Это - чепуха, - ГУР о заявлении ФСБ относительно якобы намерений террористов сбежать в Украину после стрельбы в Подмосковье
ФСБ РФ утверждает, что террористы после теракта в "Крокус Сити Холл" якобы пытались скрыться в Украине. В ГУР такое заявление считают чепухой.
Об этом рассказал представитель Главного управления разведки Минобороны Андрей Юсов, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.
"Конкретно это заявление и эта информация, конечно, это чушь. Эти заявления ФСБ рассчитаны либо на откровенных невежд, либо на зазомбированное российское население. Представить себе, что после более чем двух лет полномасштабного вторжения террористы направляются в пограничные регионы, наиболее насыщенные сейчас силовиками, спецслужбами и собственно военными, я думаю, что здесь комментарии лишние", - сказал он.
Представитель ГУР подчеркнул, что обвинение ФСБ - это "ложь и попытка привлечь украинский след со стороны российского режима, чем они собственно занимаются с первых минут, как этот теракт происходил".
Как сообщалось, ФСБ РФ заявила, что после совершения теракта в "Крокус Сити Холл" в Подмосковье преступники пытались скрыться, передвигаясь на машине якобы в сторону российско-украинской границы. Также отмечается, что террористы якобы "имели соответствующие контакты на украинской стороне".
Напомним, вечером 22 марта произошла стрельба в "Крокус Сити Холл" в Подмосковье. Впоследствии в здании вспыхнул пожар. Утром 23 марта глава ФСБ доложил Путину о задержании 11 человек, в том числе "всех 4 террористов". По последним данным, в результате стрельбы в "Крокус Сити Холл" в Подмосковье погибли 115 человек.
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@Polbotino4ka
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4 год
Вот эти люди, на скрине с видео, и те, щуплые, маленькие, тщедушные таджики - это одни и те же люди? Сдулись типа? Усохли?
«Террористы понимают только ответный террор. Никакие суды и расследования не помогут, если силе не противопоставить силу, а смертям - тотальные казни террористов и репрессии против их семей. Мировой опыт», - написал в своем телеграм-канале зампредседателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев."
Единственная казнь в Израиле была нациста Эйхмана.
"тотальные казни террористов и репрессии против их семей." = это 1937г Вот, что теперь ждёт Россию
Їблани кончені.. Українські діти ростуть у вишиванках, в одязі свої предків. Кацапські - у репліках військової форми зразка другої світової. Ну не придурки хіба!! Найогидніше те, що ****** русня рядить своїх дітей у військову форму, закладаючи їм у мозок тезу, що Прийде час і воно здохне за расєю...
Невиліковні. Тільки знищення врятує планету від рашизму.
Мир подлецов. Этот мир изжил себя. Время коренных перемен неизбежно Це не я написав,це кавказ-Центр
это специальная военная операция ИГИЛ на территории Кацапской Федерастии.
а ви......воно вам требе....?
Далі,інформаційна підтримка операції з боку фсб.Хто сказав,що в ІГІЛ немає рос.агентів,які і спланували цю операцію,якщо вони є всюди по світу? Спланували,щоб виставити ерефію,як жертву тероризму,а не країною-терористом.