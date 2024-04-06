Законопроекты о мобилизации и существенном увеличении штрафов за неявку в ТЦК Рада рассмотрит после выходных, - Железняк (обновлено)

В Верховной Раде утвердили план на следующую пленарную неделю. В повестку дня внесен законопроект о мобилизации, его заслушают во втором чтении.

Об этом сообщил народный депутат Ярослав Железняк в своем телеграм-канале, передает Цензор.НЕТ.

Он заявил, что на следующую неделю планируется рассмотреть только важные законопроекты:

Законопроект о мобилизации (#10449); Законопроект о внесении изменений в Уголовный кодекс и Кодекс об административном правонарушении за нарушение по мобилизации (#10379); Законопроект о мобилизации осужденных (#11079-1)

Напомним, ранее сообщалось, что комитет Верховной Рады Украины по национальной безопасности, обороне и разведке завершил рассмотрение всех правок к законопроекту о мобилизации.

Читайте также: Законопроект о мобилизации может быть вынесен на рассмотрение парламента уже на этой неделе, - Стефанчук

Правительственный законопроект об усилении ответственности за нарушение правил военного учета №10379 вносили вместе с предварительной версией законопроекта об усилении мобилизации (№10378), который впоследствии был отозван.

Отметим, ранее Цензор.НЕТ писал, что законопроект о внесении изменений в Уголовный кодекс и Кодекс об административном правонарушении за нарушение по мобилизации #10379 предлагает существенно повысить штрафы для нарушителей правил военного учета и законодательства об обороне, воинской обязанности и военной службе, мобилизационной подготовки и мобилизации.

В Кодекс об админправонарушениях предлагают внести изменения:

Статья 210. Нарушение призывниками, военнообязанными, резервистами правил военного учета – влечет наложение штрафа от пятисот до тысячи не облагаемых налогом минимумов доходов граждан. (Сейчас это от 30 до 50 не облагаемых налогом минимумов доходов граждан.)

Статья 210-1. Нарушение законодательства об обороне, воинской обязанности и военной службе, мобилизационной подготовке и мобилизации – влечет наложение штрафа на граждан и должностных лиц от 2 тысяч до 5 тысяч не облагаемых налогом минимумов доходов граждан (34 000 – 85 000 тыс. грн). (Сейчас это от 200 до 300 не облагаемых налогом минимумов доходов граждан, а за повторное такое деяние – от 300 до 500 необлагаемых налогом минимумов доходов граждан). Нарушения законодательства об обороне, мобилизационной подготовке и мобилизации, совершенные в условиях особого периода, – влекут наложение штрафа на граждан и должностных лиц от 9 тысяч до 12 тысяч не облагаемых налогом минимумов доходов граждан (153 000 – 204 000 тыс. грн).

Статья 263. (...) Лица, нарушившие законодательство об обороне, воинскую обязанность и военную службу, правила военного учета, мобилизационную подготовку и мобилизацию, во время действия особого периода могут быть задержаны на срок до 3 часов для составления протокола, а в необходимых случаях для установления личности и/или уяснения обстоятельств правонарушения – до 3 суток.

Статья 38 (...) Административное взыскание за совершение в особый период правонарушений, предусмотренных статьями 210, 210-1 КУАП, может быть наложено в течение 3 лет со дня его совершения или выявления.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": В РФ начали мобилизовывать выходцев из Средней Азии после теракта в Москве: угрожают депортацией, - Центр нацсопротивления

Также статья 336 Уголовного кодекса Украины в случае принятия предусматривает, что уклонение от призыва на военную службу во время мобилизации (в частности, отказ от прохождения медицинского осмотра), на особый период, на военную службу по призыву лиц из числа резервистов в особый период – карается лишением свободы сроком от 3 до 5 лет.

Так, за отказ от прохождения медосмотра призывниками предлагают установить такое наказание, как за уклонение от мобилизационного призыва.