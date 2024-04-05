ДнепроГЭС в критическом состоянии, пока можно говорить только о возобновлении дороги, - Федоров

В результате массированного российского ракетного удара по Днепровской ГЭС было частично разрушено дорожное полотно. А также критически повреждены ГЭС-1 и ГЭС-2.

Об этом на брифинге сказал начальник Запорожской ОВА Иван Федоров, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"О восстановлении станций речь сейчас не идет. Все достаточно критично разрушено. Продолжается инвентаризация", – сказал он.

Сейчас можно говорить только о возобновлении логистики – дорожного полотна, добавил Федоров. "До демонтажа не ясна степень разрушений опорных конструкций. Во время выполнения работ мы поймем серьезность работ, которые нам предстоит сделать. Но этот путь уже начат", – отметил председатель ОВА.

Федоров уточнил, что уже проведены переговоры между ДнепроГЭС и потенциальным подрядчиком, выполняющим работы по дорожному полотну.

Приблизительно за 1,5 месяца институт, который непосредственно разрабатывал проект по строительству ДнепроГЭС, предоставит проектные решения, каким образом можно сделать эту работу.

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Ранее сообщалось, что утром 22 марта военные РФ нанесли 20 ракетных ударов по территории Запорожья. Повреждены и разрушены объекты инфраструктуры города, в частности Днепровская ГЭС.

Из-за повреждения плотины в Запорожье было организовано новое движение транспорта через мостовые переходы. В частности, через новый мост запущено двустороннее движение.

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