В законопроекте о мобилизации должен быть очень четко продуман срок ротации и справедливая демобилизация, - Ирина Геращенко

Сопредседатель фракции "Європейська Солідарність" рассказала, какие нормы в законопроекте о мобилизации являются принципиальными для нардепов политсилы.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу "ЕС".

По словам Геращенко, перед голосованием за законопроект важно услышать публичную позицию президента Владимира Зеленского.

"Какова позиция "Європейської Солідарності" относительно мобилизации? Мы ежедневно общаемся с военными. Мы посещаем как прифронтовые, так и оккупированные территории, и приграничные территории. Более 2500 наших партийцев воюют на самых горячих линиях с первого дня войны. Для нас очень важен вопрос демобилизации. Мы настаиваем на том, чтобы закон о мобилизации устанавливал четкий срок службы – 36 месяцев", - подчеркнула она.

Парламентарий отметила, что вопрос демобилизации должен зависеть не от решения Ставки, а должно быть в течение одного месяца увольнение военнослужащих без дополнительных условий.

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"Должен быть очень четко продуман срок ротации. Например, 10-я горно-штурмовая бригада более 2 лет находится на Бахмутском направлении без ротации. А есть подразделения, которые наоборот, все это время находились в тыловых регионах и ни разу не были привлечены к боевым действиям. Это несправедливо и неправильно, поэтому вопрос ротации должен быть четко определен в новом законе о мобилизации", – сказала она.

Также "ЕС" предлагает предоставить отпуск до 6 месяцев служившим более 2 лет.

"Очевидно, что закон о мобилизации должен отвечать вопросу справедливости. Мы считаем, что должна быть мотивация - через учебные центры, тренинги, когда человек знает, что его мобилизовали и он подготовлен, готов воевать. Это должно быть и правильное финансовое обеспечение, и рекрутинг. Мы считаем, что именно рекрутингу должна быть посвящена серьезная работа государственного аппарата, информационная работа и, в первую очередь, работа по обеспечению. Поэтому рекрутинг - важная составляющая мобилизационной кампании", - сказала сопредседатель фракции.

По ее словам, особое внимание следует уделять вопросу фортификаций, поэтому в законе о мобилизации особый блок нужно посвятить усилению инженерных войск.

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Она также отметила необходимость отмены 100% брони для силовых структур.

"Если у нас сегодня есть 50% брони для государственных учреждений, то мы настаиваем на том, чтобы в силовых структурах также не было 100% брони, чтобы там также была определена бронь 50%. Силовые структуры, где как правило работают мужчины, которые имеют соответствующую военную подготовку, должны сегодня и защищать государство на фронте. Мы считаем, что если Президент отказался подавать такой законопроект, если он отказался встретиться с фракциями и объяснить свою позицию, перед голосованием уже во втором чтении должна быть четко высказана позиция Президента Украины как Верховного Главнокомандующего по закону о мобилизации", - подытожила Геращенко.

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