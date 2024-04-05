На полигоне испытали специальную машину для разминиирования, которую собрали в Украине, - Минэкономики

На полигоне испытали первую машину для разминирования DOK-ING MV-4, которую собрали на территории Украины.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Минэкономики.

"Впервые испытания проводились в соответствии с разработанным Министерством экономики Украины и утвержденным правительством экспериментальным проектом по осуществлению обязательной сертификации механизированных средств разминирования (постановление №271)", - говорится в сообщении.

MV-4 прошла специальные испытания на разных типах грунтов, в частности, на песке, черноземе и гравии. Также она проходила разные незаурядные местности и выдерживала удары взрывчаткой. После испытаний будет проведена процедура сертификации.

Сбор такой машины осуществляет украинское предприятие А3tech. Она сотрудничает с хорватской фирмой-производителем DOK-ING с 2020 года. Украинские специалисты изготовили значительное количество деталей и механизмов для машины, в частности рабочий вал и элементы рабочего органа.

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"Локализация и масштабирование производства позволят не только производить, обслуживать и оперативно ремонтировать машины DOK-ING в Украине, но и создавать дополнительные рабочие места. А это и развитие нашей экономики, и увеличение возможностей для гуманитарного разминирования. Кроме того, это еще и сигнал для иностранных инвесторов, что в Украине можно реализовывать проекты даже несмотря на войну, которую развязала против нас Россия", - сказала первый вице-премьер-министр Украины - министр экономики Юлия Свириденко.

Сейчас в Украине около 170 тыс. кв. км потенциально загрязненных территорий. Большинство из них загрязнены не только металлом и отходами, но и взрывоопасными предметами.

Напомним, ранее Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям получила от Программы развития ООН, Европейского Союза и других стран специальное оборудование для 202 пиротехнических расчетов, которые будут заниматься разминированием.

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