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Новости Агрессия России против Украины
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В Белом доме отреагировали на масштабную атаку РФ на Украину: Путин не ждет, пока Конгресс отказывается действовать

кірбі

В Белом доме отреагировали на массированную атаку России на Украину в ночь на 22 марта.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Европейскую правду, об этом во время брифинга сказал координатор по стратегическим коммуникациям Совета нацбезопасности Белого дома Джон Кирби.

"Путин не ждет. Он не сидит сложа руки. Он смертельно использует каждую минуту, пока наш Конгресс отказывается действовать. Он не колеблется, и мы тоже не должны", – отметил он.

По словам представителя Белого дома, российские удары еще раз демонстрируют, насколько жизненно важно, чтобы США продолжали предоставлять Украине системы и средства ПВО, которые нужны Украине для ее защиты.

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"Палата представителей должна как можно быстрее одобрить... помощь (Киеву), чтобы мы могли предоставить Украине это жизненно необходимое оборудование. И как мы видим только за последние несколько дней, каждый день промедления Палаты представителей - это еще один день, когда украинцы должны заплатить за это собственной кровью", – резюмировал Кирби.

Атака россиян на энергетические объекты в Украине

Утром 22 марта россияне совершили массовую атаку на украинские энергетические объекты – самую масштабную за последнее время. Взрывы раздались в Харькове, Запорожье, Днепре, на Хмельнитчине, Виннитчине, Днепропетровщине и не только.

В результате атаки обесточена одна из линий питания Запорожской АЭС, на станции есть угроза блекаута.

Агрессоры ударили в Днепровскую ГЭС. Они совершили два прямых попадания, в результате удара погиб человек. На станции возник пожар, но ситуация контролируемая, риска прорыва нет. Между тем пропагандисты распространяют фейки о том, что плотина ДнепроГЭС якобы уничтожена.

В целом россияне выпустили по Украине более 60 "шахедов" и почти 90 ракет разных типов.

Автор: 

обстрел (27961) США (27182) Кирби Джон (452)


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Топ комментарии
+26
Люди гинуть, ніякого співчуття від США. Кацапи здохли - співчуття.
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23.03.2024 18:44 Ответить
+22
Вже нудить слухати цих лицемірних боягузів!
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23.03.2024 18:44 Ответить
+20
сюр. країні терористу, тобто росії, штати висловлюють співчуття.

а нам кажуть "вмирайте далі" , бо "всі питання до конгресу"
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23.03.2024 18:43 Ответить
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Джілетт підказує, як можна вирішити проблему з рашою
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23.03.2024 18:33 Ответить
Боооже, яка потужна відповідь!
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23.03.2024 18:36 Ответить
Велика політика, ще те шапіто. Хтось ще вірить в всебічну пітримку нас в боротьбі з "вселенськім злом"? Вони можуть бути тільки на словах поряд з "мужньою Україною", яка бореться з РФ, ціною життів найкращих своїх дітей...
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23.03.2024 19:09 Ответить
Світовий поліцейський виглядає жалюгідно навіть на фоні жиробаса Ина🤔🧐😁 Дідо Рейган у гробу перевертається, законники... *** їхню колективну маму, якій кацапи в дупу засунули її ж власний факел
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23.03.2024 19:27 Ответить
Які розумні люди! Тільки дебіли.
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23.03.2024 18:38 Ответить
Показуите пальцями один на одного - вибори - Украіна підожде
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23.03.2024 18:39 Ответить
Джонсон відпрацюває кацапські бабки…, на жаль в Америці платне лобіювання дуже поширене…
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23.03.2024 18:40 Ответить
Хто всравсь? Невістка.
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23.03.2024 18:42 Ответить
сюр. країні терористу, тобто росії, штати висловлюють співчуття.

