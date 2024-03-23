За сутки на фронте 64 боевых столкновения, 27 из них – на Новопавловском направлении, – Генштаб ВСУ

Силы обороны Украины в течение суток отразили атаки российских оккупантов на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском, Новопавловском и Херсонском направлениях.

Об этом говорится в оперативной информации Генштаба ВСУ по поводу российского вторжения по состоянию на 18.00 23.03.2024, передает Цензор.НЕТ.

"Слава Украине! Продолжаются семьсот пятьдесят девятые сутки широкомасштабной вооруженной агрессии Российской Федерации против нашего государства.

За сутки зафиксировано 64 боевых столкновения.

Обстрелы Украины

Всего враг нанес 6 ракетных и 70 авиационных ударов, совершил 72 обстрела из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам. В результате российских террористических атак, к сожалению, есть погибшие и раненые среди гражданского населения. Разрушения и повреждения получили многоэтажные и частные дома.

Ситуация на севере

На Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений. Признаков формирования наступательных группировок врага не выявлено.

На Северском и Слобожанском направлениях противник сохраняет военное присутствие в приграничных районах, проводит диверсионно-разведывательную деятельность, обстреливает населенные пункты с территории России, наращивает плотность минно-взрывных заграждений вдоль государственной границы Украины. Враг нанес авиационные удары в районах населенных пунктов Середина-Буда и Ворожба Сумской области; Землянки, Потихоново, Бологовка Харьковской области. Артиллерийским и минометным обстрелам врага подверглись более 15 населенных пунктов, среди них Гута-Студенецкая, Блешня, Карповичи Черниговской области; Белополье, Кондратовка, Запселье Сумской области; Казачья Лопань, Волчанск, Красное, Нескучное Харьковской области.

Боевые действия на востоке

Харьковщина

На Купянском направлении враг наступательных (штурмовых) действий не вел. Нанес авиаудар в районе населенного пункта Кисловка Харьковской области. Под артиллерийским и минометным огнем оказались более 10 населенных пунктов, в частности, Голубевка, Двуречная, Синьковка Харьковской области.

Луганщина

На Лиманском направлении нашими воинами отражены 6 атак противника в районах населенных пунктов Белогоровка Луганской области и Терны, Ямполевка, Раздолевка, Веселое Донецкой области, где враг при поддержке авиации пытался прорвать оборону наших войск. От артиллерийских и минометных обстрелов пострадали более 10 населенных пунктов, в том числе Макеевка, Невское Луганской области и Торское, Серебрянка Донецкой области.

Донетчина

На Бахмутском направлении нашими воинами отражены 11 атак врага в районах населенных пунктов Клещиевка, Богдановка, Ивановское Донецкой области. Противник нанес авиационные удары в районах населенных пунктов Часов Яр, Дачное и Дружба Донецкой области. Под артиллерийским и минометным огнем оказалось около 10 населенных пунктов, в том числе Богдановка, Часов Яр, Клещиевка и Андреевка Донецкой области.

На Авдеевском направлении нашими защитниками отражены 9 атак врага в районах населенных пунктов Бердичи, Тоненькое, Первомайское Донецкой области. Противник нанес авиационные удары в районах населенных пунктов Уманское и Семеновка Донецкой области. Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись около 20 населенных пунктов, в том числе Новобахмутовка, Бердичи, Семеновка, Первомайское и Невельское Донецкой области.

На Новопавловском направлении Силы обороны продолжают сдерживать врага в районах населенных пунктов Красногоровка, Георгиевка, Новомихайловка, Константиновка и Урожайное, где враг при поддержке авиации 27 раз пытался прорвать оборону наших войск. Также противник нанес авиационные удары в районе населенного пункта Угледар Донецкой области. Под артиллерийским и минометным огнем оккупантов оказались около 15 населенных пунктов, среди них Красногоровка, Георгиевка, Прасковьевка Донецкой области.

Ситуация на юге

На Ореховском направлении враг 3 раза при поддержке авиации атаковал позиции наших защитников в районе населенного пункта Работино Запорожской области. Также нанес авиационные удары в районах населенных пунктов Старомайорское Донецкой области; Малиновка и Степное Запорожской области. Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись около 15 населенных пунктов, среди них Полтавка, Малиновка, Чаривное, Белогорье, Новоданиловка, Пятихатки Запорожской области.

На Херсонском направлении в течение суток враг совершил 1 безуспешную атаку позиций наших войск в районе населенного пункта Крынки Херсонской области. Нанес авиаудар в районе населенного пункта Токаревка Херсонской области. Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись более 10 населенных пунктов, в частности: Бургунка, Тягинка, Кизомыс, Станислав Херсонской области и город Херсон.

Удары по врагу

В течение суток авиация Сил обороны нанесла удары по 8 районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники противника.

Подразделениями ракетных войск нанесено поражение по 1 району сосредоточения личного состава, 4 пунктам управления, 1 средству противовоздушной обороны, 1 артиллерийскому средству и 1 станции РЛС противника.