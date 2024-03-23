Украина является одним из мировых лидеров в разработке и тестировании технологий на поле боя, - Минобороны

Украина является одним из мировых лидеров в разработке и тестировании новых технологических решений на поле боя. В частности, имеет решение, как эффективно использовать искусственный интеллект в разработках беспилотных систем.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт Минобороны, об этом заместитель министра обороны Украины Екатерина Черногоренко заявила на первом заседании по вопросам имплементации Политической декларации относительно ответственного использования искусственного интеллекта в военной сфере. Организатором мероприятия являются США.

"Украина использует искусственный интеллект, чтобы сохранить жизнь людей за счет развития оборонных технологий. Тогда как Россия применяет искусственный интеллект шахедов, уничтожая все в зоне досягаемости ее оружия: больницы, учебные заведения, детские дома и т.д.", - отметила Черногоренко.

Политическую декларацию по ответственному использованию искусственного интеллекта в военной сфере по инициативе американской стороны в прошлом году подписали 46 стран, среди которых Украина, Соединенные Штаты, Япония и другие страны из Африки, Европы и Северной Америки.

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Эта инициатива способствует созданию международной системы ответственности. Примечательно, что среди подписантов нет России.

"Украина является одним из мировых лидеров в разработке и тестировании новых технологических решений на поле боя. У нас есть решение, как эффективно использовать ИИ в разработках беспилотных систем. Некоторые варианты уже протестированы и даже используются на передовой", - добавила Черногоренко.

Справка: в 2020 году правительство Украины приняло распоряжение №1556-р "Об одобрении Концепции развития искусственного интеллекта в Украине". Реализация Концепции предусмотрена в период до 2030 года. Также была утверждена Дорожная карта для реализации Концепции на 2021-2024 годы.

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