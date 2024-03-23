Гендиректор "Укргидроэнерго" Сирота о повреждениях на ДнепроГЭС: Не можем говорить, что станция потеряна
Пока преждевременно говорить о том, что мы потеряли ДнепроГЭС, сначала следует провести анализ последствий российского ракетного удара.
Об этом в эфире телемарафона Єдині новини сказал генеральный директор "Укргидроэнерго" Игорь Сирота, информриует Цензор.НЕТ со ссылкой на Лигу.
Он уточнил, что существуют повреждения верхней части самого здания. Но сама станция 35 метров глубины вниз, где есть разные этажи.
"Нам нужно сделать анализ этой части. Верхнюю часть здания придется восстанавливать полностью. Что касается оборудования, мы не можем попасть на нижние отметки станции, потому что верхняя отметка полностью обрушена. Как только мы все это демонтируем, тогда мы сможем понять, что нужно восстанавливать, а что заказывать, производить", - сказал Сирота.
Он подчеркнул, что последствия любой аварии подлежат восстановлению, вопрос лишь во времени и стоимости восстановления. Сирота добавил, что по объектам ДнепроГЭС прилетело более 8 ракет, первые ракетные удары были нанесены в 4 утра, пожар длился более 7 часов.
"Пол машинного зала нарушено, снесена крыша, стены, в машинный зал прилетело много ракет. Поэтому добраться до этого оборудования и проанализировать строительную часть. Нужно некоторое время, минимум два-три дня, чтобы мы могли сделать предварительные визуальные обследования и сделать анализ. И только после этого мы сможем дать оценку последствиям этой ракетной агрессии", - отметил гендиректор "Укргидроэнерго".
Также он подчеркнул, что пока нет риска прорыва дамбы Днепровской ГЭС.
Напомним, 22 марта 2024 года РФ ударила по дамбе ДнепроГЭС. По ГЭС было два прямых попадания, ГЭС-2 подверглась серьезным повреждениям.
В результате удара по ГЭС погиб 1 человек.
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Після її підриву кацапами довелося йти в лоб, з відомими наслідками...
Дамбу мали захопити ССО, а не наступаючі частини, далі вихід а тил всьому угрупуванню біля Енергодару. Це єдиний варіант контрнаступу який міг завершитися успіхом.
Швидше за все цей план було злито і кацапи підірвали дамбу.
Будівництво Дніпровської https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%96%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%86%D1%96%D1%8F ГЕС розпочато https://uk.wikipedia.org/wiki/15_%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%BD%D1%8F 15 березня https://uk.wikipedia.org/wiki/1927 1927 року, в рамках програми https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%86%D0%BD%D0%B4%D1%83%D1%81%D1%82%D1%80%D1%96%D0%B0%D0%BB%D1%96%D0%B7%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%8F_%D0%A1%D0%A0%D0%A1%D0%A0 індустріалізації СРСР https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BD%D1%96%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%93%D0%95%D0%A1#cite_note-2 [2] .
Перший https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%96%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B0%D0%B3%D1%80%D0%B5%D0%B3%D0%B0%D1%82 гідроагрегат ввели в експлуатацію https://uk.wikipedia.org/wiki/10_%D0%B6%D0%BE%D0%B2%D1%82%D0%BD%D1%8F 10 жовтня https://uk.wikipedia.org/wiki/1932 1932 року, а вже https://uk.wikipedia.org/wiki/1939 1939 року стали до ладу всі 9 гідроагрегатів станції загальною потужністю 560 тис. кВт.
прадіди будували на тисячоліття! людство зникне, а ця споруда вічна!
на жаль, київська гес не витрмає вісім ракет.
прадіди будували.
а діди воювали.
Поставки осуществляли:
Германия
лесопильный завод - Гамбург,
высоковольтный трансформатор для испытательной лаборатории Днепростроя - Дрезден,
трансформаторы для временной подстанции Кичкаса - Нюрнберг,
паровые турбины временной станции - Мангейм,
камнедробилки - Магдебург.
Чехия
Витковицкие заводы делали детали для мостов Стрелецкого из силициевой стали - Моравская Острава.
США
General Electric - гидротурбины.
МовиОфіційна:[https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%96%D0%BA%D1%96%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D1%96%D1%8F:%D0%9F%D0%BE%D1%81%D0%B8%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F_%D0%BD%D0%B0_%D0%B4%D0%B6%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BB%D0%B0 джерело? ]
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0 українська
Мови меншин:
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Будьте ви прокляті , кляті орки , на віки вічні !!
системою аеростатних загороджень
часом не пробували?
Берёт и рассказывает весь расклад, ну так в следующий раз прилетит еще.
Якщо казати що все зламано, то це означає ноу мани, ноу кешу. А це, для мародерів і корупціонерів гірше ніж другий чернобиль чи затоплення каховського регіону.