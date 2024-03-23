В Белом доме отреагировали на масштабную атаку РФ на Украину: Путин не ждет, пока Конгресс отказывается действовать

В Белом доме отреагировали на массированную атаку России на Украину в ночь на 22 марта.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Европейскую правду, об этом во время брифинга сказал координатор по стратегическим коммуникациям Совета нацбезопасности Белого дома Джон Кирби.

"Путин не ждет. Он не сидит сложа руки. Он смертельно использует каждую минуту, пока наш Конгресс отказывается действовать. Он не колеблется, и мы тоже не должны", – отметил он.

По словам представителя Белого дома, российские удары еще раз демонстрируют, насколько жизненно важно, чтобы США продолжали предоставлять Украине системы и средства ПВО, которые нужны Украине для ее защиты.

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"Палата представителей должна как можно быстрее одобрить... помощь (Киеву), чтобы мы могли предоставить Украине это жизненно необходимое оборудование. И как мы видим только за последние несколько дней, каждый день промедления Палаты представителей - это еще один день, когда украинцы должны заплатить за это собственной кровью", – резюмировал Кирби.

Атака россиян на энергетические объекты в Украине

Утром 22 марта россияне совершили массовую атаку на украинские энергетические объекты – самую масштабную за последнее время. Взрывы раздались в Харькове, Запорожье, Днепре, на Хмельнитчине, Виннитчине, Днепропетровщине и не только.

В результате атаки обесточена одна из линий питания Запорожской АЭС, на станции есть угроза блекаута.

Агрессоры ударили в Днепровскую ГЭС. Они совершили два прямых попадания, в результате удара погиб человек. На станции возник пожар, но ситуация контролируемая, риска прорыва нет. Между тем пропагандисты распространяют фейки о том, что плотина ДнепроГЭС якобы уничтожена.

В целом россияне выпустили по Украине более 60 "шахедов" и почти 90 ракет разных типов.