РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
4830 посетителей онлайн
Новости Агрессия России против Украины
5 699 74

Если россияне преследуют цель разрушения дамбы Днепровской ГЭС, атаки будут продолжаться, - Галущенко

дамба,дніпровська

Если удар РФ по дамбе Днепровской ГЭС был сознательным и целью является разрушение дамбы, такие атаки повторятся.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ, об этом в эфире телемарафона сказал министр энергетики Герман Галущенко.

"Нужно понять, это сознательный удар был по дамбе, или это просто они не попали в ГЭС. Если это сознательный удар и цель является именно разрушение дамбы, эти атаки будут повторяться, и они будут атаковать именно дамбу. Поэтому ремонтные работы будут осуществляться, важно понять масштаб этих атак, если они их планируют именно с целью разрушения дамбы", - сказал Галущенко.

По его словам, ситуация сложная, по состоянию на данный момент происходит дефектация оборудования. Только после этого можно определить, какое время нужно для возобновления работы ГЭС, отметил министр.

Читайте также: Гендиректор "Укргидроэнерго" Сирота о повреждениях на ДнепроГЭС: Не можем говорить, что станция потеряна

Напомним, 22 марта 2024 года РФ ударила по дамбе ДнепроГЭС. По ГЭС было два прямых попадания, ГЭС-2 подверглась серьезным повреждениям.

В результате удара по ГЭС погиб 1 человек.

Автор: 

ДнепроГЭС (29) энергетика (2569) Галущенко Герман (262)


Поделиться:
Смотрите Цензор.НЕТ в YouTube
Топ комментарии
+40
Перенесіть ОП на греблю і туди нічого не прилетить.
показать весь комментарий
23.03.2024 18:02 Ответить
+37
Заберіть петріот з конче заспи - буде чим захищати Дніпро ГЕС
показать весь комментарий
23.03.2024 17:58 Ответить
+19
Тільки ідіот може вважати що це ,,несвідомий" удар!!
показать весь комментарий
23.03.2024 18:01 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Заберіть петріот з конче заспи - буде чим захищати Дніпро ГЕС
показать весь комментарий
23.03.2024 17:58 Ответить
Перенесіть ОП на греблю і туди нічого не прилетить.
показать весь комментарий
23.03.2024 18:02 Ответить
НіЗЗя, ви що, там же цьвєт нації тусується
показать весь комментарий
23.03.2024 18:03 Ответить
Чьей нации?
показать весь комментарий
23.03.2024 18:12 Ответить
Нації ворюг
показать весь комментарий
24.03.2024 13:56 Ответить
де елементарні баржі з кутовими отражатєлями, хоча б ?
показать весь комментарий
23.03.2024 18:27 Ответить
Уже с двумя Пэтриотами и двумя С-300 поигрались. Теперь клянчит новое ПВО.
показать весь комментарий
23.03.2024 18:28 Ответить
Тільки ідіот може вважати що це ,,несвідомий" удар!!
показать весь комментарий
23.03.2024 18:01 Ответить
..а Ви у зеленій команді інших бачили?
показать весь комментарий
23.03.2024 18:15 Ответить
Міністр єнергетики- ти зрозумів, ЩО ти сказав?

Навіщо рота откривати?!

Мовчки працюй, щоб захистити Україну. 24/7.Більше діла. Меньше слів.
показать весь комментарий
23.03.2024 18:02 Ответить
Якщо ординці зруйнують дамбу - то вода буде повільно виливатись з водосховища?
показать весь комментарий
23.03.2024 18:06 Ответить
А не треба спорожнити всі ці "водосховища", поки ще є час (нібито)? Чи каховської греблі мало, давайте ще?
показать весь комментарий
23.03.2024 18:06 Ответить
Схоже, що той теракт та атаки на греблі пов'язані. Треба було чимось Заходу очі затьмарити.
показать весь комментарий
23.03.2024 18:06 Ответить
Захід не дурний.Це розраховано на внутрішнього споживача.Уацапня казиться на своїх пабліках від ненависті.
показать весь комментарий
23.03.2024 18:13 Ответить
Звісно, що не одну мету переслідували...
показать весь комментарий
23.03.2024 18:34 Ответить
Тепер на адресу російської влади та громадян надходять співчутливі меседжі з боку США, Євросоюзу, Великобританії та десятків інших країн та організацій. Зокрема, рада безпеки ООН «рішуче засудила мерзенний теракт» і закликала всі держави «активно співпрацювати з росією для притягнення до відповідальності дотичних до події».
показать весь комментарий
23.03.2024 19:01 Ответить
Співчуття виродку-террористу, який в цей же час геноцидить Україну...Світ ********. Ми живемо в Апокаліпсисі.
показать весь комментарий
23.03.2024 19:38 Ответить
Воду не треба спускати з водосховища? А що з рашадамбами на Волгє? По ним як?
показать весь комментарий
23.03.2024 18:07 Ответить
Чем? Дронами? Они вряд ли разрушат. Это не окна, и не нефтеперерабатывающие колонки
показать весь комментарий
23.03.2024 18:16 Ответить
Цей недоумок, замість того, щоб працювати, завжди морозить якусь муйню. Гидко читати цей маразм.
показать весь комментарий
23.03.2024 18:09 Ответить
В цього чувака другий (після М.Безумної) IQ серед зеленої шобли...
показать весь комментарий
23.03.2024 18:16 Ответить
Зборище гоблінів. На кого не глянь - одні фріки.
показать весь комментарий
23.03.2024 18:57 Ответить
срочно пианиста с Патриотом на ГЭС
показать весь комментарий
23.03.2024 18:16 Ответить
Телеграмканали ОПи вже знайшли героя...


