59% немцев поддерживают помощь Украине, 35% - против, 48% - против переговоров с РФ, - соцопрос

Большинство немцев поддерживают увеличение помощи Украине.

Таковы результаты опроса "Политический барометр", который проводит общественно-правовой телеканал ZDF, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

В частности, 59% респондентов считают, что европейские государства должны передавать Украине больше оружия и амуниции, 35% против.

На вопрос, как Украине следует вести себя по отношению к России, 40% заявили, что если войну можно закончить, то следует отказаться от оккупированных Россией территорий. 48% высказались за то, чтобы Украина продолжала бороться за освобождение всех территорий.

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Во внутриполитическом блоке отражены симпатии и антипатии к основным фигурам на политической арене Германии.

Самым популярным политиком в ФРГ остается министр обороны Борис Писториус. Он получил +1,9 балла (по шкале (от +5 до –5)).

Только Писториус и премьер земли Северный Рейн-Вестфалия Гендрих Вюст получили положительную (выше 0) оценку.

Остальные – в "минусе". В частности, канцлер Олаф Шольц, который с -0,4 балла (чуть улучшив свой предварительный результат) занял четвертое место.

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С таким же результатом делят пятое и шестое места министры иностранных дел Анналена Бербок и экономики Роберт Габек (оба – члены "Зеленой" партии).

На последнем из 10 мест оказалась лидер правопопулистской "Альтернативы для Германии" Алис Вайдель (-2,6 балла), на предпоследнем - Сара Вагенкнехт, глава левого Союза своего имени (-1,2 балла), при этом оба политики несколько улучшили свой результат в последнее время.

Следовательно, ни один немецкий политик не обладает высокой поддержкой собственного населения.

Более половины опрошенных сказали, что Шольц плохо выполняет свою работу.

Если бы выборы в Бундестаг проводились в ближайшие выходные, Социал-демократическая партия (ныне возглавляющая правящую коалицию) получила бы 16% поддержки, консервативный блок ХДС/ХСС – 31%, "Зеленые" – 13%, Свободная демократическая партия – 4% (и таким образом вообще не преодолела бы проходной барьер, в настоящее время она является младшим партнером коалиции), правая "Альтернатива для Германии" - 18%, тогда как левые - 3%, а Блок Сары Вагенхнехт, который от них отделился, - 6%.

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Группа исследований регулярно проводит опрос для ZDF с 1977 года. Она фиксирует мнения и отношение населения, обладающего правом голоса, относительно текущих событий, партий и политиков, а также общих социальных событий. Данные собираются со вторника по четверг. Проводится около 1250 интервью. Полученные результаты репрезентативны для всего населения Германии, которое имеет право голоса. Данные получены с помощью трех различных методов опроса и подвыборок: лично по телефону со стационарного и мобильного телефона и онлайн посредством SMS-приглашения. Диапазон ошибок составляет около +/- 3 процентных пункта.