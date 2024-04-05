РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
11842 посетителя онлайн
Новости мобилизации
2 175 19

В законопроекте о мобилизации должен быть очень четко продуман срок ротации и справедливая демобилизация, - Ирина Геращенко

геращенко

Сопредседатель фракции "Європейська Солідарність" рассказала, какие нормы в законопроекте о мобилизации являются принципиальными для нардепов политсилы.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу "ЕС".

По словам Геращенко, перед голосованием за законопроект важно услышать публичную позицию президента Владимира Зеленского.

"Какова позиция "Європейської Солідарності" относительно мобилизации? Мы ежедневно общаемся с военными. Мы посещаем как прифронтовые, так и оккупированные территории, и приграничные территории. Более 2500 наших партийцев воюют на самых горячих линиях с первого дня войны. Для нас очень важен вопрос демобилизации. Мы настаиваем на том, чтобы закон о мобилизации устанавливал четкий срок службы – 36 месяцев", - подчеркнула она.

Парламентарий отметила, что вопрос демобилизации должен зависеть не от решения Ставки, а должно быть в течение одного месяца увольнение военнослужащих без дополнительных условий.

Также читайте: Пока в Украине нет нужды в мобилизации 500 тыс. человек. Она будет гораздо мягче, - Шмыгаль

"Должен быть очень четко продуман срок ротации. Например, 10-я горно-штурмовая бригада более 2 лет находится на Бахмутском направлении без ротации. А есть подразделения, которые наоборот, все это время находились в тыловых регионах и ни разу не были привлечены к боевым действиям. Это несправедливо и неправильно, поэтому вопрос ротации должен быть четко определен в новом законе о мобилизации", – сказала она.

Также "ЕС" предлагает предоставить отпуск до 6 месяцев служившим более 2 лет.

"Очевидно, что закон о мобилизации должен отвечать вопросу справедливости. Мы считаем, что должна быть мотивация - через учебные центры, тренинги, когда человек знает, что его мобилизовали и он подготовлен, готов воевать. Это должно быть и правильное финансовое обеспечение, и рекрутинг. Мы считаем, что именно рекрутингу должна быть посвящена серьезная работа государственного аппарата, информационная работа и, в первую очередь, работа по обеспечению. Поэтому рекрутинг - важная составляющая мобилизационной кампании", - сказала сопредседатель фракции.

По ее словам, особое внимание следует уделять вопросу фортификаций, поэтому в законе о мобилизации особый блок нужно посвятить усилению инженерных войск.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Электронный кабинет будет создан для каждого военнообязанного, - Минобороны

Она также отметила необходимость отмены 100% брони для силовых структур.

"Если у нас сегодня есть 50% брони для государственных учреждений, то мы настаиваем на том, чтобы в силовых структурах также не было 100% брони, чтобы там также была определена бронь 50%. Силовые структуры, где как правило работают мужчины, которые имеют соответствующую военную подготовку, должны сегодня и защищать государство на фронте. Мы считаем, что если Президент отказался подавать такой законопроект, если он отказался встретиться с фракциями и объяснить свою позицию, перед голосованием уже во втором чтении должна быть четко высказана позиция Президента Украины как Верховного Главнокомандующего по закону о мобилизации", - подытожила Геращенко.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": "ЕС" требует немедленно созвать заседание ВР: Выйдите из зоны комфорта. Соберите парламент и правительство, - Ирина Геращенко

Автор: 

Геращенко Ирина (1627) мобилизация (2736) Европейская Солидарность (1051)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Facebook
Топ комментарии
+2
і зараз, таке є. мєнти визнають, що були порушення. навіть тцкашник, отримує догану.
але, людина вже на полігоні, і її неможливо звідти відізвати.
ось і все.
показать весь комментарий
05.04.2024 14:45
+1
а що, думає геращенко про термін президента зєлєнского, який закінчується 20 травня?
показать весь комментарий
05.04.2024 14:27
+1
Ми наполягаємо на тому, щоб закон про мобілізацію встановлював чіткий термін служби - 36 місяців", - наголосила вона. Джерело:

чіткий для кого? Вони уявляють собі що таке 36місяців в бойовому підрозділі? Уявляють що 3роки це чиєсь життя?
Приймають та наполягають ті хто там не буде,і діти і рідні теж туди не пійдуть.
Кріпатство во всій красі.
показать весь комментарий
05.04.2024 14:40
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
а що, думає геращенко про термін президента зєлєнского, який закінчується 20 травня?
показать весь комментарий
05.04.2024 14:27 Ответить
Ще є шо красти, шо тут думати
показать весь комментарий
05.04.2024 14:41 Ответить
Геращенко оказывается неизвестна позиция президента, всем вменяемым людям известно,что у него позиция моя хата с краю, а ей нет
показать весь комментарий
05.04.2024 14:31 Ответить
розумно
показать весь комментарий
05.04.2024 14:36 Ответить
Ми наполягаємо на тому, щоб закон про мобілізацію встановлював чіткий термін служби - 36 місяців", - наголосила вона. Джерело:

чіткий для кого? Вони уявляють собі що таке 36місяців в бойовому підрозділі? Уявляють що 3роки це чиєсь життя?
Приймають та наполягають ті хто там не буде,і діти і рідні теж туди не пійдуть.
Кріпатство во всій красі.
показать весь комментарий
05.04.2024 14:40 Ответить
А ще в законі має бути чітко прописана процедура вручення повістки (даже має бути перелік місць), а не так де захоче ТЦКашник! І якщо повістка вручена з порушенням то повістка юридично недійсна.
показать весь комментарий
05.04.2024 14:40 Ответить
і зараз, таке є. мєнти визнають, що були порушення. навіть тцкашник, отримує догану.
але, людина вже на полігоні, і її неможливо звідти відізвати.
ось і все.
показать весь комментарий
05.04.2024 14:45 Ответить
З війни три шляхи. Вантаж 200, важкий інвалід і стаття.
показать весь комментарий
05.04.2024 14:49 Ответить
Стосовно ротацій. При виході на ротацію доцільно робити повний аудит бригади. Тобто достовірні цифри укомлектації як особовим складом, так і технікою, озброєнням, засобами. Було би чудово прописати що захід бригади в сектор неможливий наприклад із непрацюючими гаубицями чи сау . На папері в комбригів вони є, але в якому стані. Я вважаю, що якщо в тебе щось поламане, то його в тебе вже нема. Тягаєм зломки взад і вперед без використання. Бо воно все ніяк не може оформитися на ремонт, чи списання. Зато полковники рапортують про тисячу гармат в одному дивізіоні. Неможна заходити в сектор непідготовленим. І в першу чергу має відновлюватися солдат. А не штабний офіцер. Бо він бідний переїхав своїм авто із одного укриття в яку небудь квартиру під Києвом скажімо. Ще навіть нема того числа, яким підрозділ має виходити на відновлення чи переозброєння, а штабісти вже роздають телефонами команди з квартир куди переїхали. Вони вже у відпустках і розказують сержантам щоб контролювали там замість їх. В нас в 19 році інструктора з Англії сідали їсти тільки тоді, коли поїсть останній солдат його групи. Останній раз я бачив полковника, який стояв у черзі останнім по кашу з твн в 15 році на ширлані. Думаю що відновлення знову в першу чергу буде стосуватися самопочуття комбригів і штабів і в останню чергу солдата. Чому? Тому що відповідальність для солдат зробили більшою, а відповідальність командирів меншою. Надавши їм майже безмежних прав у командуванні солдатом. Полковник в нас може проігнорувати доручення генерала без жодної відповідальності, а от солдату за невиконання розпорядження того самого полковника світить 5 років. Ха ха ха.
показать весь комментарий
05.04.2024 14:55 Ответить
все справедливо, але я впевнений, що викладене не стосується Закону під умовною назвою "про мобілізацію". Чомусь думаю, що це стосується змін до Статутів ЗСУ.
Але ще більша проблема стосується того про що я наголосив коментм нижче цитатою з цієї інфи, зараз чуть-чуть перефразую: "Президент відмовився подавати законопроєкти стосовно діяльності та забезпечення ЗСУ, він відмовився зустрічатися з фракціями і пояснювати свою позицію стосовно чинної війни; хоча тут має бути чітко висловлена позиція Президента України як Верховного Головнокомандувача"
показать весь комментарий
05.04.2024 15:14 Ответить
Тоді для чого взагалі згадувати про ротації, відпустки? Знову занурити основну тему в побічні дебрі? Ха ха ха.
показать весь комментарий
05.04.2024 15:21 Ответить
Ще раз: ротації, відпустки, призов, тощо - стосується Закону під умовною назвою "про мобілізацію" (а там - зміни до багатьох законів). А бойова підготовка особового складу (вірніше - конкретизація цього процесу), стан техніки в підрозділі, взаємостосунки між особами в ЗСУ - стосуються виключно статутів, які необхідно також змінювати з позимцій набутого досвіду в цій війні.
показать весь комментарий
05.04.2024 15:58 Ответить
Зміни в статутах це лише один із пазлів в зміні всієї картини. Статути худо бідно дотримувалися ще якось в 22 році. Можливо спочатку дотримувались би того що є, а потім би змінювали. Не бачу сенсу робити зміни в тому, в чому і так немає дотримань. Депутати хочуть рубати законами. Щоб цікавіше було на судових засідань як один наказ протирічить іншому і при цьому обидва протирічать статутам. Ха ха ха.
показать весь комментарий
05.04.2024 16:23 Ответить
Футбольний клуб крівбас є критично важливим для функціонування єкономіки, тому його гравці мають бронь - міністерство молоді та спорту.
А ви там йдіть на три роки куди направлять.
показать весь комментарий
05.04.2024 15:00 Ответить
Найважливіше - наприкінці: "Президент відмовився подавати цей законопроєкт, він відмовився зустрітися з фракціями і пояснити свою позицію навіть перед голосуванням уже в другому читанні; а має бути чітко висловлена позиція Президента України як Верховного Головнокомандувача по закону про мобілізацію", - підсумувала Ірина Геращенко
показать весь комментарий
05.04.2024 15:08 Ответить
Термін служби, демобілізація під час війни - це якийсь тупізм...
Навіщо дурити інфантильного українського виборця.
показать весь комментарий
05.04.2024 16:34 Ответить
 
 