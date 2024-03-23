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59% немцев поддерживают помощь Украине, 35% - против, 48% - против переговоров с РФ, - соцопрос

Німеччина

Большинство немцев поддерживают увеличение помощи Украине.

Таковы результаты опроса "Политический барометр", который проводит общественно-правовой телеканал ZDF, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

В частности, 59% респондентов считают, что европейские государства должны передавать Украине больше оружия и амуниции, 35% против.

На вопрос, как Украине следует вести себя по отношению к России, 40% заявили, что если войну можно закончить, то следует отказаться от оккупированных Россией территорий. 48% высказались за то, чтобы Украина продолжала бороться за освобождение всех территорий.

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Во внутриполитическом блоке отражены симпатии и антипатии к основным фигурам на политической арене Германии.

Самым популярным политиком в ФРГ остается министр обороны Борис Писториус. Он получил +1,9 балла (по шкале (от +5 до –5)).

Только Писториус и премьер земли Северный Рейн-Вестфалия Гендрих Вюст получили положительную (выше 0) оценку.

Остальные – в "минусе". В частности, канцлер Олаф Шольц, который с -0,4 балла (чуть улучшив свой предварительный результат) занял четвертое место.

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С таким же результатом делят пятое и шестое места министры иностранных дел Анналена Бербок и экономики Роберт Габек (оба – члены "Зеленой" партии).

На последнем из 10 мест оказалась лидер правопопулистской "Альтернативы для Германии" Алис Вайдель (-2,6 балла), на предпоследнем - Сара Вагенкнехт, глава левого Союза своего имени (-1,2 балла), при этом оба политики несколько улучшили свой результат в последнее время.

Следовательно, ни один немецкий политик не обладает высокой поддержкой собственного населения.

Более половины опрошенных сказали, что Шольц плохо выполняет свою работу.

Если бы выборы в Бундестаг проводились в ближайшие выходные, Социал-демократическая партия (ныне возглавляющая правящую коалицию) получила бы 16% поддержки, консервативный блок ХДС/ХСС – 31%, "Зеленые" – 13%, Свободная демократическая партия – 4% (и таким образом вообще не преодолела бы проходной барьер, в настоящее время она является младшим партнером коалиции), правая "Альтернатива для Германии" - 18%, тогда как левые - 3%, а Блок Сары Вагенхнехт, который от них отделился, - 6%.

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Группа исследований регулярно проводит опрос для ZDF с 1977 года. Она фиксирует мнения и отношение населения, обладающего правом голоса, относительно текущих событий, партий и политиков, а также общих социальных событий. Данные собираются со вторника по четверг. Проводится около 1250 интервью. Полученные результаты репрезентативны для всего населения Германии, которое имеет право голоса. Данные получены с помощью трех различных методов опроса и подвыборок: лично по телефону со стационарного и мобильного телефона и онлайн посредством SMS-приглашения. Диапазон ошибок составляет около +/- 3 процентных пункта.

Автор: 

Германия (7079) опрос (2858) рейтинг (1642)


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Топ комментарии
+6
То заїжджа кацапота.
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23.03.2024 22:40 Ответить
+6
В України і українців взагалі не має бути ніяких претензій до Німеччини. Бо по факту, саме Німеччина є найбільшим спонсором України, як зброєю, так і грошима, так і політичною підтримкою. Тому скільки там не підтримують німців Україну, то не важливо, важливі справи. І тут на відміну від гівняних поляків, німці - молодці
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23.03.2024 22:52 Ответить
+5
Дуже добре, як для Німеччини.
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23.03.2024 22:38 Ответить
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ОГО, скільки сволочей 35 відсотків,
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23.03.2024 22:36 Ответить
То заїжджа кацапота.
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23.03.2024 22:40 Ответить
Там панаєхавшої русні як блох на собаці . Плюс - житєлі колишньої гедеер . Які і досі ностальгують за совком . Аналогічно як в ДиРі і Луганді .
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23.03.2024 22:43 Ответить
Якби зараз провести подібне опитування у польщі, то результати були б ще гіршими.
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23.03.2024 22:53 Ответить
Кацапня за 30 років понаїхала.
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24.03.2024 05:59 Ответить
Дуже добре, як для Німеччини.
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23.03.2024 22:38 Ответить
Олаф Меркшольц має той рейтинг якого гідний
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23.03.2024 22:42 Ответить
Генеральний інспектор збройних сил Німеччини (Бундесвер) генерал-лейтенант Карстен Броєр застеріг від заморожування війни РФ проти України. "Нинішня воєнна ситуація в Україні не дає змоги вважати заморожування війни ані можливим, ані бажаним", - заявив він в інтерв'ю виданням Funke Mediengruppe, що було опубліковано у п'ятницю, 22 березня. За словами німецького військового, навряд чи у світі знайдеться заморожений конфлікт, який не розгорівся б знову. Крім того, нагадав Броєр, "заморожування війни передбачає згоду з цим обох сторін".

Міністерка закордонних справ Німеччини Анналена Бербок нагадала про анексію Росією Криму 10 років тому.

Hі Шольц, ні партія не збираються відвертатися від України.
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23.03.2024 22:43 Ответить
Сьогоднішній тевтонський дух відгонить безхолестериновою соєвою підробкою.
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23.03.2024 22:47 Ответить
Wenn die Soldaten Impotente durch die Stadt marschieren...
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23.03.2024 22:55 Ответить
Пересічний німець вже не знає, хто такі тевтонці.
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23.03.2024 23:12 Ответить
Ті тевтонці палили українців у печах разом з євреями. Ці допомагають українцям від душі. Тому я за цих. А нащадки тих мріють помиритися з росіянами і вбити чи вигнати з Німеччини всіх хто проти них.
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23.03.2024 23:39 Ответить
У Севастополі вибухи, святкують "кримнаш".
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23.03.2024 22:51 Ответить
В України і українців взагалі не має бути ніяких претензій до Німеччини. Бо по факту, саме Німеччина є найбільшим спонсором України, як зброєю, так і грошима, так і політичною підтримкою. Тому скільки там не підтримують німців Україну, то не важливо, важливі справи. І тут на відміну від гівняних поляків, німці - молодці
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23.03.2024 22:52 Ответить
Дякуємо німецьким друзям за підтримку.
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23.03.2024 23:42 Ответить
35% тупоголовой ваты.
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23.03.2024 23:56 Ответить
Штазі бувших не буває
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24.03.2024 00:16 Ответить
> 35% - проти.
ГДР - советское воспитание. Российская пропаганда. Меркантильные интересы. Комплекс вины перед россией за WW2, типа Украина в ней не учувствовала.
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24.03.2024 06:12 Ответить
Большинство кто против - это этнические кацапы
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24.03.2024 09:09 Ответить
 
 