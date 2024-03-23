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Новости Агрессия России против Украины
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В ракетах, использованных РФ за одну атаку против энергосистемы Украины, было не менее 300 типов компонентов из десяти стран, - Зеленский

зеленський

В ракетах, использованных Россией за одну атаку против энергосистемы Украины, было по меньшей мере триста типов компонентов из десяти стран. Вместе с "шахедами" - всего не менее 7,5 тыс. компонентов.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в вечернем видеообращении заявил президент Украины Владимир Зеленский.

"Хочу отметить и всех лидеров государств, руководителей международных институций, всех наших партнеров, которые высказались в эти дни в поддержку Украины. Важно совместно действовать каждый раз, когда ракеты и дроны пытаются уничтожить нашу жизнь. Действовать, чтобы уменьшить потенциал террора, заблокировать его. В частности, это касается ПВО. Обязательно – санкций. Во всех этих "искандерах", "кинджалах" и других российских ракетах, в "шахедах" десятки компонентов, завозимых для террора из других стран мира. В ракетах, которые были использованы за эту атаку против Украины, против нашей энергосистемы, было по меньшей мере триста типов компонентов из десяти стран. Вместе с "шахедами" всего по меньшей мере семь с половиной тысяч компонентов. Каждый из них – это нарушение санкционных режимов против России, каждый – это чья-то попытка сделать деньги на уничтожении жизней. Необходимо это остановить", - заявил Зеленский.

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Автор: 

Зеленский Владимир (20906) обращение (773) ракеты (3620) энергетика (2572)


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Топ комментарии
+19
Задовбали цими звітами. Чому кацапи роблять ракети з таких компонентів, а ми ні?
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23.03.2024 22:57 Ответить
+15
А асфальту там не було???
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23.03.2024 22:59 Ответить
+13
Зе ,а де наш Нептун який нищить кацапські НПЗ в радіусі 300 км?
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23.03.2024 23:06 Ответить
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Задовбали цими звітами. Чому кацапи роблять ракети з таких компонентів, а ми ні?
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23.03.2024 22:57 Ответить
Тому що тих, хто вмів це робити - вже нема! А нових - не виховали! Нікому робити, бо ніхто не знає - як!
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23.03.2024 23:24 Ответить
Їх вбилА посібниця ТЕРРОРИСТІВ - БАСАЛАЕВА ,ПО ЗАВДАННЮ ПОТУЖНОГО АНДРЮШИ ЕРМАКА ! Всі ЗЕзрадники САБОТУЮТЬ СТВОРЕННЯ ОЗБРОЕНЬ ! Демонтаж ВІЛЬНОЇ України і створення диктатури по образу і подобію путлестану , йде по плану !
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24.03.2024 08:14 Ответить
Точно, розумнику. "Єто фінансово нє вигодно". Десь вже таке було... Ну що ж, лопатами відбиватись буде фінансово вигідно...
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23.03.2024 23:32 Ответить
Ще розкаже, що ці компоненти знімали міни на Чонгарі
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23.03.2024 23:26 Ответить
тому що маємо 73% насєлєнія какая разніца яка обрала керувати -захищати державу дилетанта не українця носія мови окупанта. Не за детальки закордонні розказувати треба- а за Чонгар за асвальт за баканова і К ... за невироблені Нептуни.... за розстріляні безбройні тероборонівці за героя офіцера Романа Червінського чому він не на фронті а в катівні татарова.
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24.03.2024 06:05 Ответить
...і капіталістам стало так соромно-пресоромно...
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23.03.2024 22:58 Ответить
А асфальту там не було???
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23.03.2024 22:59 Ответить
Ти зепдло більше вклав "компонентів" до 24го лютого проти Україні, ніж захід! Так що закрий свій гнилий брехливий писок бо вже огидно слухати!
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23.03.2024 23:02 Ответить
Що заважає зробити хоча б 30 компонентів в наших ракетах але дієвіших за кацапськіх на 100 відсотків
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23.03.2024 23:03 Ответить
Звідкі він зає, ракета вибухнула! Хто і як порахував так швидко?
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23.03.2024 23:04 Ответить
Він юрист-екстрасенс.
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23.03.2024 23:08 Ответить
Якась вибухнула , а якась на щастя ні .
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24.03.2024 00:06 Ответить
Зе ,а де наш Нептун який нищить кацапські НПЗ в радіусі 300 км?
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23.03.2024 23:06 Ответить
а підрахунками Міністерства фінансів України таджики вигідніші за дрони.

