F-16 не станут для Украины "серебряной пулей", которая изменит всю войну. Но они усилят возможности по отражению агрессии РФ, - Столтенберг

Генсек НАТО Йенс Столтенберг считает, что ситуацию на поле боя в Украине не может изменить одна система, включая F-16.

Об этом он заявил в интервью Bild, передает Цензор.НЕТ.

"Думаю, тот факт, что союзники по НАТО поставляют F-16, а также тренируют пилотов и поставляют оружие для F-16, это еще один пример значительной военной поддержки от союзников по НАТО для Украины. Но ситуацию на поле боя не может изменить одна система. Это не "серебряная пуля", которая может изменить всю войну.

Но F-16 важны. Они еще больше усилят возможности Украины по отражению российской агрессии. Поэтому я приветствую то, что союзники сейчас упорно работают над этими поставками, а также обучением пилотов и техперсонала для F-16", - пояснил он.

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Комментируя сроки поставок истребителей, Столтенберг сказал: "Время играет роль на поле боя в Украине. Но в то же время, я считаю, мы должны помнить, что поставки F-16 требуют времени. И не столько для того, чтобы подготовить сами самолеты, а и потому, что важно иметь обученных пилотов. И не только обученных пилотов, это целая система технического обслуживания, поддержки, а также технических средств, которые позволят F-16 стать действительно работающим орудием".