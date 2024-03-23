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"Стрелявшие в "Крокусе" двинулись в сторону Украины, где для них было подготовлено "окно", - Путин

путін

Российский диктатор Владимир Путин уверяет, что террористы, устроившие стрельбу в концертном зале "Крокус Сити Холл", намеревались скрыться в Украине.

Об этом он заявил во время сегодняшнего обращения к россиянам, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на РИА-Новости.

"Те, кто стрелял в "Крокусе", двинулись в сторону Украины, где для них было подготовлено "окно"... Следственные и правоохранительные органы сделают все, чтобы установить все детали теракта в "Крокусе". Мы установим и накажем каждого. Все исполнители, организаторы и заказчики теракта в "Крокусе" понесут справедливое наказание", – заверил Путин.

Также читайте: ФСБ о стрельбе в "Крокус Сити Холл": террористы хотели бежать в Украину, "имели соответствующие контакты на украинской стороне"

Как сообщалось, ФСБ РФ заявила, что после совершения теракта в "Крокус Сити Холл" в Подмосковье преступники пытались скрыться, передвигаясь на машине якобы в сторону российско-украинской границы. Также отмечается, что террористы якобы "имели соответствующие контакты на украинской стороне".

Напомним, вечером 22 марта произошла стрельба в "Крокус Сити Холл" в Подмосковье. Впоследствии в здании вспыхнул пожар. Утром 23 марта глава ФСБ доложил Путину о задержании 11 человек, в том числе "всех 4 террористов". По последним данным, в результате стрельбы в "Крокус Сити Холл" в Подмосковье погибли 115 человек.

Автор: 

путин владимир (31568) стрельба (3267) теракт (2314)


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Топ комментарии
+127
В смысле, а ваши доблестные погранцы тоже это окно обеспечивали?
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23.03.2024 14:46 Ответить
+74
Окно фсб предоставило?
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23.03.2024 14:46 Ответить
+57
"карочє тема"... уявимо собі ситуацію..."гіпотетично" ... 4 терористів готували супер теракт, пронесли зброю і інше обладнання в будівлю, усіх постріляли і все підпалил і... сіли в білу машину і на ній одній їхали аж на Брянщину усі разом. замість того, щоб розділитися і поїхати до "вікна", "дверей", " дірки" чи ще чогось на 10 автівках і 7 велосипедів, 3 лодкок і 5 коней.

Блін, капець... локшина для дебілів, тобто " системно необізнаних" громадян...
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23.03.2024 15:10 Ответить
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Страница 4 из 4
М-да, ***** оказывается подготовил террористам окно со стороны рашки, но те не поняли и двинули в сябровщину... Гммм - а должны были подорваться на украинских минах, не не захотели, теперь им уши режут. И ведь шо главное - сам им по пол лимона сунул. Интересно, - где он этих дебилов откопал? Хотя... Мац-ква ДАВНО ПРЕВРАТИЛАСЬ В ПОМОЙКУ, которую усердно ковыряют грачи. АРХ М
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23.03.2024 18:54 Ответить
прекратите называть это событие терактом.
это специальная военная операция ИГИЛ на территории Кацапской Федерастии.
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23.03.2024 18:56 Ответить
https://t.me/allgolobutsky/27216
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23.03.2024 19:07 Ответить
Дед бредит. Дайте ему селедки. Он путает буквьі. И признает, что подготовил "очко" на границе.🤣
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23.03.2024 19:10 Ответить
Xто почав війну в Україні, залишаються y kремлі.
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23.03.2024 19:11 Ответить
Що таке "вікно" на границі росії хз Україною? Там стоять українські прикордонники? Принцип "хто всрався? - невістка"
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23.03.2024 19:14 Ответить
терористи їхали в сторону українського кордону, кричали "Слава Україні" і розкидували візитки Буданова, Залужного, і навіть Яроша.
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23.03.2024 19:17 Ответить
Це ніщо в порівнянні з останніми знахідками! Друга група терористів втекла на схід - тобто в бік США (на автомобілі з американськими номерами). На Чукотці їх чекали Дмитро Ярош і агенти української розвідки з надувним човном і візитівками "Правого сектора". А далі все просто - перетнеш Берингову протоку і через півгодини ти в США в обіймах ЦРУ.
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24.03.2024 12:53 Ответить
"Ті, хто стріляв у "Крокусі", рушили у бік України, де для них було підготовлено
"вікно"...
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23.03.2024 19:19 Ответить
"Правда, правда,бо по дорозі до вікна погубили візитки Яроша і інструкцію підписану Даніловим , бljдь буду"- підпис Путін
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23.03.2024 20:30 Ответить
Пояснення особливо і вигадувати не довелося, вже давно було написане в сценарії до фільму "Діамантова рука" )) - "Машина марки "Москвич" на большой скорости движется в направлении государственной границьi". Додали лише назву країни.
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23.03.2024 19:48 Ответить
DW

Терористичне угруповання "Ісламська держава" (ІД) взяло на себе відповідальність за теракт в "Крокус сіті холл" у підмосковному Красногорську та опублікувало фотографії ймовірних виконавців нападу. ІД при цьому назвала цю атаку "найбільш жорстокою за останні роки".