може таки збирайте на таджиків?
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23.03.2024 23:09 Ответить
або таджиків на кухні збирати замість дронів
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23.03.2024 23:34 Ответить
А слабо вызвать послов этих стран и выслать их из Украины? А ???
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23.03.2024 23:18 Ответить
Для чого?
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23.03.2024 23:28 Ответить
Для обозначения своей позиции и и х места в цивилизованном мире, не?
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23.03.2024 23:45 Ответить
Вишлеш посла США ,чи може Британії чи Німеччини ?
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24.03.2024 00:07 Ответить
І в чому здивування, у росії є купа партнерів, які допомагають обходити санкції і як це зупинити , якщо основні доходи Європейські компанії, які продають зброю отримують від експорту.
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23.03.2024 23:18 Ответить
САМ мав би призначати на посади компетентних осіб, а не лещенок-наємів.
Нулячому в енергетиці та безпеці Наєму Зєля доручив спочатку Оборонпром, а тепер захист енергетичних об'єктів.

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23.03.2024 23:23 Ответить
А що це тебе так бомбануло? Ти корєш чи родич "антикорупціонера" Наєма, який колись заглядав в кишені інших, а як дорвався до посад із великим бабалом, засекретив свою зарплату?

Січень 2020.

"У ДЕРЖАВНОМУ концерні "Укроборонпром" відмовилися повідомити, скільки премій і надбавок отримує заступник директора Мустафа Найєм.

Про це https://ukranews.com/news/675281-ukroboronprom-zasekretil-premii-i-nadbavki-najema повідомляє агентство "Українські новини".

Уточнюється, що в "Укроборонпромі" належно не відповіли на журналістський запит "Українських новин".

Відзначається, що запит був надісланий 26 грудня 2019 року. В ньому концерн просили поінформувати щодо заробітної плати та інших виплат заступника директора Мустафи Найєма."
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23.03.2024 23:36 Ответить
Інформація для шмари

У Харкові після ракетної атаки РФ лише третина будинків мають світло, половина - опалення, - Терехов.

Джерело:
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23.03.2024 23:39 Ответить
Станом на сьогодні Дніпровська ГЕС не працює.
Скільки людей зараз без світла з цієї причини, шмара?
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23.03.2024 23:45 Ответить
"какая разніца"™
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23.03.2024 23:27 Ответить
На сцені було легше дурня клеїти, правда ж Вовчик? Там послав усіх у сраку - і заробив овації .
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23.03.2024 23:33 Ответить
паднатужно отвидосил, говняненький
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23.03.2024 23:37 Ответить
А яке фото у статті..
Весь в думках про нарід та Перемогу...)
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23.03.2024 23:45 Ответить
А в США заявляють, що Україна не надала ніякої інформації про комплектацію цих ракет. Так, що це звичайне ляпання язиком по тексту з суфлера написаного для красивої картинки. Сценаристи кварталісти заробляють.
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24.03.2024 00:04 Ответить
Штати ****...ни тому що є звіти їхніх організацій про те що 80% компонентів озброєння що виготовляють орки це західні компоненти і ці звіти базувались на переданих українською стороною даних... беспілотники... ракети... орківська авіація все виготовлено із західної електроніки .... ні одна ракета б зараз не прилетіла до нас якби не їхня електроніка...

