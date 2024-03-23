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Путин подписал закон о замене реального срока на условный для лиц, заключивших контракт с ВС РФ в период проведения "СВО"

путін

Российский диктатор Владимир Путин подписал закон, разрешающий заменить реальное наказание на условное для лиц, совершивших уголовное преступление и заключивших контракт о прохождении военной службы в Вооруженных силах РФ в период "специальной военной операции".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на российский Интерфакс.

Соответствующий документ размещен в субботу на официальном портале правовой информации.

Сообщается, что закон разработан главой комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павлом Крашенинниковым в соавторстве с главой комитета Госдумы по обороне Андреем Картаполовым, а также руководителем комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андреем Клишасом.

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Как ранее объяснял Крашенинников, ныне действующий закон об особенностях уголовной ответственности лиц, привлекаемых к участию в "специальной военной операции", был принят в прошлом году. Он предоставил возможность гражданам, совершившим уголовное преступление, заключить контракт с ВС РФ для участия в войне против Украины и предоставил им соответствующие гарантии. Но документ носил временный характер и распространялся на правоотношения, возникшие до его вступления в силу. Поэтому решено было систематизировать эти нормы и вынести в отдельные статьи УК и УПК.

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Автор: 

закон (3178) контракт (435) путин владимир (31569)


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Топ комментарии
+25
Цензор, не виставляйте фотки пуйла! Людей нудить.
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23.03.2024 19:10 Ответить
+13
Країна кримінальних злодіїв
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23.03.2024 19:05 Ответить
+12
Коли закінчаться зеки піде в хід контракт з психлікарнями.
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23.03.2024 19:09 Ответить
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Слабенько.
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23.03.2024 19:03 Ответить
Формують дві нові армії.а танками будуть т-34 з пам'ятників і банбіть 3 тонними кабами все як шойгу набрехав.
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23.03.2024 19:30 Ответить
Ті два армії, формують якщо не помиляюся шляхом реформації вже існуючих підрозділів.
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23.03.2024 19:40 Ответить
Країна кримінальних злодіїв
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23.03.2024 19:05 Ответить
Потужно напружився в чемодан ...
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24.03.2024 02:10 Ответить
M.E.P.3.O.T.A
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23.03.2024 19:07 Ответить
Зека з нар зняти краще ніж тракториста з трактора в полі
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23.03.2024 19:07 Ответить
Коли закінчаться зеки піде в хід контракт з психлікарнями.
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23.03.2024 19:09 Ответить
Якби всіх срузьких перевірити - всім би довелося заключати😁
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23.03.2024 19:16 Ответить
Цензор, не виставляйте фотки пуйла! Людей нудить.
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23.03.2024 19:10 Ответить
Масштаби руйнації після пожежі в «Крокус сити холл»- відео https://twitter.com/i/status/1771526736087335174 тут .



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23.03.2024 19:11 Ответить
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23.03.2024 19:15 Ответить
Тепер зможуть тих своїх терористів помиловать за крокусь і прямо на фронт відправити як зручно виходить
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23.03.2024 19:15 Ответить
Тепер "спійманих" таджиків відправлять у СВО? Змиють провину кров'ю...
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23.03.2024 19:15 Ответить
Оце і є ... справжній Сатана, який править своїми смердами.
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23.03.2024 19:19 Ответить
наш скопіює
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23.03.2024 19:21 Ответить
Отже. якщо наші візьмуть у полон таджика без вуха, знатимуть звідки він взявся.
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23.03.2024 19:22 Ответить
в Крокусе тоже зеки по контракту людей убивали
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23.03.2024 19:31 Ответить
Зеків у полон не брати!
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23.03.2024 19:31 Ответить
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23.03.2024 19:32 Ответить
Посол Білорусі в РФ заявив, що білоруські спецслужби допомогли Росії затримати підозрюваних у стрілянині в концертному залі "Crocus City Hall" і не дозволили їм перетнути російсько-білоруський кордон.

А як же версія з Україною ?
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23.03.2024 19:32 Ответить
Всьо вєрно, оні ґотовілісь пєрєсєчь бєлоруzzко-украінскую ґраніцу.
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23.03.2024 19:41 Ответить
по минам
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23.03.2024 19:47 Ответить
на север от границы с Украиной
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23.03.2024 19:54 Ответить
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23.03.2024 19:48 Ответить
Путин потерял контроль над границей и террористическими организациями. Акела промахнулся,обделался и на этом подскользнулся.
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23.03.2024 19:47 Ответить
Наступним буде указ про дітей. Наприклад, звільнення від навчання для тих, хто підпише контракт. Або "карзіну печенья"кожному.
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23.03.2024 19:51 Ответить
армия Плохишей
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23.03.2024 19:57 Ответить
Це можна когось з'їсти .. і тобі за це нічого не буде???
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23.03.2024 20:01 Ответить
Голвне - не забирайте у тих зеків зброю, коли вони вертаються з "СВО"! А то якось невпевнено вони повертаються до своєї роботи - одного чи двох тільки "вальнуть". Так ніякої пенсії не вистачить! А от коли вони з автоматом повертатися будуть і "валити" пачками - то вже легше для гаманця - більше донатів на ЗСУ буде!
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23.03.2024 20:02 Ответить
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23.03.2024 20:10 Ответить
Жир ....
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24.03.2024 02:14 Ответить
 
 