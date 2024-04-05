Турецкий омбудсмен Малкоч поедет в РФ: проверит условия содержания и обращения с украинскими пленными

Главный общественный омбудсмен Турции Шереф Малкоч планирует совершить визит в Россию и посетить места содержания украинских пленных. Также он хочет исследовать, соответствует ли обращение с плененными в РФ нормам международного права.

Об этом Малкоч рассказал в интервью "Укрінформ" по результатам визита в Украину, информирует Цензор.НЕТ.

"Мы намерены после разговора с российским омбудсменом совершить такой же визит в Россию, если будет такая возможность и необходимые разрешения. Намерены встретиться с семьями российских пленных в Украине, увидеть украинских пленных в России, выслушать их, исследовать, соответствует ли обращение с пленными международному праву", - сказал Малкоч.

По его словам, самое важное, если в результате усилий удастся "проложить путь к обмену пленными".

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По результатам визита в Украину, где турецкий омбудсмен, в частности, встретился с родными украинских пленных, находящихся в плену, и с российскими военнопленными в лагере содержания во Львове, будет создан и впоследствии обнародован отчет.

"Перед тем, как обнародовать этот доклад, у нас будет разговор с российским омбудсменом Татьяной Москальковой. Если у нас будет возможность, то планируем поехать в Россию и провести аналогичные исследования, а потом опубликовать отчет. Но повторю еще раз, что более важным, чем обнародование отчета, если бы мы смогли этому посодействовать, по крайней мере, частично, стал бы обмен пленными", - рассказал турецкий омбудсмен.

Малкоч добавил, что омбудсмены не имеют полномочий остановить войну, но могут многое сделать для женщин, детей и пленных.

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