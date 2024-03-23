В ракетах, использованных РФ за одну атаку против энергосистемы Украины, было не менее 300 типов компонентов из десяти стран, - Зеленский

В ракетах, использованных Россией за одну атаку против энергосистемы Украины, было по меньшей мере триста типов компонентов из десяти стран. Вместе с "шахедами" - всего не менее 7,5 тыс. компонентов.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в вечернем видеообращении заявил президент Украины Владимир Зеленский.

"Хочу отметить и всех лидеров государств, руководителей международных институций, всех наших партнеров, которые высказались в эти дни в поддержку Украины. Важно совместно действовать каждый раз, когда ракеты и дроны пытаются уничтожить нашу жизнь. Действовать, чтобы уменьшить потенциал террора, заблокировать его. В частности, это касается ПВО. Обязательно – санкций. Во всех этих "искандерах", "кинджалах" и других российских ракетах, в "шахедах" десятки компонентов, завозимых для террора из других стран мира. В ракетах, которые были использованы за эту атаку против Украины, против нашей энергосистемы, было по меньшей мере триста типов компонентов из десяти стран. Вместе с "шахедами" всего по меньшей мере семь с половиной тысяч компонентов. Каждый из них – это нарушение санкционных режимов против России, каждый – это чья-то попытка сделать деньги на уничтожении жизней. Необходимо это остановить", - заявил Зеленский.

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