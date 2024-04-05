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Новости Война
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"Вагнеровцы" на оккупированных территориях вербуют украинцев для войны в Африке, - ЦНС

рф,армія,окупація,російська

Российские захватчики на оккупированных территориях вербуют граждан Украины для войны в Африке.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Центр национального сопротивления.

"Преступники ЧВК "Вагнер" начали масштабную вербовку украинцев на временно оккупированных территориях. Речь идет о мужчинах в возрасте от 22 до 50 лет. Им обещают зарплаты в 240 тысяч рублей при условии подписания контракта на полгода. В Африке наемникам придется, кроме того, что воевать, еще и заниматься добычей полезных ископаемых", - говорится в сообщении.

В ЦНС напомнили, что "вагнеровцев" заметили в Африке еще в 2017 году.

"Россия известна своими постоянными войнами во многих странах мира и тем, что не гнушается нарушать международное гуманитарное право, которое не позволяет вербовку местного населения в милитаристские объединения", - добавили в Центре нацсопротивления.

Также читайте: В РФ начали мобилизовывать выходцев из Средней Азии после теракта в Москве: угрожают депортацией, - Центр нацсопротивления

Автор: 

Африка (277) оккупация (10119) ЧВК Вагнер (1332) Центр национального сопротивления (559)


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Вербують в Африку, а привезуть на найближчий фронт.
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05.04.2024 15:24 Ответить
так всіх же вже забрали на війну
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05.04.2024 17:47 Ответить
 
 