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Новости
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В Харькове после ракетной атаки РФ только треть домов имеют свет, половина - отопление, - Терехов

ЛЕП

В Харькове к электроснабжению подключено около 35% жилых домов, к отоплению – около половины.

Об этом в эфире марафона "Единые новости" сообщил мэр Харькова Игорь Терехов, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Украинскую правду.

"Приблизительно 35% жилых домов в городе подключены к электроснабжению. Сейчас в городе выключено уличное освещение, не работает электротранспорт, потому что не хватает мощностей", - отметил Терехов.

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По его словам, о сроках завершения ремонтных работ пока "Укрэнерго" не предоставляет информацию.

"Разрушения очень серьезные. Разбита трансформаторная подстанция и подающие линии, поэтому сейчас очень трудно говорить об их восстановлении. При необходимости введем график отключения, чтобы у всех харьковчан было электроснабжение в определенные часы", - подчеркнул мэр.

Отопление, добавил он, сейчас восстановлено в около 50% жилых домов харьковчан, и энергетики будут работать всю ночь, чтобы вернуть тепло в как можно больше домов.

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Терехов напомнил, что в Харькове в круглосуточном режиме работают 74 муниципальных пункта несокрушимости.

Автор: 

Тарифы на отопление (721) Харьков (7597) Тарифы на электроэнергию (2177) Терехов Игорь (258)


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Топ комментарии
+9
Нам було пофіг коли нищили Сирію. Тепер всім так само похер на нас.
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23.03.2024 22:23 Ответить
+6
Чесно кажучи, і обстріл Харкова, коли мітсо розстрілювали, як у тирі, і обстріл ДніпроГЕС, смердить просто держзрадою і саботажем. На 3-му році війни допустити подібн?
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23.03.2024 22:24 Ответить
+5
А вся планеті усіяна новиною про "теракт" де ліквідували 90 фашистів що підтримують стирання України з лиця землі. Цинізм. А точніше в кого гроші і ядерна бімба - той і прав
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23.03.2024 22:09 Ответить
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Це і є наслідки дій ФСБ та їх агентів ригоАНАЛІВ!!
Кривава пам'ять для Українців Харкова, після допи і гепи! Кривава…
Памятаймо….
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23.03.2024 22:09 Ответить
А вся планеті усіяна новиною про "теракт" де ліквідували 90 фашистів що підтримують стирання України з лиця землі. Цинізм. А точніше в кого гроші і ядерна бімба - той і прав
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23.03.2024 22:09 Ответить
Нам було пофіг коли нищили Сирію. Тепер всім так само похер на нас.
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23.03.2024 22:23 Ответить
Тобто, кацапи просто так взяли і вибили місто з електромережі? А чому за 3 роки війни у прифронтовому місті, яке постійно розстрілюють з С300, не було розроблено захист критично важливої інфраструктури на такий випадок? ? А якби кацапи вибили місто з енергетики зимою, у -20?
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23.03.2024 22:16 Ответить
Бо мер опою думає. Треба було випрошувати у Європи засоби ППО. Бо на Кличка наїжджають, а він не соромиться просити..
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23.03.2024 22:19 Ответить
Чесно кажучи, і обстріл Харкова, коли мітсо розстрілювали, як у тирі, і обстріл ДніпроГЕС, смердить просто держзрадою і саботажем. На 3-му році війни допустити подібн?
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23.03.2024 22:24 Ответить
Мер якраз думає тим, що треба. Він дуже змінився після початку повномасштабного. Так, як йому, не прийшлося нікому. А от Синєгубов, глава ХОДА, буде робити все, що накажуть з ОПи, і думати не буде. Нічим.
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23.03.2024 23:34 Ответить
***** с таким успехом скоро будет валить по атомным электростанциям, ведь ссыкливый запад ему во всём подмахмвает.
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23.03.2024 22:47 Ответить
Хто винуватий - невістка. Та її ж і дома не було.... Важко воювати на два фронти, але неможливо перемогти, коли ворогом виявляється влада.
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23.03.2024 23:37 Ответить
Поговорили про децентралізацію енергетики і забули, монополію ж бо легче банкротити і приватизувати.
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23.03.2024 23:19 Ответить
 
 