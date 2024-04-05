Процесс обмена военнопленных "азовцев" и других защитников Мариуполя проходит со сложностями, - Лубинец

В процессе обмена военнопленных украинских защитников, защищавших Мариуполь, есть определенные сложности.

Об этом в интервью Суспільному рассказал омбудсмен Дмитрий Лубинец, информирует Цензор.НЕТ.

"Проблемы возвращения защитников Мариуполя. Есть ли сложности возвращения "Азова"? Да. Есть ли сложности возвращения 36-й бригады, других подразделений, которые воевали в Мариуполе? Да", - отметил он.

Лубинец напомнил, что именно в отношении этих военнопленных Россия проводит показательные судебные заседания, осуждает их на длительные сроки.

"Потому что все понимают, чем стал для российской армии Мариуполь. Они не думали, что так долго, в таком состоянии – окружении, невозможности доставить ни продукты, ни медикаменты, ни боеприпасы, хлопцы будут продолжать воевать", – добавил омбудсмен.

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