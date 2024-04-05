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Зеленский ввел в действие решение СНБО о новых санкциях против 86 юридических лиц, в том числе - иностранных

володимир,зеленський

Президент Украины Владимир Зеленский поставил подпись под решением СНБО о введении персональных санкций против 86 юридических лиц, а также против 7 физических лиц, в том числе, иностранцев.

На сайте главы государства обнародован соответствующий указ №219, передает Цензор.НЕТ.

Согласно приложениям к решению СНБО, 73 из 86 юридических лиц, против которых введены санкции, зарегистрированы на подконтрольной правительству территории Украины, еще три – во временно оккупированном Севастополе, два – в Мариуполе Донецкой области. Остальные зарегистрированы за рубежом, в частности, в Китае и Российской Федерации.

Санкции против этих лиц были введены сроком на три и десять лет.

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Санкции сроком на три года введены против шести физических лиц: Вадима Альперина, Александра Еримицюца, Юрия Кушнира, Ореста Адамчо, Виктора Шермана и Андрея Попова.

Ограничительные меры на 10 лет были введены против Араика Амирханяна.

Проконтролировать соответствующее решение должен секретарь СНБО. Указ вступает в силу с даты его публикации.

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Автор: 

Зеленский Владимир (20239) санкции (11258) СНБО (4430) Альперин Вадим (44)


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И опять пропустил самое важное!
Себя.....
Ну як таке можливе?
Владимир Александрович так себя любит
Он должен быть во всех списках
ПОД НОМЕРОМ ОДИН
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05.04.2024 14:03 Ответить
Він в курсі, що він вже нелегетимний?
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05.04.2024 14:30 Ответить
Як потужно, аж страшно за Альп ері на
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05.04.2024 14:03 Ответить
Цікаво..а проти деяких акторів із "сватів", які відкрито підтримують війну в Україні тако ж введені санціїї чи "тодругоє"? Доречі якого *у...я цих "сватів" йдосі крутять на українському тб?!
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05.04.2024 14:12 Ответить
«Дозрів» він, але аж після свого фінішу з приблудами95…
Хоть би за отих ШИЛІВ не забув, як за баканова з резніковим і тараном!?!? СРАТЬєх ..
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05.04.2024 14:14 Ответить
Таке питання автосервіс у Львові під санкціями??? Шо вони там курять...))))
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05.04.2024 14:32 Ответить
 
 