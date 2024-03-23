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Новости Война
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"Ограниченно пригодные" после повторного медосмотра могут быть направлены в боевые подразделения, - "слуга народа" Вениславский

мобілізація

Признанные ограниченно годными к службе военнообязанные по новому закону повторно пройдут медицинский осмотр и могут быть признаны годными или непригодными

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом нардеп Вениславский сказал в эфире телемарафона "Єдині новини".

После того, как Верховная Рада приняла законопроект об обеспечении прав военнослужащих и полицейских на социальную защиту, который, в частности, предусматривает повторный медосмотр в течение девяти месяцев для военнообязанных, признанных "ограниченно годными", понятие "ограниченной годности в военное время" исключили из законодательства.

Читайте: Комитет ВР рассмотрел 870 поправок к законопроекту о мобилизации, процесс идет медленно, много популизма во время обсуждения, - "слуга народа" Вениславский

"Когда мы наведем порядок и четко определим, кто пригоден, а кто непригоден, они могут быть мобилизованными, если будут пригодными и смогут пополнить вакантные места в боевых подразделениях и бригадах", - сказал нардеп.

Представитель парламента обратил внимание и на то, что эту норму часто использовали для пересечения границы. По его мнению, повторное прохождение ВЛК позволит устранить коррупционные риски.

Читайте также: Будут либо пригодны, либо непригодны к службе: Рада приняла закон о повторном медосмотре мужчин, признанных ограниченно пригодными

"Они могут быть мобилизованными, если будут признаны годными, и тем самым пополнить те вакантные места в боевых бригадах", – заявил Вениславский.

Напомним, 21 марта Верховная Рада приняла законопроект №10313 – об обеспечении прав военнослужащих и полицейских на социальную защиту. Он предусматривает повторное медицинское освидетельствование в течение девяти месяцев. Это касается военнообязанных, признанных "ограниченно пригодными".

Автор: 

закон (3178) мобилизация (2816) Вениславский Федор (273)


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Топ комментарии
+51
Не випускали обмежено придатних. Не розумію чому він відверто бреше.
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23.03.2024 14:03 Ответить
+39
До розумово неповноцінних. Доречі, чому депутати, міністри, президент і т.і. перед призначенням на посаду не проходять психіатричну й наркологічну експертизи??
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23.03.2024 14:09 Ответить
+35
Я з неконтрольованою бронхіальною астмою, посада- старший бойовий медикк роти, згідно уставу- максимум ксп роти, тероборона, відмовився йти на штурм. Десь ВСП їде, обіцяють від 8 до 12.
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23.03.2024 14:06 Ответить
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Прошу надати мені 4 міцних військовослужбовців з автоматами, 2 представників ТЦК, великий бусік і 20 наручників. Я знаю у Печерському районі Києва такі місця, де за вихідні можна наловити сотню здорових кабєлєй призовного готових для будь-яких штурмів.
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23.03.2024 14:50 Ответить
невже на мажоров позарился?
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23.03.2024 14:56 Ответить
Нікого ви там не наловите... вони всі зняті з обліку... або мають бронь або 3 дітей...
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23.03.2024 15:19 Ответить
А завтра будеш вибачатися та продавати свою халупу щоб виплатити "моральний ущєрб".
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23.03.2024 16:07 Ответить
Таких райончиків по містах України дуже-дуже багато. І там такі файні чолов'яги з дівчатами, що можуть, але відкошують, від мобілізації. Можна не одну бригаду сформувати. Але хто цим буде займатись. рейди на таких не проводять!
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24.03.2024 08:30 Ответить
Дякую! Не на часі! Мені і у Лондоні не погано !
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23.03.2024 14:53 Ответить
Повією там працюєте, чи ви кацапобот звичайний?
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23.03.2024 14:58 Ответить
Чекаю, поки тебе, падлюку, на фронт загребуть. А коли ти там здохнеш, насеру на твоїй могилі !
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24.03.2024 01:48 Ответить
да кацапка це, в спам її. Рашитска через гугл перекладач знущається.
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24.03.2024 04:37 Ответить
Наталя, не відповідай ботам! Або смердючим українським гнидам. Вони все бачать у інших, а своє не помічають.
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23.03.2024 15:13 Ответить
О то вона працює не одна. Там ціла ботоферма
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23.03.2024 16:06 Ответить
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23.03.2024 20:42 Ответить
Шо ви там забули? З Лондона вже всі тікають в рашку.

