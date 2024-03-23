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Новости
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F-16, ситуация на фронте, совместное оборонное производство: Умеров встретился с министром обороны Дании Поульсеном

умєров

Министр обороны Украины Рустем Умеров вместе с Главнокомандующим ВСУ Александром Сырским в Киеве встретились с датской делегацией во главе с министром обороны Троэльсом Лундом Поульсеном.

Об этом сообщили в Минобороны, передает Цензор.НЕТ.

Умеров рассказал, что украино-датское оборонное сотрудничество наращивается и нарабатывается новый унифицированный механизм инвестирования в украинские компании.
Приоритетом в этой сфере есть прямые инвестиции, совместные оборонные компании, локализация производства в Украине.

Он поблагодарил своего коллегу за роль Дании в многочисленных инициативах в поддержку Украины, особенно за солидерство в предоставлении самолетов F-16 и обучении украинских пилотов.

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"Призываю датских партнеров по возможности профинансировать обучение большему количеству украинских пилотов F-16 в других странах", - сказал Умеров.

Украинский министр подробно ознакомил датскую делегацию с ситуацией на поле боя, стороны обсудили неотложные и долгосрочные потребности украинской армии.

Читайте также: Истребители F-16 появятся в Украине к лету, задержка с поставками связана с сугубо техническими причинами, - премьер Дании Фредериксен

Автор: 

Дания (595) Умеров Рустем (578)


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Топ комментарии
+4
Як же легко навіть поважні політики України повелись на вороже трампістсько-путінське ІПСО про те, що США нібито проти наших атак на рашистькі НПЗ. Як легко наших людей ввести у оману!

Хоча логіка повинна була б підсказати елементарні речі.

1. Через наші удари на рашистські НПЗ кількість сирої нафти, яку рашка повинна продавати збільшкується, бо вона не перероблюється і її нікуди дівати. Тому ціна на сиру нафту у світі повинна знижуватись...

2. США не купляє нафти у рашки.

3. НПЗ в США переважно належить республіканцям. І вони зупиняють свої заводи нібито на профлактику... Саме це впливає на ціну бензину США.

Для того, щоб приховати свої дії Трамп та його прибічники впустили цю дезу... І перевели стрілку на Байдена.

І ми повелися...
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23.03.2024 21:41 Ответить
+2
Толковые люди с самого начала вкида говорили об ипсошности подмуйловских потугов.
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23.03.2024 21:54 Ответить
+2
Це покарання за відсутність мізків у голові, коли обирали чотириразового дезертира-ухилянта головнокомандуючим збройними силами України.
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23.03.2024 22:20 Ответить
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Блин, шо за маневры заре - в небе?
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23.03.2024 21:41 Ответить
Мабуть, у крысчан шо-та подгорело.
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23.03.2024 22:17 Ответить
Як же легко навіть поважні політики України повелись на вороже трампістсько-путінське ІПСО про те, що США нібито проти наших атак на рашистькі НПЗ. Як легко наших людей ввести у оману!

Хоча логіка повинна була б підсказати елементарні речі.

1. Через наші удари на рашистські НПЗ кількість сирої нафти, яку рашка повинна продавати збільшкується, бо вона не перероблюється і її нікуди дівати. Тому ціна на сиру нафту у світі повинна знижуватись...

2. США не купляє нафти у рашки.

3. НПЗ в США переважно належить республіканцям. І вони зупиняють свої заводи нібито на профлактику... Саме це впливає на ціну бензину США.

Для того, щоб приховати свої дії Трамп та його прибічники впустили цю дезу... І перевели стрілку на Байдена.

І ми повелися...
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23.03.2024 21:41 Ответить
Толковые люди с самого начала вкида говорили об ипсошности подмуйловских потугов.
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23.03.2024 21:54 Ответить
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23.03.2024 21:41 Ответить
"Шо? Опять?"
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23.03.2024 22:02 Ответить
Да-а... нету рядом Залужного, некому дурака отговорить от мясных штурмов. Наступать нечем, для обороны хватило бы засобiв, оно заворот кишок прорекламировать пытается... Господи, за что нам такое наказание?
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23.03.2024 22:05 Ответить
Це покарання за відсутність мізків у голові, коли обирали чотириразового дезертира-ухилянта головнокомандуючим збройними силами України.
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23.03.2024 22:20 Ответить
Йермак в курсе?
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23.03.2024 21:43 Ответить
Якась ху@ня(Яка ситуація?Яка контрольована?((Від вас зараз нічого не залежить((
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23.03.2024 21:57 Ответить
пам'ятаю як Байрактари хотіли робти у нас. той як почув скількі за провести єлектріку захотіли зелені. більше про отой завод байрактарів не чули.
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23.03.2024 22:01 Ответить
Глухому нічого не чути. То читай як не чуєш.
https://www.radiosvoboda.org/a/news-bayraktar-zavod-ukraina/32808131.html Виробник «Байрактарів» почав будувати завод в Україні
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23.03.2024 22:04 Ответить
По перше побачимо, мільярд дерев вже ідростае. По друге було інтери'ю Байрактара, в котрім він говорив за ціне за єлектріку. Може наговарював на Zебубочек.
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24.03.2024 06:25 Ответить
Не убедительно, насчет эталона красы. Когда-то и жирная Мона Лиза была востребована. Я уже о временах трипольского матриархата и не говорю, посмотрите сами(на статуэтки), кста, матриархатные парубки имели орлиный шнобель.
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23.03.2024 22:11 Ответить
Та хоч Франкенштейн, аби не крав.
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23.03.2024 23:53 Ответить
Умєров поки що поводить себе, як Рєзніков 2.0, судячи з того, яких кончених зелених мародерів типу Кирила Тимошенка, він біля себе сконцетровує.
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23.03.2024 22:26 Ответить
 
 