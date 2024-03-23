Байден подписал бюджет и призвал одобрить помощь Украине: "Работа Конгресса не завершена"

Президент США Джо Байден подписал бюджет в размере 1,2 триллиона долларов и призвал Палату представителей принять закон о дополнительном финансировании для Украины, Израиля и Тайваня.

Об этом говорится в сообщении Белого дома, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Европейскую правду.

"Я хочу четко заявить - работа Конгресса не завершена. Палата представителей должна принять двухпартийный закон о дополнительном финансировании (Украины, Израиля и Тайваня)..." - отметил президент США.

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По его словам, двухпартийный проект о финансировании правительства, который он подписал, продолжает работу правительства, инвестирует в американский народ, укрепляет экономику и национальную безопасность.

"Это соглашение является компромиссом, что означает, что ни одна из сторон не получила всего, чего хотела", – добавил Байден.