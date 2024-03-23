В течение суток Силы обороны юга ликвидировали 152 оккупанта и уничтожили 73 единицы вооружения и техники
Защитники юга в течение суток ликвидировали 152 оккупанта и уничтожили 73 единицы вооружения и техники.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщают Сили обороны юга.
В течение суток получили подтверждение, что у врага на Ореховском и Херсонском направлениях стало меньше на:
- 152 оккупанта;
- 73 единицы вооружения и военной техники, из них:
- 5 танков;
- 13 орудий;
- 8 минометов;
- 37 единиц автобронетехники;
- 2 радиолокационной станции борьбы;
- 2 комплекса видеонаблюдения "Муром-М";
- 2 камеры видеонаблюдения;
- 1 комплект антенных систем управления БпЛА;
- 1 единица военной инженерной техники;
- 1 аэрофотостанция;
- 1 лодка.
Также уничтожены еще 3 вражеских полевых пункта боеснабжения.
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