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Гендиректор "Укргидроэнерго" Сирота о повреждениях на ДнепроГЭС: Не можем говорить, что станция потеряна

дніпрогес

Пока преждевременно говорить о том, что мы потеряли ДнепроГЭС, сначала следует провести анализ последствий российского ракетного удара.

Об этом в эфире телемарафона Єдині новини сказал генеральный директор "Укргидроэнерго" Игорь Сирота, информриует Цензор.НЕТ со ссылкой на Лигу.

Он уточнил, что существуют повреждения верхней части самого здания. Но сама станция 35 метров глубины вниз, где есть разные этажи.

"Нам нужно сделать анализ этой части. Верхнюю часть здания придется восстанавливать полностью. Что касается оборудования, мы не можем попасть на нижние отметки станции, потому что верхняя отметка полностью обрушена. Как только мы все это демонтируем, тогда мы сможем понять, что нужно восстанавливать, а что заказывать, производить", - сказал Сирота.

Он подчеркнул, что последствия любой аварии подлежат восстановлению, вопрос лишь во времени и стоимости восстановления. Сирота добавил, что по объектам ДнепроГЭС прилетело более 8 ракет, первые ракетные удары были нанесены в 4 утра, пожар длился более 7 часов.

"Пол машинного зала нарушено, снесена крыша, стены, в машинный зал прилетело много ракет. Поэтому добраться до этого оборудования и проанализировать строительную часть. Нужно некоторое время, минимум два-три дня, чтобы мы могли сделать предварительные визуальные обследования и сделать анализ. И только после этого мы сможем дать оценку последствиям этой ракетной агрессии", - отметил гендиректор "Укргидроэнерго".

Также смотрите: В Запорожье запустили движение легковых автомобилей по дамбе ДнепроГЭС. ВИДЕО

Также он подчеркнул, что пока нет риска прорыва дамбы Днепровской ГЭС.

Напомним, 22 марта 2024 года РФ ударила по дамбе ДнепроГЭС. По ГЭС было два прямых попаданияГЭС-2 подверглась серьезным повреждениям.

В результате удара по ГЭС погиб 1 человек.

Автор: 

ДнепроГЭС (29) Укргидроэнерго (63)


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Топ комментарии
+16
Москальня здатна тільки все руйнувати , вбивати , грабувати і брехати 😡
Будьте ви прокляті , кляті орки , на віки вічні !!
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23.03.2024 13:22 Ответить
+9
У кого ще є питання хто підірвав каховську гес ?
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23.03.2024 13:21 Ответить
+6
Він дебіл, чи коректувальник для кацапів? Блд, в нас не війна, а якийсь кривавий цирк, за такий піздьож у війну повинен бути розстріл!
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23.03.2024 14:04 Ответить
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У кого ще є питання хто підірвав каховську гес ?
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23.03.2024 13:21 Ответить
Дамба Каховської ГЕС була ключовим елементом контрнаступу ЗСУ.
Після її підриву кацапами довелося йти в лоб, з відомими наслідками...
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23.03.2024 13:54 Ответить
У часи Другої світової ТАК. Зараз коли ракети летять як дикі гуси навесні, дамба це - ключовий елемент, куди можна стріляти як у тирі. До речі, дамба - це не десятки км. Ротний опорний пункт. І для знищення її треба було мати привід - наступ через дамбу. Всього цього не було. І не мало бути. Проте, тебе не дивує, що Крокус - це геноцид, а затоплені тисячі км з ЖИВИМИ людьми - це аварія ? ***** - це вбивця, який виправдає всі свої вбивства перед тупим бидлом, але не перед Богом, як би він не хрестився чи бив лобом по цементній стіні.
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23.03.2024 15:02 Ответить
Не треба додумувать що кого дивує.
Дамбу мали захопити ССО, а не наступаючі частини, далі вихід а тил всьому угрупуванню біля Енергодару. Це єдиний варіант контрнаступу який міг завершитися успіхом.
Швидше за все цей план було злито і кацапи підірвали дамбу.
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23.03.2024 16:07 Ответить
Перші спроби проєктування https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%96%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%86%D1%96%D1%8F гідроелектростанції на https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BD%D1%96%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%96_%D0%BF%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B3%D0%B8 дніпрових порогах зустрічається у постановах Ради Міністрів https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%94%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B0%D0%B2%D0%B0 Української Держави за травень 1918 року:

Будівництво Дніпровської https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%96%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%86%D1%96%D1%8F ГЕС розпочато https://uk.wikipedia.org/wiki/15_%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%BD%D1%8F 15 березня https://uk.wikipedia.org/wiki/1927 1927 року, в рамках програми https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%86%D0%BD%D0%B4%D1%83%D1%81%D1%82%D1%80%D1%96%D0%B0%D0%BB%D1%96%D0%B7%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%8F_%D0%A1%D0%A0%D0%A1%D0%A0 індустріалізації СРСР https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BD%D1%96%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%93%D0%95%D0%A1#cite_note-2 [2] .

