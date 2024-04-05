В РФ начали мобилизовывать выходцев из Средней Азии после теракта в Москве: угрожают депортацией, - Центр нацсопротивления
В России началась новая волна мобилизации этнических меньшинств на захватническую войну против Украины.
Об этом сообщили в Центре национального сопротивления, передает Цензор.НЕТ.
"Используя массовую казнь людей в Москве, россияне, с одной стороны, обвиняют Украину, а с другой, - начали облавы на выходцев из Центральной Азии. Заробитчанам предлагают заключить контракт с ВС РФ или угрожают депортацией.
Некоторые из наивных все же заключают контракт в надежде вернуться живыми. Так, на учебных полигонах вдоль границы с Украиной зафиксировано прибытие первых партий гастарбайтеров из Азии", - говорится в сообщении.
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+2 Остап Покотило
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+1 Hrysha Hlyba #582024
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тобто?
зберуть всіх таджиків і озброять автоматами?
Це така країна, в якій усі повинні бути покірними рабами і не задавали ніяких запитань
І це ніколи не зміниться, це вже у них у генах.
Страшна кривава імперія
Сидел и плакал человек.
А мимо шел Творец Вселенной.
Остановившись, он изрек:
"Я друг униженных и бедных,
Я всех убогих берегу,
Я знаю много слов заветных.
Я есмь твой. Бог Я все могу.
Какой бедою ты тесним?"
И человек сказал: "Я - русский",
И Бог заплакал вместе с ним.