В Харькове после ракетной атаки РФ только треть домов имеют свет, половина - отопление, - Терехов

В Харькове к электроснабжению подключено около 35% жилых домов, к отоплению – около половины.

Об этом в эфире марафона "Единые новости" сообщил мэр Харькова Игорь Терехов, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Украинскую правду.

"Приблизительно 35% жилых домов в городе подключены к электроснабжению. Сейчас в городе выключено уличное освещение, не работает электротранспорт, потому что не хватает мощностей", - отметил Терехов.

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По его словам, о сроках завершения ремонтных работ пока "Укрэнерго" не предоставляет информацию.

"Разрушения очень серьезные. Разбита трансформаторная подстанция и подающие линии, поэтому сейчас очень трудно говорить об их восстановлении. При необходимости введем график отключения, чтобы у всех харьковчан было электроснабжение в определенные часы", - подчеркнул мэр.

Отопление, добавил он, сейчас восстановлено в около 50% жилых домов харьковчан, и энергетики будут работать всю ночь, чтобы вернуть тепло в как можно больше домов.

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Терехов напомнил, что в Харькове в круглосуточном режиме работают 74 муниципальных пункта несокрушимости.