вони просто ****...ть тому що їхні компанії добре на цьому заробляють і лобіюють диряві санкції.... і вони вводять диряві санкції щодо компонентів не конкретно проти всієї раші, в результаті чого.... х... б шось продали навіть через підставні компанії.... тому що всюди є серійники, а лише точечно проти якихось компаній що дає обходити ці санкції...

Якби так свобідно можна б було купити всілякі товари подвійного призначення то ударні беспілотники та ракети... давно б мали всілякі терористи і т.д. все що продається такого добре контролюється компаніями ...
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24.03.2024 00:16 Ответить
))). Штати звиздять, а Зеля ні. Все ясно.
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24.03.2024 00:18 Ответить
Штати давно знають що їх компоненти поставляються оркам і їх преса уже писала про це нераз...

Тому наразі якщо дійсно була така заява що вони не знають нічого про комплектацію ракет то вони пиз...ть... Вибори і діда мокають в лайно разом з його любителем орків Саліваном... тому вони і дурня клеять
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24.03.2024 00:24 Ответить
Коли була війна Айзербаджану з Арменією а потім ще Турки проводили операції в Сирії... проти турків неформально ввели санкції і вони не могли для байкатарів ніяк купити оптику і сенсори... тому що ніхто не хотів їм продавати... І вони розробили свою...

отак це працює а те шоу що роблять штати щодо раші і санкцій просто цирк...

Колись в 14-17 році наш директор оборонпрому жалівся в інтерв'ю що Україні щоб не було ескалації з рашею ніхто не хоче продавати деякі компоненти для виробництва ********* озброєння....
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24.03.2024 00:21 Ответить
Что русские разработали своего за 33 года существования современной россии?
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24.03.2024 06:17 Ответить
А ты уже перестал в рашке роялти получать за сериалы ? Уже там свои Сваты не крутишь?
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24.03.2024 02:11 Ответить
вот кстати да! в скольки тоталитарных странах демонстрируюся "Скоты" от Квартала-95 за которые гундосое чмо получает бабло все эти годы!
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24.03.2024 02:14 Ответить
Це чучело вже давно перетворилося на деградовану мавпу.Навіть януковіч не визивав таку огиду ніж цей кусок гімна.
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24.03.2024 04:52 Ответить
Огласите весь список, пжлста
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24.03.2024 05:14 Ответить
перебьешься
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24.03.2024 06:32 Ответить
❗️Ракета на Польщу. За 20 км від кордону.
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24.03.2024 06:30 Ответить
компоненты возвращаются назад
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24.03.2024 06:31 Ответить
у Меня бабахнуло два раза очень громко в небе, где то в 11:00 , по шдюхедам наверное
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24.03.2024 06:34 Ответить
23:00
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24.03.2024 06:36 Ответить
Что ж, ты, падла расплакался? У тебя вообще своего ничего нет. Даже патронов.
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24.03.2024 06:35 Ответить
не стреляйте пианиста ,он играет чем умеет
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24.03.2024 06:37 Ответить
Цікаво чи появиться в нього, взагалі, головний компонент на плечах, голова?
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24.03.2024 06:57 Ответить
все ракеты что летели на Киев и Львов сбиты , пострадавших и разрушений не зафиксировано
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24.03.2024 07:03 Ответить
иностранные компоненты в руках дикарей ,так и останутся дубинкой
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24.03.2024 07:06 Ответить
Ракеты Storm Shadow поразили центр связи Черноморского флота РФ.
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24.03.2024 07:08 Ответить
А у нас из чего сделаны?
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24.03.2024 08:30 Ответить
Это кукарекает бенин Нарко Петушара который с фсбэшником Елдаком, Хламидией и т.д в 20 году заключил контракты по ремонту, доставке двигателей с Мотор Сичи в ПИ...рашу и не только....
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24.03.2024 09:33 Ответить
 
 