"Озброєні автоматами, пістолетами та бомбами, бійці завдали Росії важкого удару, націлившись на тисячі християн у музичному залі", - йдеться у заяві ІД, оприлюдненій близьким до угруповання пропагандистським агентством Amaq.

Також представники ІД заявили, що бойовики вбили "десятки християн" у рамках своєї війни з країнами, які, як вони стверджують, борються з ісламом.
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23.03.2024 19:54 Ответить
При цьому російські Telegram-канали зпівставили фото ІД із кадром Федеральної служби безпеки (ФСБ) Росії, яка прозвітувала про затримання виконавців теракту. Журналісти стверджують, що за одягом та рисами обличчя ідентифіковано трьох нападників.
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23.03.2024 19:56 Ответить
пуйло готував- пуйло краще знає.
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23.03.2024 19:56 Ответить
Путя, а коли вже Курск-2 топити будемо?
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23.03.2024 20:01 Ответить
Тапіть в сартірє! Гооойдааа!
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23.03.2024 20:02 Ответить
Шо кацапы пыль в глаза пускают... Они же потрындеть фальшивого хутю выставили на посмешище... Вы тока посмотрите на его заточку.
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23.03.2024 20:37 Ответить
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23.03.2024 21:04 Ответить
Думаю що, з таким кривавим привителем, який вибрав російський люд це не останній кривавий теракт.
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23.03.2024 21:10 Ответить
ты **** каждый день хладнокровно убиваешь наших людей...падла конченная.
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23.03.2024 21:13 Ответить
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23.03.2024 21:17 Ответить
Мля., яке ж ти кончене, і стадо в тебе кончено слабоумне... жесть
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23.03.2024 21:28 Ответить
бугага питор плешивый
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23.03.2024 21:44 Ответить
Як вони спалили той будинок культури на 6 тисяч народу, що аж стеля впала Запальничками певно
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23.03.2024 21:46 Ответить
Вікно???? А чому не двері? Наскільки я читав то відповідальність взяли на себе бойовики афгансько-пакистанського осередку ІГІЛ. Так тож ваші друзі рашисти! Ви ж з афгано-пакистанськимТалібаном післЯ виводу з Афгану американських вояків сильно товарищуєте. Ну то й не скиглить!
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23.03.2024 21:50 Ответить
Хм...цікаве діло...ІДІЛ не втомлюється повторювати: ми нанесли по Раші дуже сильний удар, а Рашка твердить своє: ми вам не віримо,це Україна все влаштувала!
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23.03.2024 22:02 Ответить
Даже слушать противно, человекоподобное разглагольствует о справедливости. Развязал кровопролитие близких народов и виноваты все вокруг кроме его миноносца в кавычках
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23.03.2024 22:26 Ответить
Досить патякати про " блізкіє народи", воші та інші паразити їм брати.
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24.03.2024 06:12 Ответить
КОМУ ВЫГОДЕН ТЕРАКТ ТОТ И ЗАКАЗЧИК
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23.03.2024 23:14 Ответить
Кацапам необхідні українці в їх імперії бо вони вироджуються у дебілів. Ціла махіна різних спецслужб з безмежним фінансуванням не може придумати вірогідний сценарій та тим більше виконати його. Ця тупа інсценуація не тягне навіть на шкільну постановку. Це результат виродження кацапів за часи життя без України. Тому і крадуть найперше дітей. Але час їх прийшов. Неандертальці не витримали конкуренції з людиною розумною, те саме відбувається з кацапами.
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24.03.2024 00:33 Ответить
Ордынские манкурто-дегенераты не способны даже придумать минимально правдоподобную версию.

Врут тупо и убого , как будто воспитанники провинциальных специнтернатов для умственно отсталых.
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24.03.2024 06:15 Ответить
Усе так i було.
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24.03.2024 00:38 Ответить
хто б сомневался... это х**ло уже все предсказуемо брешет... бо извилин не много... за сутки дОтого как он раскрыл пасть было ясно что он скажет...вернее - что сбрешет...
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24.03.2024 02:10 Ответить
Окно на государственной границе со стороны России может организовать только ФСБ :

пограничные войска, которые сейчас в условиях войны осуществляют особо усиленную, особо плотную охрану российско-украинской границы являются составной частью именно ФСБ.

