РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
11904 посетителя онлайн
Новости
1 058 6

Западные инструкторы могли бы поехать в Украину при условии обеспечения надлежащей ПВО, - премьер Литвы Шимоните

шимоніте

Премьер Литвы Ингрида Шимоните считает, что западные военные инструкторы могли бы поехать в Украину для подготовки украинских военных при условии обеспечения надлежащей ПВО.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на LRT.

Она отметила, что сейчас литовские военные инструкторы тренируют украинских солдат в Литве и других странах.

"Могли бы они учиться в Украине? С должной противовоздушной обороной, безусловно, можно управлять этими рисками", - сказала Шимоните, добавив, что в Украину могут быть направлены специалисты, которые помогут Киеву с кибербезопасностью, разминированием и защитой границ.

Премьер отметила, что слова президента Франции Эмманюэля Макрона об отправке войск в Украину некоторые восприняли как предложение для западных войск принять участие в боевых действиях.

"Есть разные формы помощи или способы привлечения. Я думаю, что то, что сказал президент Макрон, и что ключевое, заключается в том, что мы не должны рисовать для себя красные линии (...), когда с другой стороны у нас есть человек, не имеющий никаких красных линий и имеющий ядерную шашку и размахивающий ею через день", - добавила она.

"Инициатива президента Макрона о том, что нет вещей, о которых мы не можем говорить или о которых мы не можем думать, – это очень приятная вещь", – подытожила премьер.

Читайте также: Литва передаст Украине оборудование для тепловых электростанций, - Минэнерго

Автор: 

Литва (2445) Шимоните Ингрида (35)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Чому тиоретики можуть навчити практиків ?
показать весь комментарий
05.04.2024 17:39 Ответить
Ну например обращению с образцами вооружений. Раньше много наших туда посылали - оно как бы безопасно и эффективно - а сейчас наверное много бусифицированных исчезает в неизвестном направлении.
показать весь комментарий
05.04.2024 17:42 Ответить
Ото як би інструктори зі своїм ППО приїхали..

Хоча, якщо Київ, як кажуть, добре захищений - що заважає навчати в самому Києві? Випробування техніки після ремонту та знищення вибухонебезпечної гидоти й так на полігонах майже кожного дня..
показать весь комментарий
05.04.2024 17:51 Ответить
смешно. я инструкторов из прибалтики в своей военной части видел еще с 2015-го года.
показать весь комментарий
05.04.2024 18:26 Ответить
пво над каждым натовцем и бронетрусы с бронежилетом
показать весь комментарий
05.04.2024 18:47 Ответить
У чому проблема, посилати інструкторів зі своїм ППО? Хто хоче робить, а хто не хоче робити, той балакає.
показать весь комментарий
05.04.2024 20:34 Ответить
 
 