показать весь комментарий
23.03.2024 18:17 Ответить
Меня поражает где они набрали столько тупых и евреев.
показать весь комментарий
23.03.2024 18:18 Ответить
Це те що залишилось. Навіть в Ізраїль не годні.
показать весь комментарий
23.03.2024 18:58 Ответить
Ага, вісім ракет і всі ''випадково'' попали в греблю.
показать весь комментарий
23.03.2024 18:19 Ответить
несвідомо
показать весь комментарий
24.03.2024 01:06 Ответить
ні вони провірили чи є там ппо
показать весь комментарий
23.03.2024 18:20 Ответить
немає.
показать весь комментарий
23.03.2024 23:25 Ответить
Треба Макрона-Наполеона вже кликати з ППО,
показать весь комментарий
23.03.2024 18:20 Ответить
https://t.me/c/1198589840/86289 З висоти «Крокус Сіті Хол» виглядає так, як має виглядати вся москва після руйнувань, які завдала Україні Ні краплі жалю, тільки безмежна ненависть та бажання помсти…
показать весь комментарий
23.03.2024 18:22 Ответить
показать весь комментарий
23.03.2024 19:15 Ответить
це початок
показать весь комментарий
24.03.2024 01:08 Ответить
а що там ООН, турбуються сильно, де росіяни засідають?
чи в Україні люди не живуть, можна топити
показать весь комментарий
23.03.2024 18:26 Ответить
Просто геніальне розумозаключення... "Якщо це свідомий удар і вони мають на меті саме руйнування греблі, ці атаки будуть повторюватися, і вони будуть атакувати саме дамбу". Орден йому негайно!
показать весь комментарий
23.03.2024 18:28 Ответить
так може прикрити ППО дамбу? її руйнування завдасть величезної шкоди!
показать весь комментарий
23.03.2024 18:29 Ответить
Патриоты нада ,а у нас их всего 4
показать весь комментарий
23.03.2024 18:34 Ответить
2 знищили, це 11% - заява влади. вмієте рахувати?
показать весь комментарий
23.03.2024 18:35 Ответить
никто не зныщував , то фэйк сказала Маляр , было 4 и осталось 4
показать весь комментарий
23.03.2024 18:36 Ответить
угу, рівно стільки, як цицьок у твоєї тьолки троляка запорєбріковий)
показать весь комментарий
23.03.2024 18:38 Ответить
пока по твоим постам видно шо ты за поребриком
показать весь комментарий
23.03.2024 18:39 Ответить
и США подтвердили
показать весь комментарий
23.03.2024 18:38 Ответить
Знищили 2 пускові установки. На 1 патріот їх 8 повинно бути.
показать весь комментарий
23.03.2024 18:45 Ответить
ISW заявило что это фэйк
показать весь комментарий
23.03.2024 18:49 Ответить
Інститут вивчення війни - американський аналітичний центр
показать весь комментарий
23.03.2024 18:50 Ответить
Фейк-що?
показать весь комментарий
23.03.2024 18:51 Ответить
твои писульки
показать весь комментарий
23.03.2024 18:54 Ответить
Пан рожевий кенгуру
показать весь комментарий
23.03.2024 19:09 Ответить
а у вас данные из Немытой
показать весь комментарий
23.03.2024 18:51 Ответить
Іноземні медіа повідомляють про знищення двох ЗРК Patriot в Україні Джерело:
показать весь комментарий
23.03.2024 19:57 Ответить
ну тоді..судячи по **іноземним** медія в Україні залишилося ДВА комплекси! Якщо враховувати..що вже кілька місяців тому русняві **іноземні** медія знищували аж п*ять комплексів..то у нас зараз МІНУС ТРИ! А в принципі..яка різниця? Дві пускові установки... два комплекси!!))) Як кажуть..нам один хрен..що наступати бігти... що відступати ..бігти..))) А різниця то десь там....)))
показать весь комментарий
23.03.2024 20:11 Ответить
....коли Ви зрозумієте різницю між **Чотири комплекси ** і **Дві пускові установки**..тоді і рахувати навчитеся. А зараз для Вас 2+2 буде точно не ЧОТИРИ!!)))
показать весь комментарий
23.03.2024 20:02 Ответить
Страшно читати таке від влади. Цей кретин просто сказав - ми не відповідаєм за наслідки для населення України, хочете (Захід) - давайте ППО, щоб тих нещасних не змило.
показать весь комментарий
23.03.2024 18:33 Ответить
міністр енергетики в курсі ..якшо що
показать весь комментарий
23.03.2024 18:35 Ответить
А вот сейчас надо чтобы украинская дипломатия начала активно работать, на всю катушку, и по всем фронтам, и на основании всего произошедшего можно уже быстро выбить максимальное количество систем ПВО и вооружения..
показать весь комментарий
23.03.2024 18:35 Ответить
Їх (ВР) не спіймати та не затягнути на пленарне засідання ,а ви кажете...
показать весь комментарий
23.03.2024 18:54 Ответить
і стаціонарний пост спостереження від ютюб...
показать весь комментарий
23.03.2024 18:36 Ответить
Дяка, кеп
показать весь комментарий
23.03.2024 18:50 Ответить
А давайте на київське.. тут пістячек точно отримаєте...
показать весь комментарий
23.03.2024 18:54 Ответить
Куда дотягнуться їх руки там і будуть руйнування та смерті. Висновок - москалям потрібно відрубати руки, а ще бажано ноги також щоб не ходили та не срали де заманеться.
показать весь комментарий
23.03.2024 19:10 Ответить
Треба зрозуміти, чи це свідомий удар був по греблі, чи це просто вони не влучили в . Якщо це свідомий удар і вони мають на меті саме руйнування греблі, для чого Україні в кріслі такий міністр, котрий ще досі ,за більше,як два роки війни в Україні, при понад сотню тисяч жертв українців рашистської агресії, величезної руйнації України ,не має "зеленого поняття" ,що все це є СВІДОМА ДІЯ СКАЖЕНОГО РАШИСТСЬКОГО НЕЛЮДА І ВБИВЦІ, НА ЗНИЩЕННЯ УКРАЇНИ....
показать весь комментарий
23.03.2024 19:28 Ответить
Ясно, что плотину будут уничтожать, раз ГЭС уже уничтожена Капитан очевидность, блин.
показать весь комментарий
23.03.2024 20:12 Ответить
при виборі: захист Запорізької ГЕС та офісу єрмака вибір був не на користь ГЕС. відповідь тому зеленому міністру.
показать весь комментарий
23.03.2024 20:18 Ответить
Якщо росіяни мають на меті саме руйнування греблі Дніпровської ГЕС, атаки триватимуть, - Галущенко

