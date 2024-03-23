Байден подписал бюджет и призвал одобрить помощь Украине: "Работа Конгресса не завершена"
Президент США Джо Байден подписал бюджет в размере 1,2 триллиона долларов и призвал Палату представителей принять закон о дополнительном финансировании для Украины, Израиля и Тайваня.
Об этом говорится в сообщении Белого дома, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Европейскую правду.
"Я хочу четко заявить - работа Конгресса не завершена. Палата представителей должна принять двухпартийный закон о дополнительном финансировании (Украины, Израиля и Тайваня)..." - отметил президент США.
По его словам, двухпартийный проект о финансировании правительства, который он подписал, продолжает работу правительства, инвестирует в американский народ, укрепляет экономику и национальную безопасность.
"Это соглашение является компромиссом, что означает, что ни одна из сторон не получила всего, чего хотела", – добавил Байден.
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Канікули❗
это ведь рыжее х-ло не давала тяжелого оружия первые несколько месяцев войны
это ведь рыжее х-ло саботировало ленд-лиз
это ведь рыжее х-ло сейчас списывает и утилизирует миллионы снарядов, страйков, f-10, f-16 в США прямо сейчас
это ведь рыжее х-ло по не дает оставшиеся 10млрд уже выделенных Конгрессом с прошлого раза
это ведь рыжее х-ло в этом законопроекте дает Хамасу 10 млрд, Израилю 14млр, а Украине по PDA 14млр за 2 года
фсб работает.
The US has greenlit a new raft of military support for Lithuania, Estonia and Latvia, according to Estonian defence officials.Washington agreed to provide a total of $228 million (€210 million) in defence aid under the Baltic Security Initiative on Friday.