а нам кажуть "вмирайте далі" , бо "всі питання до конгресу"
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23.03.2024 18:43 Ответить
Вже нудить слухати цих лицемірних боягузів!
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23.03.2024 18:44 Ответить
Люди гинуть, ніякого співчуття від США. Кацапи здохли - співчуття.
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23.03.2024 18:44 Ответить
Американська гра в *** твою мать продовжується.
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23.03.2024 18:51 Ответить
Пуцын куйло...
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23.03.2024 18:53 Ответить
Та то гуйня, не звертайте уваги - ви ж супердержава.
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23.03.2024 18:54 Ответить
Якось все менше колише реакція звідти(
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23.03.2024 18:58 Ответить
Часу дуже мало в України. пуйло проводе мобілізацію і вже скоро кине все, що має проти нас. це... рахуйте самі. США нас кидають з допомогою...
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23.03.2024 19:01 Ответить
Для чого саме в України "мало часу"?
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23.03.2024 19:03 Ответить
підготуватись до нового наступу пуйла. а це мобілізація, підготовка, і доставка зброї, якщо дадуть хоча б лендліз.
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23.03.2024 19:05 Ответить
ну а якщо Україна не проведе мобвілізацію, та провале угоду позброї - 500 тис+/- орків зметуть оборону, почнеться хаос та паніка. катастрофа для України як держави.
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23.03.2024 19:08 Ответить
А що таке - "та провале угоду позброї"?
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23.03.2024 19:12 Ответить
українці знають, що це. а іншим не пхати своє рило в ці питання.
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23.03.2024 19:16 Ответить

Добре що ваше рило написало: "все пропало" та "США нас кидають з допомогою"

І хто це з українців знає цей набір слів: "Україна... провале угоду позброї"?
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23.03.2024 19:31 Ответить
в прифронтовій зоні людям не смішно. зовсім не смішно. на відміну від тебе.
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23.03.2024 19:54 Ответить
Навіщо ви йдете у безглуздий агресивний захист коли я лише спитав про те що не зрозумів у ваших словах?
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23.03.2024 19:59 Ответить
так все ж таки , роз'ясніть будь ласка , що таке є ,, угода по зброї" ?
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23.03.2024 22:23 Ответить
Зволікання Білого дому і Байдена приведуть до того, що ***** всю країну поставить під руЖЖо для відбиття агресії НАТО. Звіра треба бити доки він не очухався !
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23.03.2024 19:08 Ответить
обсос...
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23.03.2024 19:10 Ответить
Головне - не бийте по НПЗ.
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23.03.2024 19:14 Ответить
Один дурень ляпнув, інше таке ж дурнувате носить, як куряче квоктання, по сільському закутку🤔🧐😁 Краще б ти промовчали, може би й за розумного зійшло... випадково
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23.03.2024 19:30 Ответить
Ну ти на розумного зовсім не схожий.
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23.03.2024 19:38 Ответить
Гітлер призупинив наступ на моцкву. Всього на пару тижнів. І програв ... війну. П'ять місяців постійного знущання над Червоною армією були даремні. Через ці два тижні зволікання. А скільки вже США зволікає !! Війну можна було б закінчити на початку 2023 року. Без ... контрнаступу. Просто наступати з Ізюма до Новоазовська.
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23.03.2024 19:16 Ответить
Скоро из за своей тупости, розовым пони придётся самим воевать с людоедами.
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23.03.2024 19:18 Ответить
Яка потужна реакція! Світовий гегемон, угу.
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23.03.2024 19:18 Ответить
От же ж класна реакція. Рональд Рейган, де ти?!!!!
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23.03.2024 19:23 Ответить
В Америці все йде до того, що президентом стане рудий опецьок, а тим часом Володька Оманський витурив Залужного, продовжує переслідування Порошенка та здає Україну, а ще не здивуюсь якщо у них в конгресі сидить дофігіща підмазаних х..лом ЗЕлених чоловічків.
Допомога надавалась для підтримки головнокомандувача ЗСУ та реального політичного діяча, а не шапіто яким являються оці депутатики, типу міністри, гравці на роялях з його охвісом....
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23.03.2024 19:23 Ответить
"***- тін" купив з "потрохами" бездіяльність американських конгресменів
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23.03.2024 19:42 Ответить
Это называется, сама раздвинула ноги, а когда поняла что изнасиловали, было уже поздно.
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23.03.2024 20:28 Ответить
США закінчились, ось і всьо. Скоро китай за ними прийде і ніхто з союзників не допоможе.

Теж будуть на конгрес кивати та кордонами займатись.
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23.03.2024 20:28 Ответить
Треба вже думати як без них справлятись, на них надію покладати - то смерті подібно.
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23.03.2024 20:30 Ответить
Відповідь Байдена

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23.03.2024 20:59 Ответить
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23.03.2024 21:02 Ответить
А коли вони відреагують а компоненти США у ракетах Рашиських терористів *****???!!!
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23.03.2024 22:05 Ответить
 
 