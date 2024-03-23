"Стрелявшие в "Крокусе" двинулись в сторону Украины, где для них было подготовлено "окно", - Путин

Российский диктатор Владимир Путин уверяет, что террористы, устроившие стрельбу в концертном зале "Крокус Сити Холл", намеревались скрыться в Украине.

Об этом он заявил во время сегодняшнего обращения к россиянам, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на РИА-Новости.

"Те, кто стрелял в "Крокусе", двинулись в сторону Украины, где для них было подготовлено "окно"... Следственные и правоохранительные органы сделают все, чтобы установить все детали теракта в "Крокусе". Мы установим и накажем каждого. Все исполнители, организаторы и заказчики теракта в "Крокусе" понесут справедливое наказание", – заверил Путин.

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Как сообщалось, ФСБ РФ заявила, что после совершения теракта в "Крокус Сити Холл" в Подмосковье преступники пытались скрыться, передвигаясь на машине якобы в сторону российско-украинской границы. Также отмечается, что террористы якобы "имели соответствующие контакты на украинской стороне".

Напомним, вечером 22 марта произошла стрельба в "Крокус Сити Холл" в Подмосковье. Впоследствии в здании вспыхнул пожар. Утром 23 марта глава ФСБ доложил Путину о задержании 11 человек, в том числе "всех 4 террористов". По последним данным, в результате стрельбы в "Крокус Сити Холл" в Подмосковье погибли 115 человек.