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23.03.2024 15:57 Ответить
ограниченно годные пойдут на смерть, потому, как вся власть у нас умственно- ограничена
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23.03.2024 14:55 Ответить
Сранажиdорва прийшла до влади в Україні завдяки 73 відсоткам ідіотів і ворогів
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23.03.2024 14:56 Ответить
Нащо повторний огляд, якщо хвороби згідно каталогу не підпадають під ті які дають статус непридатного? Можна зразу сказати, що всі хворі придатні та й потому. Але якщо вже нікого мобілізувати окрім хворих, то це вже агонія без будь якого сенсу.
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23.03.2024 14:56 Ответить
Так потрібно ж показати що працюють. А запит зробити до лікарні за місцем регістраціі або по міцю мешкання це не пофеншую, навіщо стільки грошей вбухали у сістему HELSY. Потрібно зробити багато галосу і метушиння.
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23.03.2024 15:13 Ответить
Люди не захочуть іти на фронт, доки не побачать реальні результати боротьби з корупцією, кумівством, мажорами
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23.03.2024 14:56 Ответить
https://youtu.be/HFQlbC2D0l4?si=PxuzDMvCn8JZ9rda ...

Срочно отправить Крокусы сжигать и коктейль Молотова дать...,комбатом назначить Голобородьку и его друга Кошевого...
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23.03.2024 14:57 Ответить
Дуже здивований, що влада ще досі не помітила "величезний потенціал" інвалідів- візочників. З електромотором на візочках та автоматом у руках це мобільна штурмова одиниця і групи таких візочників можна активно використовувати для штурму ворожих позицій. Такі "потужні бійці" без діла пропадають по тилах...
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23.03.2024 14:58 Ответить
Живі дрони!
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23.03.2024 18:56 Ответить
ограниченно годные должны пойти, практически на смерть- чтобы вениславские царевали
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23.03.2024 15:04 Ответить
Представник парламенту звернув увагу й на те, що цю норму часто використовували для перетину кордону. На його думку, повторне проходження ВЛК дасть можливість прибрати корупційні ризики.
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23.03.2024 15:08 Ответить
цей довбойоб навіть не в курсі що обмежено придатних НЕ ВИПУСКАЮТЬ
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23.03.2024 20:45 Ответить
Це зцілення від зепутатів
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23.03.2024 15:08 Ответить
Інваліди будуть воювати, а мордаті поліцаї - каву біля ларьків попивати.
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23.03.2024 15:08 Ответить
Комбати брати обмежених за станом здоров'я брати у підрозділи не будуть.
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23.03.2024 15:15 Ответить
Комбатам чхати на це. Бо завжди пришлють нових.
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23.03.2024 16:03 Ответить
Ще підвищення дадуть за те, що не прогнувся під тиском втрат отриманого особового складу
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23.03.2024 20:11 Ответить
будуть
знайомий офіцер по кадрам під Авдіївкою, він таких назад вертає а от поруч з ним такий самий офіцер бере, для плану, тиждень і поїхав той новоприбулий на щиті додом
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23.03.2024 20:48 Ответить
Со мной на отправке был чувак, который без "корсета" не то что ходить, а даже сидеть не мог. Но военком отправил его в пехоту. Ну не ******** он? В частях уже давно матюкаются на начальников тцк от того кого им присылают
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23.03.2024 15:18 Ответить
Обмежено придатних і так брали на війну.А влк,не може проходиться кілька хвилин,то якась фігня.
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23.03.2024 15:20 Ответить
Будем воевать инвалидами?
Правильно
Надо же сберечь полицейских в Киеве, например
Они , к примеру, стоят с палочкой сутками у ТЦ Украина
И бабло собирают
Один точно похож на актера Моргунова
Жирный,здоровый , румянец во всю щеку
И все время повторяет про то,что он ИНВАЛИД
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23.03.2024 15:21 Ответить
- Гдє етот чьортов інвалід?
- Ну, я інвалід!

