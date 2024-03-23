F-16, ситуация на фронте, совместное оборонное производство: Умеров встретился с министром обороны Дании Поульсеном
Министр обороны Украины Рустем Умеров вместе с Главнокомандующим ВСУ Александром Сырским в Киеве встретились с датской делегацией во главе с министром обороны Троэльсом Лундом Поульсеном.
Об этом сообщили в Минобороны, передает Цензор.НЕТ.
Умеров рассказал, что украино-датское оборонное сотрудничество наращивается и нарабатывается новый унифицированный механизм инвестирования в украинские компании.
Приоритетом в этой сфере есть прямые инвестиции, совместные оборонные компании, локализация производства в Украине.
Он поблагодарил своего коллегу за роль Дании в многочисленных инициативах в поддержку Украины, особенно за солидерство в предоставлении самолетов F-16 и обучении украинских пилотов.
"Призываю датских партнеров по возможности профинансировать обучение большему количеству украинских пилотов F-16 в других странах", - сказал Умеров.
Украинский министр подробно ознакомил датскую делегацию с ситуацией на поле боя, стороны обсудили неотложные и долгосрочные потребности украинской армии.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Хоча логіка повинна була б підсказати елементарні речі.
1. Через наші удари на рашистські НПЗ кількість сирої нафти, яку рашка повинна продавати збільшкується, бо вона не перероблюється і її нікуди дівати. Тому ціна на сиру нафту у світі повинна знижуватись...
2. США не купляє нафти у рашки.
3. НПЗ в США переважно належить республіканцям. І вони зупиняють свої заводи нібито на профлактику... Саме це впливає на ціну бензину США.
Для того, щоб приховати свої дії Трамп та його прибічники впустили цю дезу... І перевели стрілку на Байдена.
І ми повелися...
https://www.radiosvoboda.org/a/news-bayraktar-zavod-ukraina/32808131.html Виробник «Байрактарів» почав будувати завод в Україні