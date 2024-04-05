США могут выступать против ударов по территории России, но не запретить нам сражаться. Это наш выбор, - Шмыгаль
Премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что США не могут запретить Украине бороться за независимость, комментируя позицию Вашингтона, выступающего против ударов по нефтеперерабатывающим заводам в России.
По его словам, государственный секретарь США Энтони Блинкен заявил, что его страна не поддерживает удары по НПЗ в России, но не может запретить Украине продолжать бороться за свободу и независимость, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ЛигаБизнесИнформ.
Он отметил, что война очень тяжелая, но украинцы не могут перестать сражаться.
"Если мы остановимся хоть на секунду, они просто убьют нас, устроят геноцид на территории Украины, и все закончится очень быстро. Мы находим в себе храбрость защищать свою страну, а также демократические и европейские ценности. Это наш выбор, это экзистенциальный выбор", – сказал Шмыгаль.
Глава правительства подчеркнул, что люди в Украине устали, но они не истощены.
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Але є одне але, це інформаційний фактор, про який написав Rino вище...
Причому найбільше злякалася Омерика.
Тому і сталися "сосіскі сраниє" (в тому числі НДР), "два Китаї", "дві Кореї", "два В'єтнами", "остров Свободи" і ще багато чого іншого...
Я, наприклад, не підтримую удари Ізраїлю по Газі, але і не заперечую проти них))
Так само і Штати до РФ: "Што ви, што ви, ми ні в коєм случає ни паддєрживаєм удари па вам"
це ж повинен був казати, зе!лідор.
нє?
невже, готуються до 20 травня? до передачі влади?
ой, щось я замарив.
І чи багато не приходять саме через цю засторогу?!😄