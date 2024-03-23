В течение суток Силы обороны юга ликвидировали 152 оккупанта и уничтожили 73 единицы вооружения и техники

Защитники юга в течение суток ликвидировали 152 оккупанта и уничтожили 73 единицы вооружения и техники.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщают Сили обороны юга.

В течение суток получили подтверждение, что у врага на Ореховском и Херсонском направлениях стало меньше на:

152 оккупанта;

73 единицы вооружения и военной техники, из них:

5 танков;

13 орудий;

8 минометов;

37 единиц автобронетехники;

2 радиолокационной станции борьбы;

2 комплекса видеонаблюдения "Муром-М";

2 камеры видеонаблюдения;

1 комплект антенных систем управления БпЛА;

1 единица военной инженерной техники;

1 аэрофотостанция;

1 лодка.

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Также уничтожены еще 3 вражеских полевых пункта боеснабжения.