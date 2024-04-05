Россия перешла к тактике обстрела двумя волнами. Погибают спасатели и полицейские, - Синегубов

Россия перешла к тактике двойных ударов по Харькову, чтобы убить как можно больше украинцев.

Об этом глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов заявил в интервью заместителю главного редактора немецкого таблоида BILD, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на ЛигаБизнесИнформ.

По его словам, российские захватчики намеренно атакуют город двумя волнами, чтобы убивать не только гражданских, но и украинских спасателей, пожарных и полицейских.

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"Их тактика заключалась в обстреле двумя волнами. Сначала атакуют жилые здания. Затем, когда на место приезжают наши службы спасения и полиция, происходит второй удар, во время которого убивают сотрудников наших служб и мирных жителей", – сказал он.