Нє! Не мали вони на меті руйнування - то в них нічаянно получілось"!
Піззєц...
показать весь комментарий
23.03.2024 20:28 Ответить
Росіяни мають на меті руйнування України і тут зелена безграмотна антиукраїнська влада їм дуже допомагає.
показать весь комментарий
23.03.2024 20:40 Ответить
Прочитавши новину про те що кацапи під час останнього масованого обстрілу намагалися зруйнувати греблю Дніпровської ГЕС я подумала, що вони тут таки можуть спробувати використати тактичну ядерну зброю. Чому? А давайте подумаємо: по якомусь українському місту пуляти ядеркою їм буде трохи стрьомно навіть попри те, що людські жертви їх взагалі не лякають. А використавши ядерку по греблі вони фактично вб'ють двох зайців: зруйнують її та до смерті налякають увесь світ. І, думаю, якщо, не дай Боже це станеться, то нічого кацапам за це не буде
показать весь комментарий
23.03.2024 22:27 Ответить
В кацапів набагато більших точок куди треба лупити і не якійсь там рязані, а по маскві. Запам*ятати- ракети, ракети і ще раз ракети власного виробництва.
показать весь комментарий
24.03.2024 04:23 Ответить
Я с Запоріжжя!!! Срочно нужно засыпать верхние шлюзовые камеры шлаком, их миллионы тонн на Запорожстали! Это нужно было сделать ещё вчера!!!
показать весь комментарий
24.03.2024 05:52 Ответить
Десятки тысяч человек могут погибнуть от затопления. А власти и в ус не дуют.
показать весь комментарий
24.03.2024 05:54 Ответить
 
 