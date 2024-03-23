В ракетах, использованных РФ за одну атаку против энергосистемы Украины, было не менее 300 типов компонентов из десяти стран, - Зеленский
В ракетах, использованных Россией за одну атаку против энергосистемы Украины, было по меньшей мере триста типов компонентов из десяти стран. Вместе с "шахедами" - всего не менее 7,5 тыс. компонентов.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом в вечернем видеообращении заявил президент Украины Владимир Зеленский.
"Хочу отметить и всех лидеров государств, руководителей международных институций, всех наших партнеров, которые высказались в эти дни в поддержку Украины. Важно совместно действовать каждый раз, когда ракеты и дроны пытаются уничтожить нашу жизнь. Действовать, чтобы уменьшить потенциал террора, заблокировать его. В частности, это касается ПВО. Обязательно – санкций. Во всех этих "искандерах", "кинджалах" и других российских ракетах, в "шахедах" десятки компонентов, завозимых для террора из других стран мира. В ракетах, которые были использованы за эту атаку против Украины, против нашей энергосистемы, было по меньшей мере триста типов компонентов из десяти стран. Вместе с "шахедами" всего по меньшей мере семь с половиной тысяч компонентов. Каждый из них – это нарушение санкционных режимов против России, каждый – это чья-то попытка сделать деньги на уничтожении жизней. Необходимо это остановить", - заявил Зеленский.
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може таки збирайте на таджиків?
Нулячому в енергетиці та безпеці Наєму Зєля доручив спочатку Оборонпром, а тепер захист енергетичних об'єктів.
Січень 2020.
"У ДЕРЖАВНОМУ концерні "Укроборонпром" відмовилися повідомити, скільки премій і надбавок отримує заступник директора Мустафа Найєм.
Про це https://ukranews.com/news/675281-ukroboronprom-zasekretil-premii-i-nadbavki-najema повідомляє агентство "Українські новини".
Уточнюється, що в "Укроборонпромі" належно не відповіли на журналістський запит "Українських новин".
Відзначається, що запит був надісланий 26 грудня 2019 року. В ньому концерн просили поінформувати щодо заробітної плати та інших виплат заступника директора Мустафи Найєма."
У Харкові після ракетної атаки РФ лише третина будинків мають світло, половина - опалення, - Терехов.
Джерело:
Скільки людей зараз без світла з цієї причини, шмара?
Весь в думках про нарід та Перемогу...)
вони просто ****...ть тому що їхні компанії добре на цьому заробляють і лобіюють диряві санкції.... і вони вводять диряві санкції щодо компонентів не конкретно проти всієї раші, в результаті чого.... х... б шось продали навіть через підставні компанії.... тому що всюди є серійники, а лише точечно проти якихось компаній що дає обходити ці санкції...
Якби так свобідно можна б було купити всілякі товари подвійного призначення то ударні беспілотники та ракети... давно б мали всілякі терористи і т.д. все що продається такого добре контролюється компаніями ...
Тому наразі якщо дійсно була така заява що вони не знають нічого про комплектацію ракет то вони пиз...ть... Вибори і діда мокають в лайно разом з його любителем орків Саліваном... тому вони і дурня клеять
отак це працює а те шоу що роблять штати щодо раші і санкцій просто цирк...
Колись в 14-17 році наш директор оборонпрому жалівся в інтерв'ю що Україні щоб не було ескалації з рашею ніхто не хоче продавати деякі компоненти для виробництва ********* озброєння....