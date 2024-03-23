"Ограниченно пригодные" после повторного медосмотра могут быть направлены в боевые подразделения, - "слуга народа" Вениславский

Признанные ограниченно годными к службе военнообязанные по новому закону повторно пройдут медицинский осмотр и могут быть признаны годными или непригодными

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом нардеп Вениславский сказал в эфире телемарафона "Єдині новини".

После того, как Верховная Рада приняла законопроект об обеспечении прав военнослужащих и полицейских на социальную защиту, который, в частности, предусматривает повторный медосмотр в течение девяти месяцев для военнообязанных, признанных "ограниченно годными", понятие "ограниченной годности в военное время" исключили из законодательства.

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"Когда мы наведем порядок и четко определим, кто пригоден, а кто непригоден, они могут быть мобилизованными, если будут пригодными и смогут пополнить вакантные места в боевых подразделениях и бригадах", - сказал нардеп.

Представитель парламента обратил внимание и на то, что эту норму часто использовали для пересечения границы. По его мнению, повторное прохождение ВЛК позволит устранить коррупционные риски.

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"Они могут быть мобилизованными, если будут признаны годными, и тем самым пополнить те вакантные места в боевых бригадах", – заявил Вениславский.

Напомним, 21 марта Верховная Рада приняла законопроект №10313 – об обеспечении прав военнослужащих и полицейских на социальную защиту. Он предусматривает повторное медицинское освидетельствование в течение девяти месяцев. Это касается военнообязанных, признанных "ограниченно пригодными".