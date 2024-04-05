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Новости Война
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Россия перешла к тактике обстрела двумя волнами. Погибают спасатели и полицейские, - Синегубов

олег,синєгубов

Россия перешла к тактике двойных ударов по Харькову, чтобы убить как можно больше украинцев.

Об этом глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов заявил в интервью заместителю главного редактора немецкого таблоида BILD, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на ЛигаБизнесИнформ.

По его словам, российские захватчики намеренно атакуют город двумя волнами, чтобы убивать не только гражданских, но и украинских спасателей, пожарных и полицейских.

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"Их тактика заключалась в обстреле двумя волнами. Сначала атакуют жилые здания. Затем, когда на место приезжают наши службы спасения и полиция, происходит второй удар, во время которого убивают сотрудников наших служб и мирных жителей", – сказал он.

Автор: 

обстрел (26942) Синегубов Олег (558)


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Топ комментарии
+6
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05.04.2024 18:04
+4
Робота така у них. Нічого не зробиш. Винувата русня, а не влада в даному випадку. Ваші емоції розумію
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05.04.2024 17:29
+4
Тобто, після обстрілу, коли руйнування, коли пожежа, коли поранені і вбиті... їх рятувати не треба, а треба почекати, бо можуть ще раз обстріляти? Ти нічого не попутав?!
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05.04.2024 17:30
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от, ****!
ну, як що, ви це знаєте, то якого хєра гинуть поліцейскі та рятувальники?
ви, спеціально, їх туди відправляєте?

я, не перестаю, захоплюватись, дебілізмом, зе!чинуш.
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05.04.2024 17:26 Ответить
Робота така у них. Нічого не зробиш. Винувата русня, а не влада в даному випадку. Ваші емоції розумію
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05.04.2024 17:29 Ответить
То це керівництво ракети запускає?
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05.04.2024 18:15 Ответить
Так рятувальники зобов'язані рятувати. Їх ніхто не відправляє - вони їдуть на виклик. Так само як медики та поліція і інші служби. Робота така
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05.04.2024 18:20 Ответить
Ну так робота така у них. Я працюю в критичній інфраструктурі, по якій гатять. Але я працюю і під час тривог. Бо робота така у мене. Так: на війні іноді небезпечно. Тому я не люблю всіх місцевих "нафронтників", які хочуть абсолютно всіх без виключення загнати на війну. Ми і так всі на війні
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05.04.2024 18:26 Ответить
І думки не було підй@бувати вас. Якось не до жартів
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05.04.2024 18:24 Ответить
Ну когда к тебе прилетит будешь сама из под обломков выкапываться.
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05.04.2024 17:29 Ответить
А давайте міркувати по іншому: пожежа, яка розповсюдилася і знищила будинок повністю. Вогонь перекинувся на АЗС - вибух - жахливі руйнування та загибель десятків людей. Гриша, тут не працює звичайна арифметика
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05.04.2024 18:37 Ответить
Тобто, після обстрілу, коли руйнування, коли пожежа, коли поранені і вбиті... їх рятувати не треба, а треба почекати, бо можуть ще раз обстріляти? Ти нічого не попутав?!
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05.04.2024 17:30 Ответить
Нажаль, враховуючи ситуацію, тепер мабуть що так.
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05.04.2024 17:33 Ответить
Чуєте, як кричать від болю люди? Чуєте, там під завалами ще жива дитина. Не підете?

В цьому між нами і є критична різниця. Тому ви й не мобілізувалися.
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05.04.2024 17:44 Ответить
Чого це стало сюрпризом? В чечні це вже було.
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05.04.2024 17:29 Ответить
Тому що ніхто цього не аналізував. головне нагребти побільше "мобресурсу", відзвітувати "на гору" і все. Кадрові військові закалки до 2014-го року - їм це все по цимбалах. Депутати ходять по кущах і серуть маком - бо прийшов час приймати непопулярні рішення і брати на себе відповідальність. Коли казали розумні люди - який "контрнаступ"? Вгризайтеся в землю, займайте глуху оборону. Це ж русні тре наступати - от нехай би вони і наступали на мінні поля
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05.04.2024 17:42 Ответить
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05.04.2024 18:04 Ответить
Україна також має перейти на дві хвилі безпілотниками.
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05.04.2024 20:46 Ответить
 
 