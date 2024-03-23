Премьер Литвы Шимоните: Формула победы над агрессором - мир через силу

Премьер Литвы Ингрида Шимоните на Балтийской военной конференции призвала западные страны помогать Украине победить и не опасаться поражения России.

"Формула победы над агрессором достаточно ясна: мир через силу. Если мы мобилизуем наши усилия и начнем верить в победу, мы сможем обеспечить мир в Европе, который, наконец, воцарится", - отметила Шимоните, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Европейскую правду.

В подтверждение своих слов она отметила, что совокупный ВВП стран Северной Европы и Балтии выше, чем в России, не говоря уже обо всех 32 странах-членах НАТО и G7.

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"Результат войны РФ против Украины сформирует не только евроатлантический, но и глобальный порядок безопасности. Демократии не будут в безопасности в мире, где страна с империалистическими амбициями угрожает своим соседям; где массовые зверства войны остаются безнаказанными; где "русский мир" продолжает или замораживает на своих условиях войну-геноцид", – подчеркнула Шимоните.

Премьер Литвы также заявила, что успех Вашингтонского саммита летом 2024 года будет также оцениваться по обязательствам Альянса приблизить Украину к НАТО.

"Украина нуждается в НАТО так же, как и в НАТО нуждается в Украине. Будущее членство Украины значительно усилит военные возможности Альянса, поскольку ВСУ способны противостоять полномасштабному российскому вторжению", – добавила она.

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По ее словам, замораживание на шагах, которые были сделаны во время саммита НАТО в Вильнюсе в прошлом году, где Киев не получил приглашение в Альянс, не должно быть вариантом.