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23.03.2024 16:05 Ответить
Я Вас уже обожаю!
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23.03.2024 16:07 Ответить
Пишете, на візочках воювати будуть. Відкрию вам таємницю: багато хто купив інвалідність і порішав з влк. Як їх, повністю здорових і хитрих знайти? Якщо людина без кінцівки, або інша якась дійсно хвороба - все, непридатний.
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23.03.2024 15:27 Ответить
То може треба розвязувати проблему з продажної ВЛК!
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23.03.2024 15:43 Ответить
Так, спочатку з десяток ВЛК розстріляти, далі всі справжні інваліди будуть непридатні і вже не буде несправжніх інвалідів.
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04.04.2024 16:15 Ответить
А смысл таких ухилянтов посылать на фронт? При первой возможности сдадутся.
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23.03.2024 16:04 Ответить
З 14-го, вже 58років. Починав з 79 дшб, потім 92 омб, зараз 406 арта. Реально дуже хочу якось допомогти хлопцям... Мовчу за всилякі болячки та пошкодження нажиті по службі. Зір злітає з кожним місяцем, глохну. Наслідки диких контузій. ВЛК х
... З ним пройду.... Маю, без хвальби, не поганий війський досвід. На дембель??? Бо спишуть, по любому після В ЛК....
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23.03.2024 15:34 Ответить
тому ,хто чотири рази відкосив від армії ,не потрібно було давати медико- психіатричній комісії заключення -"придатний балотуватися в президенти"
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23.03.2024 15:46 Ответить
Янык тоже комиссию бы не прошел особенно как бухая за столом записал себя в космонавты.
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23.03.2024 15:54 Ответить
Ограниченно годные служили и в царской и советской армии в тыловых частях а теперь полукалек отправят на фронт а здоровые лбы по блату будут сидеть в тылу.И опять непонятно что будет с инвалидами 3-ей группы которые в основном тоже ограниченно годны.
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23.03.2024 15:52 Ответить
Мого прадіда в 1 світову відправили додому, бо через хворобу оглух на одне вухо.
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23.03.2024 22:25 Ответить
Куй тобі на рило))
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23.03.2024 15:55 Ответить
Веніславський, рветься на фронт, з ріднею, а його в ТЦК, хтось не пускає…, впродовж 2 років!!
Данилов з Стефанчуком, напевно, або оті Оманські з ОПУ…
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23.03.2024 15:58 Ответить
***** якась, для заробляння бабла ВЛК, впевнений 80-90% це хворі люди, з хронічними хворобами, які перейдуть в запалення але через 2-3 тижня, ніяких вояк з них не вийде. Нахер вони на передовій не потрібні. Якщо їх і брати, то лише як остання надія, як пенсіонерів гітлер набирав.
довбойоби займаються популізмом. Краще поліцейських тилових крис мобілізувати, що сидять в тулу і кашмарять бізнес
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23.03.2024 15:59 Ответить
Написано рік тому (кацапське ЗМІ).

