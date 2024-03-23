F-16, ситуация на фронте, совместное оборонное производство: Умеров встретился с министром обороны Дании Поульсеном

Министр обороны Украины Рустем Умеров вместе с Главнокомандующим ВСУ Александром Сырским в Киеве встретились с датской делегацией во главе с министром обороны Троэльсом Лундом Поульсеном.

Об этом сообщили в Минобороны, передает Цензор.НЕТ.

Умеров рассказал, что украино-датское оборонное сотрудничество наращивается и нарабатывается новый унифицированный механизм инвестирования в украинские компании.

Приоритетом в этой сфере есть прямые инвестиции, совместные оборонные компании, локализация производства в Украине.

Он поблагодарил своего коллегу за роль Дании в многочисленных инициативах в поддержку Украины, особенно за солидерство в предоставлении самолетов F-16 и обучении украинских пилотов.

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"Призываю датских партнеров по возможности профинансировать обучение большему количеству украинских пилотов F-16 в других странах", - сказал Умеров.

Украинский министр подробно ознакомил датскую делегацию с ситуацией на поле боя, стороны обсудили неотложные и долгосрочные потребности украинской армии.

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