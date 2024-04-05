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Я категорически против расширения полномочий ТЦК и мобилизации людей с инвалидностью, - омбудсман Лубинец

лубінець

Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец выступает против расширения полномочий ТЦК и СП в контексте проверки документов граждан.

Об этом он сказал в интервью "Суспільному", передает Цензор.НЕТ.

Омбудсмен рассказал, что дал юридический анализ первой редакции законопроекта о мобилизации, высказал на закрытом заседании профильного комитета свои пожелания и рекомендации.

"Я категорически против увеличения полномочий ТЦК и СП и возможной мобилизации людей с инвалидностью. Также нужно урегулировать вопросы ухода за человеком с инвалидностью, вопросы людей, получающих второе высшее образование и обучающихся в аспирантуре. И еще некоторые юридические моменты, касающися электронных повесток, электронного кабинета военнообязанного ", - сказал Лубинец.

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По его словам, вторая редакция этого проекта закона отличается от первой, но в нем все же "добавляются потенциально полномочия ТЦК и СП".

"Я против этого. В Конституции отмечено, что представители военных подразделений не могут участвовать в ограничении прав и свобод граждан Украины. В том числе они, на мой взгляд, не имеют права проверять документы. У нас для этого есть Нацполиция, Нацгвардия, Государственная пограничная служба", - заявил уполномоченный.

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По его мнению, если нужно проводить так называемые рейды, в состав соответствующих групп должны привлекаться представители Нацполиции. Военные же не могут "ходить по улицам и задерживать граждан", заявил Лубинец.

Он считает, что должна быть ясна процедура, направленная на мотивирование людей идти в армию.

"Какой выход? Создавать рекрутинговые центры, где оценивают образование, состояние здоровья. Если человек не может из каких-то своих, возможно, даже внутренних убеждений воевать на передовой, это не значит, что этот человек не может, например, управлять дроном или быть сотрудником тылового обеспечения", - сказал омбудсман.

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Относительно случаев применения силы представителями ТЦК, он подчеркнул: "Надо давать юридическую оценку человеку, который отказывается от конституционной обязанности защищать государство. Но это не значит, что после задержания его можно избивать, еще и снимать это. Установление виновности происходит на заседаниях суда ".

По его словам, в случае возникновения инцидентов между гражданами и представителями ТЦК должно открываться дисциплинарное производство по виновнику.

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"Но все должны понимать, есть правовая система. Если она бездействует, мы придем к точке, с которой потом будет трудно вернуться к нормальной жизни", - убежден Лубинец.

Автор: 

мобилизация (2736) Лубинец Дмитрий (454) ТЦК (519)