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23.03.2024 16:24 Ответить
Якщо це було рік тому, то виходить, що зс рф вже рік не може здолати армію... інвалідів?
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23.03.2024 17:01 Ответить
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23.03.2024 16:01 Ответить
Друзі, хто має серйозну хронічну хворобу, якщо підпадаєте під категорію «обмежено придатний», якщо ваш стан дійсно не дозволяє повноцінно служити, відразу, як закон вступить в силу, сходіть до лікаря, візьміть консультаційний висновок, і щоб обовʼязково було написано слово «загострення», і робіть так раз в три місяці. Консультаційний висновок носіть з собою. Якщо потрапите на ВЛК, то вам трохи поморочать голову, але визнають тимчасово непридатними. Хоча б так. Бо з цим новим законом можуть записати і в штурмову роту, і нічого не зробиш.
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23.03.2024 16:08 Ответить
Щоб пройти огляд у лікаря, треба від кількох тижнів, до пів року наперед, записуватись на діагностику.
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23.03.2024 22:33 Ответить
Не обовʼязково. Консультація фахівця в приватній лікарні коштує 500-1000 гривень. Записатися можна сьогодні на сьогодні, направлення сімейного лікаря не потрібно. Півдня в черзі чекати не потрібно, приймуть в записаний час плюс-мінус 15 хвилин. Зазвичай людина з хронічним захворюванням уже знає які дослідження потрібно принести, якщо потрібно. А якщо не знає, то можна записатися на консультацію, зробити дослідження, які призначить лікар (зазвичай за тиждень можна впоратися і обійдеться ще 500-5000 гривень залежно від складності і кількості досліджень, флюшку, наприклад можна і в державній лікарні без направлення і попереднього запису за 30 гривень зробити). І тоді з усіма результатами на повторну консультацію. Якщо сутужно з грішми і часом, можна прийти до лікаря без досліджень, без нічого, лише із скаргами. Лікар призначить діагностику і напише в консультаційному висновку підозру на загострення хронічної хвороби. Цього вже достатньо, щоб при потраплянні на ВЛК не направили відразу на полігон, а направили на дообстеження.
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24.03.2024 01:02 Ответить
Я так і робила. На узі взагалі не записують, пішла на платний 530 гр заплатила. Знайомі голосять, на деякі діагностичні процедури на серпень записані. Швидше помруть ніж переплатять.
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24.03.2024 12:34 Ответить
та при чому тут хвороби хочуть знов збити бабло ..
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23.03.2024 16:10 Ответить
Які ж них будуть воїни? Це щоб поповнити кількість наших полонених?
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23.03.2024 16:15 Ответить
Ні щоб поповнити цвинтарі, а потім щоб взагалі пенсіонерів не було і платити пенсії не було кому.
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04.04.2024 16:20 Ответить
Веніславсткий , ти пизлиш як *****. Ніколи обмежених не випускали ща кордон.
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23.03.2024 17:13 Ответить
Пениславский
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23.03.2024 19:21 Ответить
А непридатних почему не отправляют? Это же нарушение прав! У нас все люди равны!
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23.03.2024 17:30 Ответить
В мене є знайомий молодший за мене ,56 років після інфаркту має запис непридатний у мирний час обмежено придатний у військовий. Він піде у штурмовики??
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23.03.2024 17:38 Ответить
І у мене знайомий, після двох відкритих операцій на серці. Який не може швидко ходити, задихається. Рік йому ТЦК морочив голову, хотів придатним визнати. Начилу обмеженим признали
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23.03.2024 17:51 Ответить
Прийдеться перепройти і у штурмовики!!
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23.03.2024 18:50 Ответить
Цей закон породжує корупційні ризики, адже справді хворі без грошей можуть виявитися придатними, в той час , як багаті будуть відкупляться.
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23.03.2024 17:54 Ответить
Так і буде. Які можуть бути сумніви?
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23.03.2024 19:05 Ответить
Розумово не придатні приймають"закони"... А вони і всі їхні рідні та близькі відсутні...??? «ваші діти не загинуть в Україні - для того є наші»
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23.03.2024 18:06 Ответить
А Вєня Сравскій не має бажання пройти комісію та підсилити підрозділи???
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23.03.2024 18:32 Ответить
Чи може військовослужбовець бути придатним,якщо в нього :
Варикоз 3 ступеня.
Дисциркуляторна енцефалопатія.
Серцева недостатність.
Гіпертонія 2 ступеня.
Зміщення дисків хребта,протрузії.
Кожного дня він приймає ліки
за схемою,щоб не вмерти...
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23.03.2024 18:37 Ответить
може за новими законами. Всі придатні... тільки втрата кінцівок врятує...
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23.03.2024 18:59 Ответить
Племінник з грижами хребта воює.
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23.03.2024 22:35 Ответить
Цей чорт також повинен приєднатись до своїх пацанів у якийсь табір орко-воєннополонених, бо таке ж саме х..ло які і ти біси.
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23.03.2024 18:55 Ответить
У мене багато років була проблема з гіпертонією 2 степінь а зараз по новому винне зробили 1стєпень 3 високій річки і ще мати інвалід дитинства 2групи не ходяча 79 років батько помер у січні цього року я залишився один з мамою і це ні як не вліяє на воинкома в тцк
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23.03.2024 18:59 Ответить
Так є ж відстрочка, коли мати має группу?
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23.03.2024 19:02 Ответить
У вас поважна причина. Треба матір на ВЛК.
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23.03.2024 22:38 Ответить
навіщо матір на ВЛК, якщо в неї вже є друга група??
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24.03.2024 13:15 Ответить
Можно просто вспомнить что "обмежено придатний" это тот кто "непридатний у військовий час", потом вспомнить что у нас "військовий час" и вообще всех перевести в "придатний" без никаких коммисий.

