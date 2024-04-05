Россия перешла к тактике обстрела двумя волнами. Погибают спасатели и полицейские, - Синегубов
Россия перешла к тактике двойных ударов по Харькову, чтобы убить как можно больше украинцев.
Об этом глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов заявил в интервью заместителю главного редактора немецкого таблоида BILD, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на ЛигаБизнесИнформ.
По его словам, российские захватчики намеренно атакуют город двумя волнами, чтобы убивать не только гражданских, но и украинских спасателей, пожарных и полицейских.
"Их тактика заключалась в обстреле двумя волнами. Сначала атакуют жилые здания. Затем, когда на место приезжают наши службы спасения и полиция, происходит второй удар, во время которого убивают сотрудников наших служб и мирных жителей", – сказал он.
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+6 Алла Новосад #194524
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+4 Евгений Magirus
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ну, як що, ви це знаєте, то якого хєра гинуть поліцейскі та рятувальники?
ви, спеціально, їх туди відправляєте?
я, не перестаю, захоплюватись, дебілізмом, зе!чинуш.
В цьому між нами і є критична різниця. Тому ви й не мобілізувалися.