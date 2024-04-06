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Законопроекты о мобилизации и существенном увеличении штрафов за неявку в ТЦК Рада рассмотрит после выходных, - Железняк (обновлено)

железняк

В Верховной Раде утвердили план на следующую пленарную неделю. В повестку дня внесен законопроект о мобилизации, его заслушают во втором чтении.

Об этом сообщил народный депутат Ярослав Железняк в своем телеграм-канале, передает Цензор.НЕТ.

Он заявил, что на следующую неделю планируется рассмотреть только важные законопроекты:

  1. Законопроект о мобилизации (#10449);
  2. Законопроект о внесении изменений в Уголовный кодекс и Кодекс об административном правонарушении за нарушение по мобилизации (#10379);
  3. Законопроект о мобилизации осужденных (#11079-1)

Напомним, ранее сообщалось, что комитет Верховной Рады Украины по национальной безопасности, обороне и разведке завершил рассмотрение всех правок к законопроекту о мобилизации.

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Правительственный законопроект об усилении ответственности за нарушение правил военного учета №10379 вносили вместе с предварительной версией законопроекта об усилении мобилизации (№10378), который впоследствии был отозван.

Отметим, ранее Цензор.НЕТ писал, что законопроект о внесении изменений в Уголовный кодекс и Кодекс об административном правонарушении за нарушение по мобилизации #10379 предлагает существенно повысить штрафы для нарушителей правил военного учета и законодательства об обороне, воинской обязанности и военной службе, мобилизационной подготовки и мобилизации.

В Кодекс об админправонарушениях предлагают внести изменения:

Статья 210. Нарушение призывниками, военнообязанными, резервистами правил военного учета – влечет наложение штрафа от пятисот до тысячи не облагаемых налогом минимумов доходов граждан. (Сейчас это от 30 до 50 не облагаемых налогом минимумов доходов граждан.)

Статья 210-1. Нарушение законодательства об обороне, воинской обязанности и военной службе, мобилизационной подготовке и мобилизации – влечет наложение штрафа на граждан и должностных лиц от 2 тысяч до 5 тысяч не облагаемых налогом минимумов доходов граждан (34 000 – 85 000 тыс. грн). (Сейчас это от 200 до 300 не облагаемых налогом минимумов доходов граждан, а за повторное такое деяние – от 300 до 500 необлагаемых налогом минимумов доходов граждан). Нарушения законодательства об обороне, мобилизационной подготовке и мобилизации, совершенные в условиях особого периода, – влекут наложение штрафа на граждан и должностных лиц от 9 тысяч до 12 тысяч не облагаемых налогом минимумов доходов граждан (153 000 – 204 000 тыс. грн).

Статья 263. (...) Лица, нарушившие законодательство об обороне, воинскую обязанность и военную службу, правила военного учета, мобилизационную подготовку и мобилизацию, во время действия особого периода могут быть задержаны на срок до 3 часов для составления протокола, а в необходимых случаях для установления личности и/или уяснения обстоятельств правонарушения – до 3 суток.

Статья 38 (...) Административное взыскание за совершение в особый период правонарушений, предусмотренных статьями 210, 210-1 КУАП, может быть наложено в течение 3 лет со дня его совершения или выявления.

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Также статья 336 Уголовного кодекса Украины в случае принятия предусматривает, что уклонение от призыва на военную службу во время мобилизации (в частности, отказ от прохождения медицинского осмотра), на особый период, на военную службу по призыву лиц из числа резервистов в особый период – карается лишением свободы сроком от 3 до 5 лет.

Так, за отказ от прохождения медосмотра призывниками предлагают установить такое наказание, как за уклонение от мобилизационного призыва.

Автор: 

ВР (29228) законопроект (3219) мобилизация (2736) Железняк Ярослав (420)


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Топ комментарии
+26
Ну сподіваємося, що завдяки новому закону про мобілізацію, синки стефанчука, венедіктової, шуляк, міністра мвс, данілова та інших зєльоних персонажів тепер повернуться в Україну аби служити у ЗСУ
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05.04.2024 16:58
+18
Розміри штрафів фізичним особам абсолютно неадекватні.
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06.04.2024 11:22
+17
А відповідальність ТЦК за перевищення повноважень буде? А відповідальність ВЛК за визнання придатною людину яка не може бути придатною, і на полігоні померла від перенавантаження буде відповідальність?!!!!
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06.04.2024 11:28
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Поїдь у Харків чи в Часів Яр, і вірогідність здійснення твоєї мрії зростуть,
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06.04.2024 12:08 Ответить
Нас і тут у Києві нормально бомлять. Постійно мій район прилітає, бо поруч мабуть якийсь військовий об'єкт... Я взагалі нікуди не їзжу і не хожу багато-багато років. Здоров'я немає.
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06.04.2024 12:18 Ответить
краще б почали платити по 200 тис. одноразово за вступ до зсу може й тоді і від тцк не бігали б, а вони плять з людей будуть брати , ну чистої води Пі...
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06.04.2024 12:12 Ответить
Жоден із слуг уродів, або їх родин, кумів, зятів- не був на війні і не буде, бо ...не знаю чого, придумайте самі..
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06.04.2024 12:38 Ответить
Непідйомні штрафи не приймуть. Інакше депутати підпишуться під тим, що громадяни - раби, що ми на всіх парах влітаємо в диктатуру
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06.04.2024 14:09 Ответить
а ми не раби)? державу давно вже розпродали, але захищати її мають громадяни, хочя народного майна вже немає, як при совку, тоді хочь якесь житло давали і пенсію, люде це захищали, а заре працюємо за їжу, до пенсії не доживеш, а якщо дожив то не проживеш)) про житло і мови не має)) виїхати не можеш, у часи коли було рабство, раби просто працбвали, воювала шляхта з найманим військом... а зраз раби всюди)) спочатку вони вкрали усе, а тепер змушують щє вкрадене і захищати, за дарма)) ідіотизм, Орвел написав би другий том свого творіння!!!
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06.04.2024 20:03 Ответить
Що цей законопроект , що інші - які вихідні ?!?!?!. Здебільшого навіть в "робочі" для них дні не приймають жодного!!! законопроекту .
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06.04.2024 14:12 Ответить
депутати ви всі під*ри!
всі 410 голів,разом з ахламідією,стефанчуком,безмозлою на передову копати окопи!
А то порішали їто скільки платитиме штрафів. Люди останні гроші віддають на ЗСУ , з них ще
останні копійки забиратимуть!
всіх тцк ашників на фронт,мусоров на фронт!
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06.04.2024 14:41 Ответить
Слуги народа.....
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06.04.2024 15:31 Ответить
А какое наказание за уклонение от участия в боевых действиях для профессиональных военных?
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06.04.2024 19:23 Ответить
Ты странный? Закон 8471 прочитай. 10-15 лет тюрьмы.
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06.04.2024 19:52 Ответить
Тобто Знлені надіються на те, шо війна або надовго, або коронують Єрмака. Інакше я цього не розумію
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06.04.2024 21:29 Ответить
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