержании 11 человек, в том числе "всех 4 террористов". По последним данным, в результате стрельбы в "Крокус Сити Холл" в Подмосковье погибли 115 человек.

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