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Топ комментарии
+8
Лубенцю, краще за полонених Українців активність ОСОБИСТО проявити, а не верещати для піару, щоб бронь з нього не зняли…
Ховається на посаді…
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05.04.2024 14:26
+8
Стендап дубль два.
А тцк каже - мне пофиг,будешь сидеть в бусе ни жрать ни спать, и сцать в бутылку, пока сам не зайдешь и не подпишешь (з відео в ютубі).
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05.04.2024 14:29
+5
Цікаво а що люди з інвалідністю можуть зробити в армії?
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05.04.2024 14:36
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Лубенцю, краще за полонених Українців активність ОСОБИСТО проявити, а не верещати для піару, щоб бронь з нього не зняли…
Ховається на посаді…
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05.04.2024 14:26 Ответить
Бубінець встигає на два фронти- і перед ухилянтами вислужитисячі на російське ІПСО пропрацювати.
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05.04.2024 15:22 Ответить
А ти таке тупе, шо не зрозуміло, шо сказав Любінець: «Встановлення винуватості відбувається на засіданнях суду», а не якийсь Алекс Алекс має право всіх підряд називати «ухилянтами». І давай бухти мені про те, шо «прийде путін і всіх на Європу воювати відправить», чи шо вас там в іспо сухопутних військ навчили. Нашо нам путін, якшо Закон вже поп рається і ким? Військовими. Подумай над цим. Може дійде
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05.04.2024 20:39 Ответить
Як тобі можна бухтіти, що" путін прийде", коли цей карлик, кожен день до тебе, як і до кожного росіянина, із телеящика приходить ?
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05.04.2024 21:50 Ответить
Стендап дубль два.
А тцк каже - мне пофиг,будешь сидеть в бусе ни жрать ни спать, и сцать в бутылку, пока сам не зайдешь и не подпишешь (з відео в ютубі).
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05.04.2024 14:29 Ответить
Друзі, ви хоч дивіться кому ви лайки ставите! Кремлеботу, який називає Україну "образованием"?! 🤮
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05.04.2024 14:57 Ответить
Та темі " мобілізація" зазвичай 90 відсотків російських тролів, інші- в основному професійні патріоти, які точно знають що їх особисто мобілізовувати не можна
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05.04.2024 15:24 Ответить
Головне, шо ти хороший і не такий. Правда ж?
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05.04.2024 20:43 Ответить
Може і нехороший, але до "суперпатріотів"- розносчиків російського ІПСО точно не записувався
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05.04.2024 21:46 Ответить
Кацапський бот
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05.04.2024 15:13 Ответить
найближчим часом, ми почуємо багато заяв, с приводу мобілізації.
хайпожерство, ніхто не відміняв.
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05.04.2024 14:36 Ответить
Цікаво а що люди з інвалідністю можуть зробити в армії?
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05.04.2024 14:36 Ответить
Бути рівними як і всі. Ну принаймні ідея така. Тупа правда, але ось так
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05.04.2024 20:40 Ответить
значить планують залучати людей з інвалвдністю
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05.04.2024 14:45 Ответить
Зелена пдрасня - суцільний антимайдан, кацапи по-простому. Все, що вони виригують треба розуміти рівно навпаки. Тільки так, підтверджено їхніми майновими деклараціями.
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05.04.2024 14:50 Ответить
П3дить. Як і все зелене шобло.
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05.04.2024 14:48 Ответить
Гра на публіку. Вові вже не потрібно 500тисяч, Лубінець "переймається" за права...
Схоже чергове дослідження рейтингів злякало зелень сильніше ніж війна.
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05.04.2024 14:52 Ответить
От цікаво на кого працює цей сумнівний омбудсман? Прикриваючись слушними зауваженнями про інвалідів, робить все можливе, щоб зірвати мобілізацію! Чи може сам зі слугами піде воювати?
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05.04.2024 14:58 Ответить
А фік вам! Як і інші- "орці за права", Бубінець керується думкою- " хто на фронт попав, той нехай там і воює, а нас Бубенців- не трожь"
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05.04.2024 15:27 Ответить
Умеров сам заявив що воює до 300 тис армія 1200 тис нацгвардія щось більше 100 тис нацпроіція 320 тис і хочуть збільшити погранслужбу ще на 10 тис приреалбнійзарплаліпростих робочих менше10 тис хто це всемає фінансувати гробуть переважно офіційно працевлащтованих всіх підряд хто буде прцювати на заводах у полі енергетиці пенсіонери жінки ідіти?
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05.04.2024 19:57 Ответить
Тобі росіянину навіщо слухати що там Умєров, чи Бубінець розказує? Ти Жигулі із калюжі викопуй, поки не примерзли .
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05.04.2024 21:55 Ответить
Тобто зібраті інвлідів без рук без ніг на протезах і на штурм?
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05.04.2024 19:48 Ответить
Читати не вмієте?
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05.04.2024 20:11 Ответить
Лубінець, ніхто не може "ходити по вулицях і затримувати громадян". Ніхто взагалі. Лубінець, є ЗУ "Про національну поліцію". Лишилось навчати національну поліцію нормам цього закону. А от закон про ТЦКе відсутній взагалі.
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05.04.2024 14:58 Ответить
Іди на фронт --нашим захисникам потрібна допомога. Пристосуванець боїтьсяіти в окопи,тому і базікає без передишки
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05.04.2024 15:10 Ответить
Ніхто в мережі не хоче реально розбиратись, чому після черг чоловіків біля ТЦК (воєнкоматів) весни-літа 2022 року зараз "мобілізують" в ЗСУ дикунським середньовічним способом якимись напівлегальними напівбандитами "в бусіках"? Чому помітна кількість чоловіків ризикує життям, намагаючись переплисти зимою Тису та Дністер, аби не бути тим самим "м*ясом", як у орків? Чому розлючені жінки в селах, з яких ТЦК вже вигребли майже всіх чоловіків, готові забивати тих ТЦКашників дрючками, ризикуючи попасти за грати? Невже в такому положенні речей винні "ухилянти", а не влада у всіх її гілках та галузках?

Щоб не було звіздежу відносно моєї особи, то мені 76 років, а мій син (зараз 49 років) з березня 2022 року пішов добровольцем в ЗСУ, учасник бойових дій, має нагороди.

Я вважаю, що весь негатив, пов*язаний" з призовом в ЗСУ почався з прийняття репресивного закону 8271 відносно "нижніх чинів", за прийняття якого ратував нинішній посол в Великобританії, відставний комісований генерал Залужний з іншими генералами, яким зрештою плювати на життя солдата.

От і маємо "непередбачені наслідки", як казав експерт.
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05.04.2024 15:29 Ответить
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05.04.2024 15:31 Ответить
Особисто я називаю цей ЗЕкон - "закон про солдатську сіру скотинку і голубу офіцерську кров"
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05.04.2024 15:34 Ответить
Ухилянт те саме, що ждуни,
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06.04.2024 11:55 Ответить
Ім по*уй. Це маленька совєцька армія. Тут думати не треба: тут цифєрки
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05.04.2024 20:42 Ответить
То
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06.04.2024 11:52 Ответить
Лопату дати не виде іі купити треба бо китайщина яку закупили тільки щоб жінок по одному місцю гладити.
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05.04.2024 19:59 Ответить
Не сміши,чоловіче! Бо на камеру ти говориш одне,а насправді ти така сама сволота,як і твій **********,твоя Верховна зРада і все ваше кодло! Ти проти???? То ****** воювати сам і захопи з собою всю провладну верхушку!
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06.04.2024 15:25 Ответить
 
 