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России вряд ли удастся оградить все НПЗ от украинских ударов, - британская разведка

нпз

Россия вряд ли сможет оградить все нефтеперерабатывающие заводы от украинских дронов. Недавние атаки вывели из строя не менее 10% мощностей российских НПЗ.

Об этом сообщает Минобороны Британии в Twitter (Х).

Как отмечали в украинских спецслужбах, Украина за последнее время нанесла удары по 12 российским нефтеперерабатывающим заводам с помощью беспилотников.

Британские разведчики обращают внимание, что некоторые из самых отдаленных объектов, подвергшихся атаке, расположены примерно в 900 км от границы с Украиной, что подчеркивает возможности украинских БпЛА.

Как отмечают в ведомстве, такие удары наносят финансовые потери для России, подавляя внутренний рынок топлива. Недавние атаки привели к выходу из строя не менее 10% мощностей НПЗ.

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Капитальный ремонт на нефтеперерабатывающих заводах потребует определенного времени. И, по мнению разведки, этот процесс может растянуться из-за санкций.

"По словам чиновника минэнергоугля РФ, для защиты НПЗ планируется развернуть системы ПВО "Панцирь". Однако, учитывая размер и масштаб российской энергетики, вряд ли Россия сможет защитить все уязвимые объекты", – подытожила разведка Британии.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Беспилотники атаковали Куйбышевский НПЗ в Самарской области РФ, на объекте – пожар. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Атаки на НПЗ в России

С каждым днем украинские дроны увеличивают интенсивность и частоту ударов по нефтеперерабатывающим мощностям России. С начала 2024 года беспилотники атаковали уже 12 нефтеперерабатывающих заводов РФ.

21 января в Ленинградской области украинские дроны ударили по терминалу компании "Новатек" в порту Усть-Луга, 19 января - по нефтебазе "Роснефти" в городе Клинце Брянской области, 18 января - по Петербургскому нефтяному терминалу.

25 января дроны СБУ атаковали нефтеперерабатывающий завод в Туапсе После двух мощных взрывов начался пожар. В результате была повреждена установка первичной обработки нефтепродуктов - вакуумная и атмосферная колонны.

В российском городе Ярославль утром 29 января был атакован нефтеперерабатывающий завод компании "Славнефть-ЯНОС". Местные жители и работник предприятия рассказали, что сотрудники завода временно отпущены домой.

В ночь на 3 февраля в России вспыхнул пожар на волгоградском нефтеперерабатывающем заводе. По данным МЧС, на площади в 300 кв.м горели нефтепродукты. Впоследствии стало известно, что предприятие атаковали дроны СБУ.

В ночь на 9 февраля горел Ильский нефтеперерабатывающий завод. Местные перед возгоранием слышали звуки взрывов. Также позже стало известно, что в ту ночь также был атакован Афипский НПЗ. Оба – в Краснодарском крае. Их тоже атаковали дроны СБУ.

В ночь на среду, 13 марта, беспилотники атаковали нефтеперерабатывающий завод в Рязани. Утром сообщили, о сбивании беспилотника возле НПЗ в Киришском районе Ленинградской области, а также атаку на НПЗ в Кстово (Нижнегородская область). После атаки дронов в Ростовской области РФ приостановил работу Новошахтинского НПЗ.

Ночью 15 марта зафиксирован прилет украинского дрона на нефтеперерабатывающий завод в Калужской области РФ

Под утро 16 марта неизвестные беспилотники атаковали два НПЗ в Самарской области. Первый дрон атаковал территорию нефтеперерабатывающего завода в Сызрани. Второй – Новокуйбышевский НПЗ.

В ночь на 23 марта российские телеграмм-каналы сообщили о взрывах и пожаре на очередном российском НПЗ - Куйбышевском НПЗ в Самарской области РФ

22 марта Директор департамента по развитию газовой промышленности минэнерго РФ Артём Верхов сообщил о планах защиты нефтегазовых объектов с помощью ракетных комплексов после того, как в последние месяцы Киев сосредоточил огонь на российских нефтеперерабатывающих заводах и энергетических объектах.

22 марта газета Financial Times, со ссылкой на три анонимных источника, написала, что Соединенные Штаты попросили Украину прекратить атаки на российские нефтеперерабатывающие заводыпотому что это, мол, может повысить мировые цены на нефть и спровоцировать "отмщение" со стороны России.

Вицепремьер-министр Ольга Стефанишина прокомментировала статью в Financial Times "Мы понимаем призывы американских партнеров. В то же время мы воюем теми возможностями, теми ресурсами и практиками, которые есть у нас сегодня".

