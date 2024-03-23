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Новости Война
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В течение суток Силы обороны юга ликвидировали 152 оккупанта и уничтожили 73 единицы вооружения и техники

рф,техніка,знищення

Защитники юга в течение суток ликвидировали 152 оккупанта и уничтожили 73 единицы вооружения и техники.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщают Сили обороны юга.

В течение суток получили подтверждение, что у врага на Ореховском и Херсонском направлениях стало меньше на:

  • 152 оккупанта;
  • 73 единицы вооружения и военной техники, из них:
  • 5 танков;
  • 13 орудий;
  • 8 минометов;
  • 37 единиц автобронетехники;
  • 2 радиолокационной станции борьбы;
  • 2 комплекса видеонаблюдения "Муром-М";
  • 2 камеры видеонаблюдения;
  • 1 комплект антенных систем управления БпЛА;
  • 1 единица военной инженерной техники;
  • 1 аэрофотостанция;
  • 1 лодка.

Также смотрите: Общие боевые потери РФ с начала войны – около 435 760 человек (+1050 за сутки), 6852 танка, 10 811 артсистем, 13 130 боевых бронированных машин. ИНФОГРАФІКА

Также уничтожены еще 3 вражеских полевых пункта боеснабжения.

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ликвидация (3713) уничтожение (7288) техника (1753) Силы обороны юга (352)


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