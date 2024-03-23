59% немцев поддерживают помощь Украине, 35% - против, 48% - против переговоров с РФ, - соцопрос
Большинство немцев поддерживают увеличение помощи Украине.
Таковы результаты опроса "Политический барометр", который проводит общественно-правовой телеканал ZDF, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
В частности, 59% респондентов считают, что европейские государства должны передавать Украине больше оружия и амуниции, 35% против.
На вопрос, как Украине следует вести себя по отношению к России, 40% заявили, что если войну можно закончить, то следует отказаться от оккупированных Россией территорий. 48% высказались за то, чтобы Украина продолжала бороться за освобождение всех территорий.
Во внутриполитическом блоке отражены симпатии и антипатии к основным фигурам на политической арене Германии.
Самым популярным политиком в ФРГ остается министр обороны Борис Писториус. Он получил +1,9 балла (по шкале (от +5 до –5)).
Только Писториус и премьер земли Северный Рейн-Вестфалия Гендрих Вюст получили положительную (выше 0) оценку.
Остальные – в "минусе". В частности, канцлер Олаф Шольц, который с -0,4 балла (чуть улучшив свой предварительный результат) занял четвертое место.
С таким же результатом делят пятое и шестое места министры иностранных дел Анналена Бербок и экономики Роберт Габек (оба – члены "Зеленой" партии).
На последнем из 10 мест оказалась лидер правопопулистской "Альтернативы для Германии" Алис Вайдель (-2,6 балла), на предпоследнем - Сара Вагенкнехт, глава левого Союза своего имени (-1,2 балла), при этом оба политики несколько улучшили свой результат в последнее время.
Следовательно, ни один немецкий политик не обладает высокой поддержкой собственного населения.
Более половины опрошенных сказали, что Шольц плохо выполняет свою работу.
Если бы выборы в Бундестаг проводились в ближайшие выходные, Социал-демократическая партия (ныне возглавляющая правящую коалицию) получила бы 16% поддержки, консервативный блок ХДС/ХСС – 31%, "Зеленые" – 13%, Свободная демократическая партия – 4% (и таким образом вообще не преодолела бы проходной барьер, в настоящее время она является младшим партнером коалиции), правая "Альтернатива для Германии" - 18%, тогда как левые - 3%, а Блок Сары Вагенхнехт, который от них отделился, - 6%.
Группа исследований регулярно проводит опрос для ZDF с 1977 года. Она фиксирует мнения и отношение населения, обладающего правом голоса, относительно текущих событий, партий и политиков, а также общих социальных событий. Данные собираются со вторника по четверг. Проводится около 1250 интервью. Полученные результаты репрезентативны для всего населения Германии, которое имеет право голоса. Данные получены с помощью трех различных методов опроса и подвыборок: лично по телефону со стационарного и мобильного телефона и онлайн посредством SMS-приглашения. Диапазон ошибок составляет около +/- 3 процентных пункта.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Міністерка закордонних справ Німеччини Анналена Бербок нагадала про анексію Росією Криму 10 років тому.
Hі Шольц, ні партія не збираються відвертатися від України.
SoldatenImpotente durch die Stadt marschieren...
ГДР - советское воспитание. Российская пропаганда. Меркантильные интересы. Комплекс вины перед россией за WW2, типа Украина в ней не учувствовала.