Ведь для того, чтобы прибыть к границе с Украиной террористам необходимо было сначала пройти на территории РФ целых 4 этапа строжайшего контроля, и всё это при том, что в Брянской области, с января 2023 года, бессрочно установлен "высокий уровень террористической опасности", там максимально усиленные проверки на всех дорогах.

http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&link_id=0&nd=102423975 Приказ ФСБ России от 26 декабря 2022 года N 803 «О пределах пограничной зоны на территории Брянской области»

1. при въезде в пограничную зону за 40 км от границы необходимо представить пропуск от ФСБ, заранее заказанный в пограничной службе: контроль пропусков от ФСБ на физлиц и на транспортные средства также производится в обязательном порядке

2. при въезде в зону проведения СВО

3. при въезде в пограничную полосу

4. при пересечении самой государственной границы РФ-Украины.

То есть, из заявления Путина однозначно следует, что "окно" для террористов на границе организовала именно ФСБ.
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24.03.2024 06:12 Ответить
Натякаючи на те що він бог вбив трошки русні, щоб отримати право вбити більше українців. Що це він задумав, можливо ядеркою хоче по нам, чи зібрати більшу русоармію?
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24.03.2024 03:34 Ответить
***** хоч розуміє яке воно жалюгідне та нікчемне?
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24.03.2024 06:08 Ответить
Плешивий дбл блд з мертвими очима
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24.03.2024 08:47 Ответить
а ті підори що стріляють в Україні прихжали з маскви і досі тут . вбивці *****, расійські ****** окупанти,Ю вонючий ***** кремлівський ублюдок
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24.03.2024 09:20 Ответить
Не можна матюкатися! Ти ж українець!
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06.05.2024 09:38 Ответить
Скажу чому. Відчувайте себе вище за москалів. Ога?
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06.05.2024 09:43 Ответить
Кажуть, їх зустріти мав особисто Степан Бандера і Залужний
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24.03.2024 10:03 Ответить
Відчуття гумору саме на тому рівні. Слава Україні!
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06.05.2024 09:34 Ответить
Посол РБ Путину по морде членом уже поводил! Дмитрий Крутой отметил в интервью, что: «руководитель Комитета госбезопасности РБ находится в прямой связи со своим коллегой из РФ. И фактически основной задачей минувшей ночью было не дать террористам пойти через нашу общую границу. Такая задача выполнена». Арест террористов утром 23 марта был произведён в районе поселка Теплый в нескольких километрах от границы с Беларусью. Кстати, в Беларуси до сих пор находятся несколько сот боевиков ЧВК «Вагнер». Все это могло быть просто местью за Пригожина.
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24.03.2024 10:11 Ответить
И этот ньюГитлер, убийца тысяч украинцев еще раскрывает свою черную пасть?

Может напомнить этому террористу про его теракты

16 марта 2022 годаhttps://24tv.ua/ru/rossijane-sbrosili-sverhmoshhnuju-bombu-dramteart-mariupolja_n1908353 оккупанты ударили сверхмощной бомбой по зданию драматического театра в Мариуполе

Во время атаки в театре находились около тысячи человек, которые скрывались от бомбардировки.

Россиянам было известно, что в театре прятались люди, в том числе малыши, ведь возле здания былиhttps://24tv.ua/ru/vraga-jeto-ne-ostanovilo-pered-fasadom-dramteatra-mariupole-byli_n1908624 сделанные надписи о том, что там находятся дети.

Оккупанты во время разбора заваловhttps://24tv.ua/ru/v-mariupole-rossijane-zachishhajut-zavaly-dramteatra-i-uvozjat-tela-pogibshih_n1961228 тела погибших вывозили в деревню Мангуш и сваливали в 300-метровую траншею.

