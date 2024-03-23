Оккупанты нанесли удар по территории промзоны в Харькове. ФОТОрепортаж (обновлено)

Харьков находится под обстрелами россиян.

Об этом сообщает мэр города Игорь Терехов, передает Цензор.НЕТ.

"Город снова под обстрелом оккупантов. Будьте осторожны!" – написал он.

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Позже Терехов сообщил о попадании по территории промзоны.

"Прилет" в промзону одного из районов города. К счастью, без пострадавших. Повреждено нежилое здание", - сообщил он.

Как рассказали в Харьковской областной прокуратуре, 23 марта около 17:45 вооруженные силы РФ нанесли ракетный удар по Слободскому району г. Харькова.

Повреждены складские помещения и здания предприятия. Без пострадавших.

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По предварительным данным, удар нанесен ракетой Х-35.





