Я категорически против расширения полномочий ТЦК и мобилизации людей с инвалидностью, - омбудсман Лубинец

Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец выступает против расширения полномочий ТЦК и СП в контексте проверки документов граждан.

Об этом он сказал в интервью "Суспільному", передает Цензор.НЕТ.

Омбудсмен рассказал, что дал юридический анализ первой редакции законопроекта о мобилизации, высказал на закрытом заседании профильного комитета свои пожелания и рекомендации.

"Я категорически против увеличения полномочий ТЦК и СП и возможной мобилизации людей с инвалидностью. Также нужно урегулировать вопросы ухода за человеком с инвалидностью, вопросы людей, получающих второе высшее образование и обучающихся в аспирантуре. И еще некоторые юридические моменты, касающися электронных повесток, электронного кабинета военнообязанного ", - сказал Лубинец.

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По его словам, вторая редакция этого проекта закона отличается от первой, но в нем все же "добавляются потенциально полномочия ТЦК и СП".

"Я против этого. В Конституции отмечено, что представители военных подразделений не могут участвовать в ограничении прав и свобод граждан Украины. В том числе они, на мой взгляд, не имеют права проверять документы. У нас для этого есть Нацполиция, Нацгвардия, Государственная пограничная служба", - заявил уполномоченный.

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По его мнению, если нужно проводить так называемые рейды, в состав соответствующих групп должны привлекаться представители Нацполиции. Военные же не могут "ходить по улицам и задерживать граждан", заявил Лубинец.

Он считает, что должна быть ясна процедура, направленная на мотивирование людей идти в армию.

"Какой выход? Создавать рекрутинговые центры, где оценивают образование, состояние здоровья. Если человек не может из каких-то своих, возможно, даже внутренних убеждений воевать на передовой, это не значит, что этот человек не может, например, управлять дроном или быть сотрудником тылового обеспечения", - сказал омбудсман.

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Относительно случаев применения силы представителями ТЦК, он подчеркнул: "Надо давать юридическую оценку человеку, который отказывается от конституционной обязанности защищать государство. Но это не значит, что после задержания его можно избивать, еще и снимать это. Установление виновности происходит на заседаниях суда ".

По его словам, в случае возникновения инцидентов между гражданами и представителями ТЦК должно открываться дисциплинарное производство по виновнику.

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"Но все должны понимать, есть правовая система. Если она бездействует, мы придем к точке, с которой потом будет трудно вернуться к нормальной жизни", - убежден Лубинец.