У ссыкуняр пердаки погорят, но это то, чего все и хотят )))))
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23.03.2024 19:23 Ответить
Спеціально для "обдарованих" - "Обмежено придатний - придатний до служби у частинах (підрозділах) забезпечення, військових комісаріатах, установах, організаціях, навчальних закладах тощо." Саме таке формулювання стоїть в медичних документах після визнання їх обмежено придатними. Додатково може бути зазначено - "потребує спец.взуття", або щось інше залежно від хвороби. Питання на кмітливість - чи буде хтось дивитися на на особливі відмітки в медичних документах якщо людину визнали "придатною"?
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24.03.2024 00:48 Ответить
Тоесть притензий к новости и подходу нет? А есть притензии к работе ТЦК и ВЛК и прочих держслужбовцев? Ну так для особо одаренных, мы подход и новость обсуждаем а не то "что все пи*расы, нихера не работает, везде корупция, ничего не работает, все херня". Это можно обсуждать под любой новостью и в любое время. Если напрячся то можно и в любой стране, всмысле про любую страну, но в Украине легче всего.
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24.03.2024 05:44 Ответить
Як хтось написав в інеті : Народ України вимагає зняти бронь та відправити на фронт: поліцію, держслужбовців, ТЦК, СБУ, митників, ДСНС, суддів, прокурорів, всіх пенсіонерів силових відомств яким щє не виповнилось 60 років, депутатів. Всіх тих хто усе життя отримував гроші з бюджету України, а зараз повинен повернути борг країні... P/S Важко з цим не погодитися
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23.03.2024 19:42 Ответить
Хех, так на обмежену придатність мед показання ж були. І куди ці норми змістили, в придатні? Так будуть інваліди через пів року, хто оплачувати лікування буде?
Якщо хтось неправильно застосовує ці норми для уникнення мобілізації, то розбирайтись з цими проблемами.
Доречі держава і зараз не оплачує лікування поранених. Зі своєї зарплатні потрібно бійцеві доплачувати.
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23.03.2024 20:29 Ответить
Гребуть тих, кого можуть. Тому що здорові, розумні, сильні чоловіки уміють ухилитись від мобілізації.
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23.03.2024 20:58 Ответить
Ну от вам приклад - я колись мав дуже таку сильну травму, наслідки якої зберігаються назавжди, дві операції, була друга група інвалідності, але у мсек натякнули що без грошей буде важко продовжити. Грошей не було, то й плюнули.

Військкомат тоді поставив у квитку пункт "б" - обмежено придатний, хоча там було між обмежений і повністю непридатний. Ну ок, радий шо не чіпають, взяв квиток і пішов, хто ж знав шо війна буде. І от по закону зараз я як обмежено придатний мав би зараз десь на блокпосту стояти чи там при тцк бути (ну вони самі так кажуть). А по факту - от вже плавно став повністю придатний. Та й без того місця на блокпостах зайняті й розписані. От вам і закон.

І я погоджуюся що у "війні за виживання держави та нації" всі мають дружно йти воювати. Тільки не бачу я цього всього - виїжджають, рєшають, відмазуються, причому масово. А в тебе грошей нема - то пох на діагнози, всі будуть розказувати тобі про ухилянтство і захист батьківщини. Тьху.
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23.03.2024 22:55 Ответить
Співчуваю.
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23.03.2024 23:22 Ответить
Особисто Веніславському бажаю розбитого *****.
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24.03.2024 05:47 Ответить
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