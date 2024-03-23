Это - чепуха, - ГУР о заявлении ФСБ относительно якобы намерений террористов сбежать в Украину после стрельбы в Подмосковье

ФСБ РФ утверждает, что террористы после теракта в "Крокус Сити Холл" якобы пытались скрыться в Украине. В ГУР такое заявление считают чепухой.

Об этом рассказал представитель Главного управления разведки Минобороны Андрей Юсов, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

"Конкретно это заявление и эта информация, конечно, это чушь. Эти заявления ФСБ рассчитаны либо на откровенных невежд, либо на зазомбированное российское население. Представить себе, что после более чем двух лет полномасштабного вторжения террористы направляются в пограничные регионы, наиболее насыщенные сейчас силовиками, спецслужбами и собственно военными, я думаю, что здесь комментарии лишние", - сказал он.

Представитель ГУР подчеркнул, что обвинение ФСБ - это "ложь и попытка привлечь украинский след со стороны российского режима, чем они собственно занимаются с первых минут, как этот теракт происходил".

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Как сообщалось, ФСБ РФ заявила, что после совершения теракта в "Крокус Сити Холл" в Подмосковье преступники пытались скрыться, передвигаясь на машине якобы в сторону российско-украинской границы. Также отмечается, что террористы якобы "имели соответствующие контакты на украинской стороне".

Напомним, вечером 22 марта произошла стрельба в "Крокус Сити Холл" в Подмосковье. Впоследствии в здании вспыхнул пожар. Утром 23 марта глава ФСБ доложил Путину о задержании 11 человек, в том числе "всех 4 террористов". По последним данным, в результате стрельбы в "Крокус Сити Холл" в Подмосковье погибли 115 человек.