Западные инструкторы могли бы поехать в Украину при условии обеспечения надлежащей ПВО, - премьер Литвы Шимоните

Премьер Литвы Ингрида Шимоните считает, что западные военные инструкторы могли бы поехать в Украину для подготовки украинских военных при условии обеспечения надлежащей ПВО.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на LRT.

Она отметила, что сейчас литовские военные инструкторы тренируют украинских солдат в Литве и других странах.

"Могли бы они учиться в Украине? С должной противовоздушной обороной, безусловно, можно управлять этими рисками", - сказала Шимоните, добавив, что в Украину могут быть направлены специалисты, которые помогут Киеву с кибербезопасностью, разминированием и защитой границ.

Премьер отметила, что слова президента Франции Эмманюэля Макрона об отправке войск в Украину некоторые восприняли как предложение для западных войск принять участие в боевых действиях.

"Есть разные формы помощи или способы привлечения. Я думаю, что то, что сказал президент Макрон, и что ключевое, заключается в том, что мы не должны рисовать для себя красные линии (...), когда с другой стороны у нас есть человек, не имеющий никаких красных линий и имеющий ядерную шашку и размахивающий ею через день", - добавила она.

"Инициатива президента Макрона о том, что нет вещей, о которых мы не можем говорить или о которых мы не можем думать, – это очень приятная вещь", – подытожила премьер.

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