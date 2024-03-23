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Премьер Литвы Шимоните: Формула победы над агрессором - мир через силу

Прем'єрка Литви Інґріда Шимоніте

Премьер Литвы Ингрида Шимоните на Балтийской военной конференции призвала западные страны помогать Украине победить и не опасаться поражения России.

"Формула победы над агрессором достаточно ясна: мир через силу. Если мы мобилизуем наши усилия и начнем верить в победу, мы сможем обеспечить мир в Европе, который, наконец, воцарится", - отметила Шимоните, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Европейскую правду.

В подтверждение своих слов она отметила, что совокупный ВВП стран Северной Европы и Балтии выше, чем в России, не говоря уже обо всех 32 странах-членах НАТО и G7.

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"Результат войны РФ против Украины сформирует не только евроатлантический, но и глобальный порядок безопасности. Демократии не будут в безопасности в мире, где страна с империалистическими амбициями угрожает своим соседям; где массовые зверства войны остаются безнаказанными; где "русский мир" продолжает или замораживает на своих условиях войну-геноцид", – подчеркнула Шимоните.

Премьер Литвы также заявила, что успех Вашингтонского саммита летом 2024 года будет также оцениваться по обязательствам Альянса приблизить Украину к НАТО.

"Украина нуждается в НАТО так же, как и в НАТО нуждается в Украине. Будущее членство Украины значительно усилит военные возможности Альянса, поскольку ВСУ способны противостоять полномасштабному российскому вторжению", – добавила она.

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По ее словам, замораживание на шагах, которые были сделаны во время саммита НАТО в Вильнюсе в прошлом году, где Киев не получил приглашение в Альянс, не должно быть вариантом.

Автор: 

помощь (7882) Шимоните Ингрида (35)


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Топ комментарии
+2
"Україна потребує НАТО так само, як і НАТО потребує України. Майбутнє членство України значно посилить військові можливості Альянсу, оскільки ЗСУ здатні протистояти повномасштабному російському вторгненню", - додала вона. Чому ж не НАТО , РАЗОМ ІЗ ЗСУ ЗДАТНІ РАЗОМ ПРОТИСТОЯТИ ПОВНОМАСШТАБНОМУ РОСІЙСЬКОМУ ВТОРГНЕННЮ???
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23.03.2024 20:00 Ответить
+2
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23.03.2024 20:12 Ответить
+1
Живий Путін значно страшніше зло для людства ніж роздробленість московії на окремі улуси
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23.03.2024 21:39 Ответить
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"Україна потребує НАТО так само, як і НАТО потребує України. Майбутнє членство України значно посилить військові можливості Альянсу, оскільки ЗСУ здатні протистояти повномасштабному російському вторгненню", - додала вона. Чому ж не НАТО , РАЗОМ ІЗ ЗСУ ЗДАТНІ РАЗОМ ПРОТИСТОЯТИ ПОВНОМАСШТАБНОМУ РОСІЙСЬКОМУ ВТОРГНЕННЮ???
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23.03.2024 20:00 Ответить
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23.03.2024 20:12 Ответить
A cem vot eta ministr vnutrenix del Agne Bilotaite ploxaja? I po mojemuju lucaja iz ministrov iz vsex sto jest
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23.03.2024 20:49 Ответить
Germaniji takoje bylo sto kak vedm krasivix polili.Litve takogo nebylo,jest i ocen krasyvyje ,vsiakix jest eto komu kak nravitsia.
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23.03.2024 20:53 Ответить
Бо працюють! Мізками, а не пикою - як у нас. І не тим, хто собі щось подумав.))
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23.03.2024 20:57 Ответить
Якщо вчитатися у 5 статтю НАТО то там так і написано - допоможемо чим можемо на окремий розсуд кожної країни учасниці….
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23.03.2024 20:12 Ответить
Kak dumajete kto iz Ukraini ucastvoval Baltijskoj vojskovoj konferenciji?Pravilno podumali Reznikov
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23.03.2024 20:41 Ответить
Живий Путін значно страшніше зло для людства ніж роздробленість московії на окремі улуси
показать весь комментарий
23.03.2024 21:39 Ответить
 
 