Если россияне преследуют цель разрушения дамбы Днепровской ГЭС, атаки будут продолжаться, - Галущенко

Если удар РФ по дамбе Днепровской ГЭС был сознательным и целью является разрушение дамбы, такие атаки повторятся.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ, об этом в эфире телемарафона сказал министр энергетики Герман Галущенко.

"Нужно понять, это сознательный удар был по дамбе, или это просто они не попали в ГЭС. Если это сознательный удар и цель является именно разрушение дамбы, эти атаки будут повторяться, и они будут атаковать именно дамбу. Поэтому ремонтные работы будут осуществляться, важно понять масштаб этих атак, если они их планируют именно с целью разрушения дамбы", - сказал Галущенко.

По его словам, ситуация сложная, по состоянию на данный момент происходит дефектация оборудования. Только после этого можно определить, какое время нужно для возобновления работы ГЭС, отметил министр.

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Напомним, 22 марта 2024 года РФ ударила по дамбе ДнепроГЭС. По ГЭС было два прямых попадания, ГЭС-2 подверглась серьезным повреждениям.

В результате удара по ГЭС погиб 1 человек.