России вряд ли удастся оградить все НПЗ от украинских ударов, - британская разведка

Россия вряд ли сможет оградить все нефтеперерабатывающие заводы от украинских дронов. Недавние атаки вывели из строя не менее 10% мощностей российских НПЗ.

Об этом сообщает Минобороны Британии в Twitter (Х).

Как отмечали в украинских спецслужбах, Украина за последнее время нанесла удары по 12 российским нефтеперерабатывающим заводам с помощью беспилотников.

Британские разведчики обращают внимание, что некоторые из самых отдаленных объектов, подвергшихся атаке, расположены примерно в 900 км от границы с Украиной, что подчеркивает возможности украинских БпЛА.

Как отмечают в ведомстве, такие удары наносят финансовые потери для России, подавляя внутренний рынок топлива. Недавние атаки привели к выходу из строя не менее 10% мощностей НПЗ.

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Капитальный ремонт на нефтеперерабатывающих заводах потребует определенного времени. И, по мнению разведки, этот процесс может растянуться из-за санкций.

"По словам чиновника минэнергоугля РФ, для защиты НПЗ планируется развернуть системы ПВО "Панцирь". Однако, учитывая размер и масштаб российской энергетики, вряд ли Россия сможет защитить все уязвимые объекты", – подытожила разведка Британии.

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Атаки на НПЗ в России

С каждым днем украинские дроны увеличивают интенсивность и частоту ударов по нефтеперерабатывающим мощностям России. С начала 2024 года беспилотники атаковали уже 12 нефтеперерабатывающих заводов РФ.

21 января в Ленинградской области украинские дроны ударили по терминалу компании "Новатек" в порту Усть-Луга, 19 января - по нефтебазе "Роснефти" в городе Клинце Брянской области, 18 января - по Петербургскому нефтяному терминалу.

25 января дроны СБУ атаковали нефтеперерабатывающий завод в Туапсе После двух мощных взрывов начался пожар. В результате была повреждена установка первичной обработки нефтепродуктов - вакуумная и атмосферная колонны.

В российском городе Ярославль утром 29 января был атакован нефтеперерабатывающий завод компании "Славнефть-ЯНОС". Местные жители и работник предприятия рассказали, что сотрудники завода временно отпущены домой.

В ночь на 3 февраля в России вспыхнул пожар на волгоградском нефтеперерабатывающем заводе. По данным МЧС, на площади в 300 кв.м горели нефтепродукты. Впоследствии стало известно, что предприятие атаковали дроны СБУ.

В ночь на 9 февраля горел Ильский нефтеперерабатывающий завод. Местные перед возгоранием слышали звуки взрывов. Также позже стало известно, что в ту ночь также был атакован Афипский НПЗ. Оба – в Краснодарском крае. Их тоже атаковали дроны СБУ.

В ночь на среду, 13 марта, беспилотники атаковали нефтеперерабатывающий завод в Рязани. Утром сообщили, о сбивании беспилотника возле НПЗ в Киришском районе Ленинградской области, а также атаку на НПЗ в Кстово (Нижнегородская область). После атаки дронов в Ростовской области РФ приостановил работу Новошахтинского НПЗ.

Ночью 15 марта зафиксирован прилет украинского дрона на нефтеперерабатывающий завод в Калужской области РФ

Под утро 16 марта неизвестные беспилотники атаковали два НПЗ в Самарской области. Первый дрон атаковал территорию нефтеперерабатывающего завода в Сызрани. Второй – Новокуйбышевский НПЗ.

В ночь на 23 марта российские телеграмм-каналы сообщили о взрывах и пожаре на очередном российском НПЗ - Куйбышевском НПЗ в Самарской области РФ

22 марта Директор департамента по развитию газовой промышленности минэнерго РФ Артём Верхов сообщил о планах защиты нефтегазовых объектов с помощью ракетных комплексов после того, как в последние месяцы Киев сосредоточил огонь на российских нефтеперерабатывающих заводах и энергетических объектах.

22 марта газета Financial Times, со ссылкой на три анонимных источника, написала, что Соединенные Штаты попросили Украину прекратить атаки на российские нефтеперерабатывающие заводы, потому что это, мол, может повысить мировые цены на нефть и спровоцировать "отмщение" со стороны России.

Вицепремьер-министр Ольга Стефанишина прокомментировала статью в Financial Times "Мы понимаем призывы американских партнеров. В то же время мы воюем теми возможностями, теми ресурсами и практиками, которые есть у нас сегодня".