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Новости Обмен пленными
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Процесс обмена военнопленных "азовцев" и других защитников Мариуполя проходит со сложностями, - Лубинец

дмитро,лубінець

В процессе обмена военнопленных украинских защитников, защищавших Мариуполь, есть определенные сложности.

Об этом в интервью Суспільному рассказал омбудсмен Дмитрий Лубинец, информирует Цензор.НЕТ.

"Проблемы возвращения защитников Мариуполя. Есть ли сложности возвращения "Азова"? Да. Есть ли сложности возвращения 36-й бригады, других подразделений, которые воевали в Мариуполе? Да", - отметил он.

Лубинец напомнил, что именно в отношении этих военнопленных Россия проводит показательные судебные заседания, осуждает их на длительные сроки.

"Потому что все понимают, чем стал для российской армии Мариуполь. Они не думали, что так долго, в таком состоянии – окружении, невозможности доставить ни продукты, ни медикаменты, ни боеприпасы, хлопцы будут продолжать воевать", – добавил омбудсмен.

Также смотрите: Большинство воинов, вернувшихся сегодня из плена, – защитники Мариуполя и "Азовстали", - Зеленский. ВИДЕО

Автор: 

военнопленные (1045) Мариуполь (5706) обмен (1367) Лубинец Дмитрий (454)


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Топ комментарии
+7
Зате хрінпіду всіх без складнощів здав в полон кацапам. Може після 20числа віддати його на обмін ''Азовців''!
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05.04.2024 14:56
+4
Ось і зайнявся б питаннями звільнення наших полонених і не ліз у питання мобілізації!
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05.04.2024 15:03
+3
Не може бути, хто б тоді мій подумати що так буде.
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05.04.2024 14:46
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Не може бути, хто б тоді мій подумати що так буде.
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05.04.2024 14:46 Ответить
основне, не згадати лідора нацюцюрника, нації клінічних ідіотів імені 73% вавививерження, що підготував Оманську оборону та надав наказ йти в каліцтво та знущання ворога.
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05.04.2024 14:50 Ответить
генрал-лейтенант павлюк залишав Азовців в оточення без складнощів.
та й ЗЄля льогко їх "екстрадіровав" в лапи кацапів
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05.04.2024 14:50 Ответить
Зате хрінпіду всіх без складнощів здав в полон кацапам. Може після 20числа віддати його на обмін ''Азовців''!
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05.04.2024 14:56 Ответить
багато лубінця , щось планується
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05.04.2024 15:00 Ответить
Ось і зайнявся б питаннями звільнення наших полонених і не ліз у питання мобілізації!
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05.04.2024 15:03 Ответить
💯%!
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05.04.2024 15:31 Ответить
Щось забага в ЗМІ цього лубинця--дурдинця. Пустий базіка.
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05.04.2024 15:06 Ответить
Поміняти захисників Маріуполя на того хто віддав наказ про здачу в полон
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05.04.2024 17:49 Ответить
А здати їх в полон було не складно....суки такі!
Ще й розповідали нам...це переміщення,це не полон...їх зразу обміняють...
підари зелені.
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05.04.2024 18:50 Ответить
 
 