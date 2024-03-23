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Это - чепуха, - ГУР о заявлении ФСБ относительно якобы намерений террористов сбежать в Украину после стрельбы в Подмосковье

крокус

ФСБ РФ утверждает, что террористы после теракта в "Крокус Сити Холл" якобы пытались скрыться в Украине. В ГУР такое заявление считают чепухой.

Об этом рассказал представитель Главного управления разведки Минобороны Андрей Юсов, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

"Конкретно это заявление и эта информация, конечно, это чушь. Эти заявления ФСБ рассчитаны либо на откровенных невежд, либо на зазомбированное российское население. Представить себе, что после более чем двух лет полномасштабного вторжения террористы направляются в пограничные регионы, наиболее насыщенные сейчас силовиками, спецслужбами и собственно военными, я думаю, что здесь комментарии лишние", - сказал он.

Представитель ГУР подчеркнул, что обвинение ФСБ - это "ложь и попытка привлечь украинский след со стороны российского режима, чем они собственно занимаются с первых минут, как этот теракт происходил".

Читайте: В результате стрельбы в "Крокусе Сити Холл" в Подмосковье погибли 115 человек. Число жертв будет расти, - Следком РФ

Как сообщалось, ФСБ РФ заявила, что после совершения теракта в "Крокус Сити Холл" в Подмосковье преступники пытались скрыться, передвигаясь на машине якобы в сторону российско-украинской границы. Также отмечается, что террористы якобы "имели соответствующие контакты на украинской стороне".

Напомним, вечером 22 марта произошла стрельба в "Крокус Сити Холл" в Подмосковье. Впоследствии в здании вспыхнул пожар. Утром 23 марта глава ФСБ доложил Путину о задержании 11 человек, в том числе "всех 4 террористов". По последним данным, в результате стрельбы в "Крокус Сити Холл" в Подмосковье погибли 115 человек.

Автор: 

москва (3090) теракт (2314) ФСБ (1943) ГУР (474)


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Топ комментарии
+25
Кацапо-быдло-масса прохавает...
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23.03.2024 13:41 Ответить
+24
Можна подумати що маячня від ********** уроду колись мала зв'язок з реальністю
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23.03.2024 13:42 Ответить
+16
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23.03.2024 14:11 Ответить
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polbotinka naxitrall
@Polbotino4ka
·
4 год
Вот эти люди, на скрине с видео, и те, щуплые, маленькие, тщедушные таджики - это одни и те же люди? Сдулись типа? Усохли?
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23.03.2024 18:56 Ответить
а чаго це у скрєпної страни назва-вивіска не скрєпною а омериканською мовою?
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24.03.2024 09:41 Ответить
Бо то фенсі )
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24.03.2024 09:47 Ответить
Вот , ради чего кацапы это сделали:

«Террористы понимают только ответный террор. Никакие суды и расследования не помогут, если силе не противопоставить силу, а смертям - тотальные казни террористов и репрессии против их семей. Мировой опыт», - написал в своем телеграм-канале зампредседателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев."
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23.03.2024 20:27 Ответить
В Израиле никто не подпишется под "тотальные казни террористов и репрессии против их семей."
Единственная казнь в Израиле была нациста Эйхмана.

"тотальные казни террористов и репрессии против их семей." = это 1937г Вот, что теперь ждёт Россию
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23.03.2024 20:40 Ответить
довбойоби!! У всьому довбойоби! ВСІ!! І недонарод, і влада кгб-істська.
Їблани кончені.. Українські діти ростуть у вишиванках, в одязі свої предків. Кацапські - у репліках військової форми зразка другої світової. Ну не придурки хіба!! Найогидніше те, що ****** русня рядить своїх дітей у військову форму, закладаючи їм у мозок тезу, що Прийде час і воно здохне за расєю...
Невиліковні. Тільки знищення врятує планету від рашизму.
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23.03.2024 21:14 Ответить
Вчера вечером русские разбомбили медицинский центр для больных украинских детей в Харькове. Но соболезнование Украине никто не высказал (о Палестине вообще молчим). А русским убийцам соболезуют, встав в очередь.

Мир подлецов. Этот мир изжил себя. Время коренных перемен неизбежно Це не я написав,це кавказ-Центр

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23.03.2024 21:59 Ответить
буданов-гогиашвилли, конкретней чмо
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23.03.2024 23:24 Ответить
прекратите называть это событие терактом.
это специальная военная операция ИГИЛ на территории Кацапской Федерастии.
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24.03.2024 04:19 Ответить
Спецоперация ОДКБ, Таджикистана при поддержке дружественной Турции.. Гражданская война. Взаиморасчеты - в рублях .. Все по Плану!
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24.03.2024 07:51 Ответить
https://twitter.com/i/status/1771538345891393562 Писатель 🇬🇪 🇺🇦 🇮🇱👨‍🦽📚😷 @YuraYakunin · 19h Видео вчерашних «убитых» в Крокус Сити, которое, не только шевелятся, но и курят будучи мертвыми! Так что все это цирковое представление путинского ФСБ. 🤣🤣🤣👏😭
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24.03.2024 11:38 Ответить
Люди колись через посилання на йух выйну розпочинали.....
а ви......воно вам требе....?
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24.03.2024 15:40 Ответить
Підказую для ************ фсб - володарь цього Крокуса якийсь наближений до *********** кілміліонер з мусульманським прізвищем, може з нього розслідування і почнете?
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24.03.2024 23:22 Ответить
ТАК ФСБ НАВІТЬ НІСИНІТНИЦЯ ВИГОВОРИТЬ НЕ МОЖЕ !?)
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25.03.2024 04:47 Ответить
По факту-добрались до кордону з місця події.
Далі,інформаційна підтримка операції з боку фсб.Хто сказав,що в ІГІЛ немає рос.агентів,які і спланували цю операцію,якщо вони є всюди по світу? Спланували,щоб виставити ерефію,як жертву тероризму,а не країною-терористом.
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25.03.2024 08:47 Ответить
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