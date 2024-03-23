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Новости Агрессия России против Украины
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Оккупанты нанесли удар по территории промзоны в Харькове. ФОТОрепортаж (обновлено)

харків

Харьков находится под обстрелами россиян.

Об этом сообщает мэр города Игорь Терехов, передает Цензор.НЕТ.

"Город снова под обстрелом оккупантов. Будьте осторожны!" – написал он.

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Позже Терехов сообщил о попадании по территории промзоны.

"Прилет" в промзону одного из районов города. К счастью, без пострадавших. Повреждено нежилое здание", - сообщил он.

Как рассказали в Харьковской областной прокуратуре, 23 марта около 17:45 вооруженные силы РФ нанесли ракетный удар по Слободскому району г. Харькова.

Наслідки обстрілу Харкова

Повреждены складские помещения и здания предприятия. Без пострадавших.

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Наслідки обстрілу Харкова

По предварительным данным, удар нанесен ракетой Х-35.

Наслідки обстрілу Харкова
Наслідки обстрілу Харкова
Наслідки обстрілу Харкова

Автор: 

обстрел (27961) Харьков (7597)


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Наче досі орки цього не робили!
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23.03.2024 18:18 Ответить
Якщо привезти в Харків дєрьмака і держати його в місті, то обстрілів більше не буде!
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23.03.2024 18:34 Ответить
Так. Дерьмак, найкраща система ППО! Один ціле місто прикриє!
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23.03.2024 18:59 Ответить
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23.03.2024 18:59 Ответить
 
 