Автор: 

НПЗ (243) разведка (4195) россия (96231)


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Топ комментарии
+11
Рашисты вообще занимают территории на порядо больше чем могут защитить и освоить. Нужно ********* хорошо обчикать
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23.03.2024 13:33 Ответить
+10
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23.03.2024 13:31 Ответить
+8
Якби ж Захід вирішив пограти з расєйкою в гру "настамнєт", він би надав Україні двигуни для БПЛА, які можуть дотягнути дрон не на 700 км, як зараз, а на 5000 (ішакєд на двигуні від газонокосарки літає на 2500 км). Видалити маркування з деталей і сказати, що то українці самі розробили.
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23.03.2024 13:37 Ответить
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23.03.2024 13:31 Ответить
Рашисты вообще занимают территории на порядо больше чем могут защитить и освоить. Нужно ********* хорошо обчикать
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23.03.2024 13:33 Ответить
Так в неї реально вже хз яка територія. Кордон з китайцями чисто на мапі. А було б здорово, якщо б всі країни повідбирали свої землі, а поглинені нею народи від'єднались...одні болота з мавзолеєм залишились б...
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23.03.2024 14:00 Ответить
"Стаять, Зорька!" Мавзолей теж заберемо! Бо він з коростенського граніту!
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23.03.2024 14:56 Ответить
Точно! Забула. А зірки кремлядські на Донбасі. Треба до музеїв забрати..
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23.03.2024 15:09 Ответить
Кацапи і не збираються. В них зараз завдання будь якими методами приліпити Україну до стрілянини в Крокусі.
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23.03.2024 13:34 Ответить
Схоже Саліван вже цим займається(((
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23.03.2024 13:34 Ответить
Якби ж Захід вирішив пограти з расєйкою в гру "настамнєт", він би надав Україні двигуни для БПЛА, які можуть дотягнути дрон не на 700 км, як зараз, а на 5000 (ішакєд на двигуні від газонокосарки літає на 2500 км). Видалити маркування з деталей і сказати, що то українці самі розробили.
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23.03.2024 13:37 Ответить
Точно! Бадерівські загони у криївках зібрали!
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23.03.2024 14:03 Ответить
Ну зібрали ж хусіти в горах Йемену балістичні ракети.
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23.03.2024 14:07 Ответить
Та я ж тільки за. За будь який хіпєж у вірному руслі)
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23.03.2024 14:22 Ответить
від двигуна дальність не залежить, а залежить від кількості палива, тобто від ваги б\ч. Двигун може і дадцять годин торохтіти, і сорок, аби було паливо. Тому на дроні стоїть достатньо простий у виробництві ДВЗ, скріше за всього десятиріччями відпрацьований у виробниццтві, і доступний цивільний HIRTH або THOR.
На яку дальність можуть летіти наші дрони, ми тут не можемо знати. Але не на 700 км - це точно. Бо від Харкова до Куйбишевського чи Новокуйбишевського НПЗ тисяча км, і до того наврядчи дрон весь час летить до цілі по найкоротшій прямій.
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23.03.2024 19:44 Ответить
мы даже подписать можем new герань)
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24.03.2024 01:36 Ответить
Новоросіиськ жде
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23.03.2024 13:38 Ответить
Дрони України-
Лише допомагають!

Башти крекінгу- підігрівать-
Хімічні реакції краще пробігають-
Бензини в небо відлітають

З економічним вихлопом-

Та в решті, це і красиво...
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23.03.2024 13:39 Ответить
Жара піде, коли ракети від "Панцирів" почнуть падати на цистерни з пальним....
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23.03.2024 13:45 Ответить
Не ракети, а блоки розгону, але вони теж добряче ламають обладнання.
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23.03.2024 13:49 Ответить
Нравица не нравица - расия развалица 🤷🏻
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23.03.2024 14:16 Ответить
нормальний висновок , не те що "ни бамбите, нефть подскочить"
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23.03.2024 14:19 Ответить
Своїми діями по нанесенню ударів по російських НПЗ ми сприяємо їх кращому захисту Бо чим менше у Росії НПЗ - тим щільніше можна прикрить від ударів ті що залишилися Бо не треба розпорошувать комплекси ППО навкруги великої кількості об"єктів
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23.03.2024 14:50 Ответить
Перелік об'єктів вже йде на тисячі. Якщо рогатками вони стануть захищати, то дійсно вони будуть мати привід, що захист поліпшується.
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23.03.2024 15:22 Ответить
"Раїсі - *****", - британська розвідка.
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23.03.2024 15:34 Ответить
 
 