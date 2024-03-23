Оккупанты нанесли удар по территории промзоны в Харькове. ФОТОрепортаж (обновлено)
Харьков находится под обстрелами россиян.
Об этом сообщает мэр города Игорь Терехов, передает Цензор.НЕТ.
"Город снова под обстрелом оккупантов. Будьте осторожны!" – написал он.
Позже Терехов сообщил о попадании по территории промзоны.
"Прилет" в промзону одного из районов города. К счастью, без пострадавших. Повреждено нежилое здание", - сообщил он.
Как рассказали в Харьковской областной прокуратуре, 23 марта около 17:45 вооруженные силы РФ нанесли ракетный удар по Слободскому району г. Харькова.
Повреждены складские помещения и здания предприятия. Без пострадавших.
По предварительным данным, удар нанесен ракетой Х-35.
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Алекс Скела
показать весь комментарий23.03.2024 18:18 Ответить Мне нравится 0 Ссылка
Виктор Прохорин #535559
показать весь комментарий23.03.2024 18:34 Ответить Мне нравится 3 Ссылка
Vitaliy #579611
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Чайка Київ
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