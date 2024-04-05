Зеленский ввел в действие решение СНБО о новых санкциях против 86 юридических лиц, в том числе - иностранных

Президент Украины Владимир Зеленский поставил подпись под решением СНБО о введении персональных санкций против 86 юридических лиц, а также против 7 физических лиц, в том числе, иностранцев.

На сайте главы государства обнародован соответствующий указ №219, передает Цензор.НЕТ.

Согласно приложениям к решению СНБО, 73 из 86 юридических лиц, против которых введены санкции, зарегистрированы на подконтрольной правительству территории Украины, еще три – во временно оккупированном Севастополе, два – в Мариуполе Донецкой области. Остальные зарегистрированы за рубежом, в частности, в Китае и Российской Федерации.

Санкции против этих лиц были введены сроком на три и десять лет.

Читайте также: США ввели санкции против компании Oceanlink Maritime DMCC за поставку иранского оружия России

Санкции сроком на три года введены против шести физических лиц: Вадима Альперина, Александра Еримицюца, Юрия Кушнира, Ореста Адамчо, Виктора Шермана и Андрея Попова.

Ограничительные меры на 10 лет были введены против Араика Амирханяна.

Проконтролировать соответствующее решение должен секретарь СНБО. Указ вступает в силу с даты его публикации.

Также читайте: Криптовалюта помогает компаниям РФ обходить западные санкции и закупать товары двойного использования, - The Wall Street Journal