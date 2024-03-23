"Ограниченно пригодные" после повторного медосмотра могут быть направлены в боевые подразделения, - "слуга народа" Вениславский
Признанные ограниченно годными к службе военнообязанные по новому закону повторно пройдут медицинский осмотр и могут быть признаны годными или непригодными
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом нардеп Вениславский сказал в эфире телемарафона "Єдині новини".
После того, как Верховная Рада приняла законопроект об обеспечении прав военнослужащих и полицейских на социальную защиту, который, в частности, предусматривает повторный медосмотр в течение девяти месяцев для военнообязанных, признанных "ограниченно годными", понятие "ограниченной годности в военное время" исключили из законодательства.
"Когда мы наведем порядок и четко определим, кто пригоден, а кто непригоден, они могут быть мобилизованными, если будут пригодными и смогут пополнить вакантные места в боевых подразделениях и бригадах", - сказал нардеп.
Представитель парламента обратил внимание и на то, что эту норму часто использовали для пересечения границы. По его мнению, повторное прохождение ВЛК позволит устранить коррупционные риски.
"Они могут быть мобилизованными, если будут признаны годными, и тем самым пополнить те вакантные места в боевых бригадах", – заявил Вениславский.
Напомним, 21 марта Верховная Рада приняла законопроект №10313 – об обеспечении прав военнослужащих и полицейских на социальную защиту. Он предусматривает повторное медицинское освидетельствование в течение девяти месяцев. Это касается военнообязанных, признанных "ограниченно пригодными".
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Срочно отправить Крокусы сжигать и коктейль Молотова дать...,комбатом назначить Голобородьку и его друга Кошевого...
знайомий офіцер по кадрам під Авдіївкою, він таких назад вертає а от поруч з ним такий самий офіцер бере, для плану, тиждень і поїхав той новоприбулий на щиті додом
Правильно
Надо же сберечь полицейских в Киеве, например
Они , к примеру, стоят с палочкой сутками у ТЦ Украина
И бабло собирают
Один точно похож на актера Моргунова
Жирный,здоровый , румянец во всю щеку
И все время повторяет про то,что он ИНВАЛИД
- Ну, я інвалід!
... З ним пройду.... Маю, без хвальби, не поганий війський досвід. На дембель??? Бо спишуть, по любому після В ЛК....
Данилов з Стефанчуком, напевно, або оті Оманські з ОПУ…
довбойоби займаються популізмом. Краще поліцейських тилових крис мобілізувати, що сидять в тулу і кашмарять бізнес
Варикоз 3 ступеня.
Дисциркуляторна енцефалопатія.
Серцева недостатність.
Гіпертонія 2 ступеня.
Зміщення дисків хребта,протрузії.
Кожного дня він приймає ліки
за схемою,щоб не вмерти...
У ссыкуняр пердаки погорят, но это то, чего все и хотят )))))
Якщо хтось неправильно застосовує ці норми для уникнення мобілізації, то розбирайтись з цими проблемами.
Доречі держава і зараз не оплачує лікування поранених. Зі своєї зарплатні потрібно бійцеві доплачувати.
Військкомат тоді поставив у квитку пункт "б" - обмежено придатний, хоча там було між обмежений і повністю непридатний. Ну ок, радий шо не чіпають, взяв квиток і пішов, хто ж знав шо війна буде. І от по закону зараз я як обмежено придатний мав би зараз десь на блокпосту стояти чи там при тцк бути (ну вони самі так кажуть). А по факту - от вже плавно став повністю придатний. Та й без того місця на блокпостах зайняті й розписані. От вам і закон.
І я погоджуюся що у "війні за виживання держави та нації" всі мають дружно йти воювати. Тільки не бачу я цього всього - виїжджають, рєшають, відмазуються, причому масово. А в тебе грошей нема - то пох на діагнози, всі будуть розказувати тобі про ухилянтство і захист батьківщини. Тьху.