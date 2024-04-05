ДнепроГЭС в критическом состоянии, пока можно говорить только о возобновлении дороги, - Федоров
В результате массированного российского ракетного удара по Днепровской ГЭС было частично разрушено дорожное полотно. А также критически повреждены ГЭС-1 и ГЭС-2.
Об этом на брифинге сказал начальник Запорожской ОВА Иван Федоров, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
"О восстановлении станций речь сейчас не идет. Все достаточно критично разрушено. Продолжается инвентаризация", – сказал он.
Сейчас можно говорить только о возобновлении логистики – дорожного полотна, добавил Федоров. "До демонтажа не ясна степень разрушений опорных конструкций. Во время выполнения работ мы поймем серьезность работ, которые нам предстоит сделать. Но этот путь уже начат", – отметил председатель ОВА.
Федоров уточнил, что уже проведены переговоры между ДнепроГЭС и потенциальным подрядчиком, выполняющим работы по дорожному полотну.
Приблизительно за 1,5 месяца институт, который непосредственно разрабатывал проект по строительству ДнепроГЭС, предоставит проектные решения, каким образом можно сделать эту работу.
Ранее сообщалось, что утром 22 марта военные РФ нанесли 20 ракетных ударов по территории Запорожья. Повреждены и разрушены объекты инфраструктуры города, в частности Днепровская ГЭС.
Из-за повреждения плотины в Запорожье было организовано новое движение транспорта через мостовые переходы. В частности, через новый мост запущено двустороннее движение.
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дніпрогес знаходиться в підпорядкування запорізької ова?
якого ікса, про це доповідає не спеціаліст, а тупорилий зе!чиновник?