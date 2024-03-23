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Байден подписал бюджет и призвал одобрить помощь Украине: "Работа Конгресса не завершена"

Президент США Джо Байден

Президент США Джо Байден подписал бюджет в размере 1,2 триллиона долларов и призвал Палату представителей принять закон о дополнительном финансировании для Украины, Израиля и Тайваня.

Об этом говорится в сообщении Белого дома, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Европейскую правду.

"Я хочу четко заявить - работа Конгресса не завершена. Палата представителей должна принять двухпартийный закон о дополнительном финансировании (Украины, Израиля и Тайваня)..." - отметил президент США.

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По его словам, двухпартийный проект о финансировании правительства, который он подписал, продолжает работу правительства, инвестирует в американский народ, укрепляет экономику и национальную безопасность.

"Это соглашение является компромиссом, что означает, что ни одна из сторон не получила всего, чего хотела", – добавил Байден.

Автор: 

Байден Джо (2795) бюджет (4840) Конгресс США (1243)


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Топ комментарии
+4
Так ця шняга до виборів і буде продовжуватися.
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23.03.2024 21:46 Ответить
+4
По факту рыжее ***** более влиятельное чем действующий президент. Система сгнила.
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23.03.2024 22:03 Ответить
+2
В вас Конгрес чи "Дума" ?
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23.03.2024 21:54 Ответить
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Так ця шняга до виборів і буде продовжуватися.
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23.03.2024 21:46 Ответить
Тому я вже не читаю цих новин.
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23.03.2024 21:59 Ответить
Йой, як вже застібали ці "парканні" дебати з пекельними борошнами...
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23.03.2024 21:48 Ответить
В вас Конгрес чи "Дума" ?
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23.03.2024 21:54 Ответить
"зРада"..
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23.03.2024 21:57 Ответить
Миши плакали , кололись , но продолжали есть кактус.
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23.03.2024 21:57 Ответить
Які там Україна, Ізраїль та Тайвань?
Канікули❗
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23.03.2024 21:58 Ответить
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23.03.2024 21:59 Ответить
По факту рыжее ***** более влиятельное чем действующий президент. Система сгнила.
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23.03.2024 22:03 Ответить
это ведь рыжее х-ло снало санкции с сп2
это ведь рыжее х-ло не давала тяжелого оружия первые несколько месяцев войны
это ведь рыжее х-ло саботировало ленд-лиз
это ведь рыжее х-ло сейчас списывает и утилизирует миллионы снарядов, страйков, f-10, f-16 в США прямо сейчас
это ведь рыжее х-ло по не дает оставшиеся 10млрд уже выделенных Конгрессом с прошлого раза
это ведь рыжее х-ло в этом законопроекте дает Хамасу 10 млрд, Израилю 14млр, а Украине по PDA 14млр за 2 года

фсб работает.
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24.03.2024 08:38 Ответить
Аналогічна ситуація була в Україні напередодні минулих виборів -- всі лягли під Клоуна а точніше під Коломойського бо розуміли хто швидше за все буде президентом.
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24.03.2024 11:34 Ответить
4+ лярда с прошлого года таки "потеряли" и "не смогли". "наши" "властьимущие" там прям в своей тарелке могут быть. только языков не знают, бедолаги, и своих родственников там во власти нет. и, говорят, учиться там тоже вроде как надо чтобы что-то делать.
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24.03.2024 01:52 Ответить
******* ****** цей ваш Байден. Україні не допомагають але Балтійським країнам виділили кошти.
The US has greenlit a new raft of military support for Lithuania, Estonia and Latvia, according to Estonian defence officials.Washington agreed to provide a total of $228 million (€210 million) in defence aid under the Baltic Security Initiative on Friday.
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24.03.2024 01:53 Ответить
Мені здається, що нам не надає допомогу Америка, щоб ми скоріше самі здалися і щоб сама Америка потім зберігла обличчя міжнародного жандарму.
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24.03.2024 03:29 Ответить
Старий п*здун. Аби хотів то вже б зробив.
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24.03.2024 05:49 Ответить
Хрін тобі, а не закон про додаткове фінансування хамасу та нелегалів.
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24.03.2024 07:43 Ответить
 
 