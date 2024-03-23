В Харькове после ракетной атаки РФ только треть домов имеют свет, половина - отопление, - Терехов
В Харькове к электроснабжению подключено около 35% жилых домов, к отоплению – около половины.
Об этом в эфире марафона "Единые новости" сообщил мэр Харькова Игорь Терехов, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Украинскую правду.
"Приблизительно 35% жилых домов в городе подключены к электроснабжению. Сейчас в городе выключено уличное освещение, не работает электротранспорт, потому что не хватает мощностей", - отметил Терехов.
По его словам, о сроках завершения ремонтных работ пока "Укрэнерго" не предоставляет информацию.
"Разрушения очень серьезные. Разбита трансформаторная подстанция и подающие линии, поэтому сейчас очень трудно говорить об их восстановлении. При необходимости введем график отключения, чтобы у всех харьковчан было электроснабжение в определенные часы", - подчеркнул мэр.
Отопление, добавил он, сейчас восстановлено в около 50% жилых домов харьковчан, и энергетики будут работать всю ночь, чтобы вернуть тепло в как можно больше домов.
Терехов напомнил, что в Харькове в круглосуточном режиме работают 74 муниципальных пункта несокрушимости.
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