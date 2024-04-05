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Новости Война
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ДнепроГЭС в критическом состоянии, пока можно говорить только о возобновлении дороги, - Федоров

Начальник Запорізької ОВА Іван Федоров

В результате массированного российского ракетного удара по Днепровской ГЭС было частично разрушено дорожное полотно. А также критически повреждены ГЭС-1 и ГЭС-2.

Об этом на брифинге сказал начальник Запорожской ОВА Иван Федоров, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"О восстановлении станций речь сейчас не идет. Все достаточно критично разрушено. Продолжается инвентаризация", – сказал он.

Сейчас можно говорить только о возобновлении логистики – дорожного полотна, добавил Федоров. "До демонтажа не ясна степень разрушений опорных конструкций. Во время выполнения работ мы поймем серьезность работ, которые нам предстоит сделать. Но этот путь уже начат", – отметил председатель ОВА.

Федоров уточнил, что уже проведены переговоры между ДнепроГЭС и потенциальным подрядчиком, выполняющим работы по дорожному полотну.

Приблизительно за 1,5 месяца институт, который непосредственно разрабатывал проект по строительству ДнепроГЭС, предоставит проектные решения, каким образом можно сделать эту работу.

Читайте также: Удар по ДнепроГЭС: несмотря на серьезные разрушения, угрозы прорыва дамбы нет

Ранее сообщалось, что утром 22 марта военные РФ нанесли 20 ракетных ударов по территории Запорожья. Повреждены и разрушены объекты инфраструктуры города, в частности Днепровская ГЭС.

Из-за повреждения плотины в Запорожье было организовано новое движение транспорта через мостовые переходы. В частности, через новый мост запущено двустороннее движение.

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Автор: 

ДнепроГЭС (29) Федоров Иван (464)


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Топ комментарии
+9
цікаво.
дніпрогес знаходиться в підпорядкування запорізької ова?
якого ікса, про це доповідає не спеціаліст, а тупорилий зе!чиновник?
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05.04.2024 16:36
+7
Ти ще крестік намалюй, де особливо критично. І фотки скинь у мережу, тіпа, ось: якщо сюда довбануть то буде срака!
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05.04.2024 16:36
+5
Як жеж мні хочеться подякувати за це все здохшему кравчуку, покі ще (дай Боже недовго) живим кучмі, ющенку та зеленському з їх виводками.
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05.04.2024 16:39
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Правила форума Совет форумчан
цікаво.
дніпрогес знаходиться в підпорядкування запорізької ова?
якого ікса, про це доповідає не спеціаліст, а тупорилий зе!чиновник?
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05.04.2024 16:36 Ответить
Він підсвічує москалям, куди ще вдарити треба. Я цьому ринку не довіряю, його перебування у полоні дуже мутна історія
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05.04.2024 16:51 Ответить
Ти ще крестік намалюй, де особливо критично. І фотки скинь у мережу, тіпа, ось: якщо сюда довбануть то буде срака!
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05.04.2024 16:36 Ответить
Як жеж мні хочеться подякувати за це все здохшему кравчуку, покі ще (дай Боже недовго) живим кучмі, ющенку та зеленському з їх виводками.
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05.04.2024 16:39 Ответить
Та ні, на дороги завжди в першу чергу. Тут чиновники поперед всіх. Ну і захищати ППО потрібно, перш за все, Банкову. А електростанції - ОПам до дупи.
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05.04.2024 16:43 Ответить
Як пішли Залужного, та його команду , тут і почалась ж**а.
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05.04.2024 16:48 Ответить
можно подумать по банковой кто то стреляет. хотели б влупить по ОПЕ, влупили б с первого дня войны
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05.04.2024 16:55 Ответить
вероятно негласньій договор, или опасаются, потому что тогда дроньі полетят на дачи росгосчиновников,на кремль, в квартиру саловьева и т.д. Во второй Мировой солдатьі вермахта не применяли химические отравляющие вещества,опасаясь ответньіх атак, аналогично действовали и солдатьі ркка-тоже боялись начать.Сталин мог бомбить Берлин и бункер, бьіли вьісотньіе бомбардировщики,на 10 км, в котором бьіло 5 двигателей, пятьій бьіл турбокомпрессором, снабжал воздухом себя и 4 тяговьіх,нес 1 тонну груза на 2000 км ,но опасался ответки и что не с кем будет подписать перемирие, мало как оно сложится.
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05.04.2024 18:18 Ответить
ну, в первый год войны у нас небыло чем до кремля доставать. это сейчас уже есть. в принципе, я думаю для гру и фсб и физически не было бы проблемой устранить чиновников из ОПы с бубочкой вместе
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05.04.2024 18:25 Ответить
Строим дороги ура, наконецто)))
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05.04.2024 17:08 Ответить
коротше,гроші є,але тільки на дороги.
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05.04.2024 18:09 Ответить
её разрушала ркка при отступлении в 41м, а потом рейх, восстановив за пол-года, при отступлении в 44м
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05.04.2024 19:13 Ответить
 
 