Путин подписал закон о замене реального срока на условный для лиц, заключивших контракт с ВС РФ в период проведения "СВО"

Российский диктатор Владимир Путин подписал закон, разрешающий заменить реальное наказание на условное для лиц, совершивших уголовное преступление и заключивших контракт о прохождении военной службы в Вооруженных силах РФ в период "специальной военной операции".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на российский Интерфакс.

Соответствующий документ размещен в субботу на официальном портале правовой информации.

Сообщается, что закон разработан главой комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павлом Крашенинниковым в соавторстве с главой комитета Госдумы по обороне Андреем Картаполовым, а также руководителем комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андреем Клишасом.

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Как ранее объяснял Крашенинников, ныне действующий закон об особенностях уголовной ответственности лиц, привлекаемых к участию в "специальной военной операции", был принят в прошлом году. Он предоставил возможность гражданам, совершившим уголовное преступление, заключить контракт с ВС РФ для участия в войне против Украины и предоставил им соответствующие гарантии. Но документ носил временный характер и распространялся на правоотношения, возникшие до его вступления в силу. Поэтому решено было систематизировать эти нормы и вынести в отдельные статьи УК и УПК.

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