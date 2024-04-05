F-16 не станут для Украины "серебряной пулей", которая изменит всю войну. Но они усилят возможности по отражению агрессии РФ, - Столтенберг
Генсек НАТО Йенс Столтенберг считает, что ситуацию на поле боя в Украине не может изменить одна система, включая F-16.
Об этом он заявил в интервью Bild, передает Цензор.НЕТ.
"Думаю, тот факт, что союзники по НАТО поставляют F-16, а также тренируют пилотов и поставляют оружие для F-16, это еще один пример значительной военной поддержки от союзников по НАТО для Украины. Но ситуацию на поле боя не может изменить одна система. Это не "серебряная пуля", которая может изменить всю войну.
Но F-16 важны. Они еще больше усилят возможности Украины по отражению российской агрессии. Поэтому я приветствую то, что союзники сейчас упорно работают над этими поставками, а также обучением пилотов и техперсонала для F-16", - пояснил он.
Комментируя сроки поставок истребителей, Столтенберг сказал: "Время играет роль на поле боя в Украине. Но в то же время, я считаю, мы должны помнить, что поставки F-16 требуют времени. И не столько для того, чтобы подготовить сами самолеты, а и потому, что важно иметь обученных пилотов. И не только обученных пилотов, это целая система технического обслуживания, поддержки, а также технических средств, которые позволят F-16 стать действительно работающим орудием".
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-И куда же она их тратит?
-Откуда я знаю. Я их ей не даю."
Анекдот.
Наука тібє жєна
Купі сібє *****
дєшєвлє
як і 30 древніх полурозібраних леопардів.
але ж рот не закривається, у головного чиновника нато.
я зрозумів. в нато, на керівні посади, беруть виключно сміливих болтунів.
зсу палить 15 танків за одну атаку, а німці нам дають старі леопарди, і аж 60 штук.
це, що б в атаки не відправляти, а з далеку стріляти, замість гармати?
бо, кацапи абрамс влучили, так вою було на два тижня.
танків повинно бути 500+
ф16 повинно бути 200+
тоді, це має сенс.
А як буде все,тоді стануть!
У нас тільки кулеба лопаткою з пісочниці ворога буде зупиняти.
, бо танк чи літак не полетить на дровах бомбити Україну хиба, що в казці таке буває.
Автор: https://today.ua/author/26-marchukcha/ Марченко Любов
26 грудня 2023, 14:54
Автор: https://today.ua/author/26-marchukcha/ Марченко Любов
26 грудня 2023, 14:54
А ще як нам стару рухлять спихнути , де половина буде постійно на ремонті... та із старою електронікою, щоб не було ескалації
тому і дають
будто боятся путина и его ядерного удара.
Завжди була і буде!