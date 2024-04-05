США могут выступать против ударов по территории России, но не запретить нам сражаться. Это наш выбор, - Шмыгаль

Премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что США не могут запретить Украине бороться за независимость, комментируя позицию Вашингтона, выступающего против ударов по нефтеперерабатывающим заводам в России.

По его словам, государственный секретарь США Энтони Блинкен заявил, что его страна не поддерживает удары по НПЗ в России, но не может запретить Украине продолжать бороться за свободу и независимость, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ЛигаБизнесИнформ.

Он отметил, что война очень тяжелая, но украинцы не могут перестать сражаться.

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"Если мы остановимся хоть на секунду, они просто убьют нас, устроят геноцид на территории Украины, и все закончится очень быстро. Мы находим в себе храбрость защищать свою страну, а также демократические и европейские ценности. Это наш выбор, это экзистенциальный выбор", – сказал Шмыгаль.

Глава правительства подчеркнул, что люди в Украине устали, но они не истощены.