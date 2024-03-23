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Украина является одним из мировых лидеров в разработке и тестировании технологий на поле боя, - Минобороны

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Украина является одним из мировых лидеров в разработке и тестировании новых технологических решений на поле боя. В частности, имеет решение, как эффективно использовать искусственный интеллект в разработках беспилотных систем.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт Минобороны, об этом заместитель министра обороны Украины Екатерина Черногоренко заявила на первом заседании по вопросам имплементации Политической декларации относительно ответственного использования искусственного интеллекта в военной сфере. Организатором мероприятия являются США.

"Украина использует искусственный интеллект, чтобы сохранить жизнь людей за счет развития оборонных технологий. Тогда как Россия применяет искусственный интеллект шахедов, уничтожая все в зоне досягаемости ее оружия: больницы, учебные заведения, детские дома и т.д.", - отметила Черногоренко.

Политическую декларацию по ответственному использованию искусственного интеллекта в военной сфере по инициативе американской стороны в прошлом году подписали 46 стран, среди которых Украина, Соединенные Штаты, Япония и другие страны из Африки, Европы и Северной Америки.

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Эта инициатива способствует созданию международной системы ответственности. Примечательно, что среди подписантов нет России.

"Украина является одним из мировых лидеров в разработке и тестировании новых технологических решений на поле боя. У нас есть решение, как эффективно использовать ИИ в разработках беспилотных систем. Некоторые варианты уже протестированы и даже используются на передовой", - добавила Черногоренко.

Справка: в 2020 году правительство Украины приняло распоряжение №1556-р "Об одобрении Концепции развития искусственного интеллекта в Украине". Реализация Концепции предусмотрена в период до 2030 года. Также была утверждена Дорожная карта для реализации Концепции на 2021-2024 годы.

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Автор: 

Минобороны (9429) технологии (676) искусственный интеллект (39) Черногоренко Екатерина (119)


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Топ комментарии
+5
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23.03.2024 16:43 Ответить
+5
А МО є беззаперечним світовим лідером у розробці та тестуванні схем розпилу військового бюджету країни.
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23.03.2024 16:55 Ответить
+3
Зебільна влада є світовим лідером зі знищення і обкрадання України!
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23.03.2024 17:06 Ответить
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23.03.2024 16:43 Ответить
И по стоимости яиц тоже!
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23.03.2024 16:43 Ответить
Зовсім клепки немає..пишатись бойовими діями?? Ці "тестування" залиті кров'ю українців..

Краще б тестували всі роки незалежності у якості миротворців на чужих територіях.
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23.03.2024 16:52 Ответить
Досвід роботи зам міністра((((((

Протягом 2006-2018 років займалася діяльністю у сфері юриспруденції та адвокатською практикою.https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE_%D0%9A%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B0_%D0%9B%D0%B5%D0%BE%D0%BD%D1%96%D0%B4%D1%96%D0%B2%D0%BD%D0%B0#cite_note-1 [1]

У 2018 році доєдналася до здійснення реформ у сфері євроінтеграції в рамках канадсько-українського проєкту міжнародної технічної допомоги «Експертна підтримка врядування та економічного розвитку» (EDGE).

У 2019 році, з перших хвилин створення Міністерства цифрової трансформації України, стала частиною команди реформ та запустила електронні послуги нового покоління: єМалятко, електронний лікарняний та COVID-сертифікат в https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%96%D1%8F_(%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%B2%D1%96%D1%81) Дії .

У 2022 році, з початком повномасштабної війни, працювала над підсиленням технологічної складової забезпечення Сил безпеки та оборони.

В липні 2022 року ініціювала запуск та очолила проєкт Армія Дронів.

З 2023 року - радник Віцепрем'єр-міністра України з інновацій, розвитку освіти, науки та технологій - https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%96%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D1%86%D0%B8%D1%84%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%97_%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%97_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8 Міністра цифрової трансформації України (на громадських засадах).

27 вересня 2023 року Кабінет Міністрів України призначив Катерину Черногоренко заступником Міністра оборони України з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації
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23.03.2024 18:11 Ответить
а що ти хочеш від зама, начальник якої у березні 2022року особисто приймав заходи щодо капітуляції держави?
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23.03.2024 18:27 Ответить
Мене від всього, що має приставку Є-..вже тіпає..@блани..
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23.03.2024 19:06 Ответить
А МО є беззаперечним світовим лідером у розробці та тестуванні схем розпилу військового бюджету країни.
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23.03.2024 16:55 Ответить
Не тестуванні, а швидкісному впровадженні
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23.03.2024 19:19 Ответить
Зебільна влада є світовим лідером зі знищення і обкрадання України!
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23.03.2024 17:06 Ответить
умеров, впевнено рухається до українців, що володіють виноградниками в тоскані.
отакі вони, реалії війни, та статки можновладців в україні!
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23.03.2024 17:10 Ответить
Радості повні зе-штаники.
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23.03.2024 17:34 Ответить
Україна використовує штучний інтелект, аби зберегти життя людей, бо на інтелект зе-владних розраховувати можуть тільки дурні.
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23.03.2024 17:37 Ответить
Мабуть саме тому без допомоги Заходу одразу все через сраку пішло на фронті. Ага.
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23.03.2024 18:16 Ответить
Так-так. Федоров, Підляк. Ще й Кірушу притягли. Йолопи, після квітня 2019 ми з цім у гузиці. Бо перерва у рік у науці то е вже кінець їй. А у нас Zетрускавці 5 років вбивали разробки.
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23.03.2024 18:50 Ответить
Україна використовує штучний інтелект, аби зберегти життя людей за рахунок розвитку і вдосконалення дорожньої , асвальовкладальної техніки,а також на проектувані нових моделей штикових лопат.котрими можна буде збивати рашистські крилаті ракети і каби...
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23.03.2024 19:47 Ответить
 
 