Перший https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%96%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B0%D0%B3%D1%80%D0%B5%D0%B3%D0%B0%D1%82 гідроагрегат ввели в експлуатацію https://uk.wikipedia.org/wiki/10_%D0%B6%D0%BE%D0%B2%D1%82%D0%BD%D1%8F 10 жовтня https://uk.wikipedia.org/wiki/1932 1932 року, а вже https://uk.wikipedia.org/wiki/1939 1939 року стали до ладу всі 9 гідроагрегатів станції загальною потужністю 560 тис. кВт.

прадіди будували на тисячоліття! людство зникне, а ця споруда вічна!

на жаль, київська гес не витрмає вісім ракет.
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23.03.2024 13:22 Ответить
Діди будували. Замість діди воювали. Уловлюєте різницю?
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23.03.2024 13:31 Ответить
нєнє.
прадіди будували.
а діди воювали.
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23.03.2024 13:33 Ответить
Вообще-то американцы ее строили.
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23.03.2024 13:34 Ответить
ну от! вистоє будь за що!
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23.03.2024 13:39 Ответить
ДнепроГЭС возводили американская фирма Cooper Engineering Company и германская компания Siemens. Работы велись под руководством известного американского гидростроителя Хью Купера.

Поставки осуществляли:

Германия
лесопильный завод - Гамбург,
высоковольтный трансформатор для испытательной лаборатории Днепростроя - Дрезден,
трансформаторы для временной подстанции Кичкаса - Нюрнберг,
паровые турбины временной станции - Мангейм,
камнедробилки - Магдебург.

Чехия
Витковицкие заводы делали детали для мостов Стрелецкого из силициевой стали - Моравская Острава.

США
General Electric - гидротурбины.
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23.03.2024 14:07 Ответить
Власне вся радянська індустрія побудована західними спеціалістами й з західного обладнання, за валюту експропрійовану у населення совка. Це факт.
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23.03.2024 14:28 Ответить
Украї́нська Держа́ва (Другий Гетьманат) - https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%80%D1%96%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D1%82%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0_%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B0%D0%B2%D0%B0 маріонеткова держава https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D1%96%D0%BC%D0%B5%D1%86%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D1%96%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D1%96%D1%8F Німецької імперії
МовиОфіційна:[https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%96%D0%BA%D1%96%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D1%96%D1%8F:%D0%9F%D0%BE%D1%81%D0%B8%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F_%D0%BD%D0%B0_%D0%B4%D0%B6%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BB%D0%B0 джерело? ]
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0 українська
Мови меншин:
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0 російська , https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%87%D0%B4%D0%B8%D1%88 їдиш , https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0 польська , https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%96%D0%BB%D0%BE%D1%80%D1%83%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0 білоруська - отака німецька маріонетковість...
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23.03.2024 13:35 Ответить
Москальня здатна тільки все руйнувати , вбивати , грабувати і брехати 😡
Будьте ви прокляті , кляті орки , на віки вічні !!
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23.03.2024 13:22 Ответить
Втрачено, втрачено. Кажіть правду. Це як у нас з сальниками у "!Водоканалі" - сальників немає. Закупати забороняють, бо виробник - расія
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23.03.2024 13:30 Ответить
Можна сказати що втрачено. Нехай росіяни "порадіють" можливо не будуть бомбити.
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23.03.2024 13:35 Ответить
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23.03.2024 13:35 Ответить
А захистити машинний зал

системою аеростатних загороджень

часом не пробували?
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23.03.2024 13:43 Ответить
Єдине що надійно захищає це надійний прильот у відповідь.
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23.03.2024 13:56 Ответить
Да кому он нужен , этот Днепрогэс ? В Украине их как гуталлину . Вот конча-заспа - это да !
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23.03.2024 13:56 Ответить
Гріша, а ти чьо на концерт вчєра нє пашол?
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23.03.2024 13:58 Ответить
А ты чаво ищо никуда не пашёл ? Направление забыл ? Напомнить ?
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23.03.2024 14:01 Ответить
Кажи, що втрачено дибіл, чихочеш нових атак?
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23.03.2024 13:58 Ответить
А зачем вообще нужно разглашать все эти подробности? Чтобы что? Успокоить мудрый нарид?
Берёт и рассказывает весь расклад, ну так в следующий раз прилетит еще.
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23.03.2024 13:59 Ответить
Він дебіл, чи коректувальник для кацапів? Блд, в нас не війна, а якийсь кривавий цирк, за такий піздьож у війну повинен бути розстріл!
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23.03.2024 14:04 Ответить
Повод заменить совковый хлам на современное оборудование.
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23.03.2024 14:17 Ответить
Не можу сказати, бо рік беремо гроші на укріплення енергооб'єктів. І кажемо що це ефективно донорам.
Якщо казати що все зламано, то це означає ноу мани, ноу кешу. А це, для мародерів і корупціонерів гірше ніж другий чернобиль чи затоплення каховського регіону.
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23.03.2024 15:15 Ответить
****** та скоро сама розвалиться. Хіба що знести та побудувати нову. Навіщо? Вже є атомні електростанції.
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23.03.2024 16:37 Ответить
 
 