https://24tv.ua/ru/udar-po-dramteatru-mariupole-pochemu-rossijane-skryvajut-kolichestvo_n2467422
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24.03.2024 10:13 Ответить
Старий предурошний марозмат
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24.03.2024 11:30 Ответить
https://twitter.com/i/status/1771538345891393562 Писатель 🇬🇪 🇺🇦 🇮🇱👨‍🦽📚😷 @YuraYakunin · 19h Видео вчерашних «убитых» в Крокус Сити, которое, не только шевелятся, но и курят будучи мертвыми! Так что все это цирковое представление путинского ФСБ. 🤣🤣🤣👏😭
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24.03.2024 11:34 Ответить
То старе відео. Зняте в часи коронавірусу.
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24.03.2024 12:17 Ответить
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24.03.2024 11:44 Ответить
Сирійський мальчик почав помсту з .... небес ! За Крокус несуть відповідальність россійські пілоти тих літаків, які бомбили дітей, старих, цивільних, хворих у лікарнях Алеппо ! на моцквє всі сміялись і аплодували силі россійських ВКС - бомбити беззбройних це ж не бомбити засоби ПВО. МАЛЬЧИК зрівняє мацкву. З Алеппо. Не сочувствую, а ненавижу *****. ВсЬо начал мальчик з подворотни петербурга, коего чмарили в сортире школы. Его ненависть к миру першла все границы и красные линии. И выгребают результаты его мести миру все в мире. Остановите тероризм маленького негодяя с петербурга.
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24.03.2024 12:05 Ответить
Ось що Григорій, фраза остановите терроризм, тут не проходит. Кто и чего тебе будет останавливать??? Только автомат в руки и под Авдеевку только так можн остановить и плешивого гитлера и его терроризм и его участие в войне в Сирии и т.д. А что то провозглашать с дивана это куйня полная и ни к чему не приведет…. Слава ЗСУ!!!
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25.03.2024 13:51 Ответить
Так, та не так ! Загалом, ***** зупиняти повинні тільки українці ? А інші ... ни причем, так ? Алеппо вчора було під Авдіївкою ? Або сьогодні Крокус ? Хто всрався?- невістка! Чи українці мають за все нести відповідальність. А світ буде перейматись і цокати язиками ? Мені 64 і я готовий до авдіївок разом з Жаками, Гансами, Швабами, Іванками, Чехами. Зі всіма, хто "годував і виховував" плешивого гитлера. Принаймні так буде чесно. І СУПЕР демократично. Бо уроки Алеппо перетворились у лекції в Україні. І учнями були європейці, а не українці. Ми стали одразу ... студентами. У Жака пробудилось щось, але інші одразу "ату его!" Якось так, шановний, з дивану.
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25.03.2024 19:36 Ответить
и снова украинцы ему в штаны насрали.
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24.03.2024 12:36 Ответить
Ну, я так зрозуміла що була підлогова щелина, ну,як би дюрка в підлозі, і вони проскочили в просак, чи в просєку. Тримають всіх за дурнів,або дурних неадекватів.
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24.03.2024 12:53 Ответить
Кацапський блогер Ель Мюрід опублікував карту з маршрутом руху терористів , і з місцем їх затримання . Від України це - хто зна де . !! То - їхали в Україну кажеш , ******* ?
.
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24.03.2024 13:28 Ответить
Щоб скористатися "вікном" в Україні треба щоб спочатку їм кацапи відкрили вікно в росії та не 3,14-зділи про граніцу на замкє.
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24.03.2024 14:19 Ответить
Когда происходят такие вещи - не рассуждай кого обвинить, чтобы ТЕБЕ было выгодно. Ищи, кому это выгодно.

Игил - не вижу выгоды.

Украина - а зачем?

Больше это похоже на демонстрацию под чужим флагом.

По моему мнению, это выгодно двум игрокам. Израилю- чтобы отодвинуть Россию в сторону от арабо-израильского конфликта ... или кадырову, для которого будущее его халифата, если в России (не путинской) установится нормальная власть - далеко не светлое и не прекрасное

Почему Израиль?

Это продолжение таджикских событий, с инициированием НЕПОНЯТНО кем, массовыми протестов в связи с прилетом беженцев из Израиля.

Для Израиля беженство из Израиля (ерида) страшнее любой атаки мусульманских экстремистов

Почему Кадаров?

Кадырову нужно любой ценой продекларировать себя в ЭКСТРЕМИСТСКОМ мусульманском мире и заручится его поддержкой на случай, если в России сменится власть
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24.03.2024 15:26 Ответить
для них было подготовлено "окно"

Да, конечно..
Боже мой, кем он нас считает? Я больше не могу видеть его уродливое лицо, которое безостановочно выплевывает ложь. Он настоящий ублюдок в Кремлевской башне. Украинцы должны взорвать Московский Кремль первой доставленной из Германии ракетой «Таурус».
Я буду голосовать только за ту партию, которая будет поставлять ракеты в Украину..
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24.03.2024 17:50 Ответить
!
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28.03.2024 17:03 Ответить
ЗАДЕРЖИТЕ СУМАСШЕДШЕГО ПУТИНА !!!
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28.03.2024 17:04 Ответить
Тебе не Олегом звати? Знав колись Олега Правдивого...
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06.05.2024 09:28 Ответить
Нехай не брешуть! Україна ніколи не була терористом.
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06.05.2024 09:25 Ответить
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