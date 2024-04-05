В РФ начали мобилизовывать выходцев из Средней Азии после теракта в Москве: угрожают депортацией, - Центр нацсопротивления

В России началась новая волна мобилизации этнических меньшинств на захватническую войну против Украины.

Об этом сообщили в Центре национального сопротивления, передает Цензор.НЕТ.

"Используя массовую казнь людей в Москве, россияне, с одной стороны, обвиняют Украину, а с другой, - начали облавы на выходцев из Центральной Азии. Заробитчанам предлагают заключить контракт с ВС РФ или угрожают депортацией.

Некоторые из наивных все же заключают контракт в надежде вернуться живыми. Так, на учебных полигонах вдоль границы с Украиной зафиксировано прибытие первых партий гастарбайтеров из Азии", - говорится в сообщении.

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