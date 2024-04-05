"Не успеваем перехватить дроны": Воздушные силы объяснили, почему сложно отбивать атаки РФ на Харьков

Из-за близкого расположения Харькова к российской границе украинские мобильные огневые группы не всегда успевают перехватить вражеские беспилотники.

Об этом в эфире национального телемарафона заявил спикер Воздушных сил Вооруженных Сил Украины Илья Евлаш, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на ЛигаБизнесИнформ.

"Самая большая сложность [работы Сил ПВО в Харькове] – это близость города к границе, поскольку противник использует беспилотники, и у мобильных огневых групп очень мало времени, чтобы перехватить эти БпЛА", – сказал он.

По словам Евлаша, оккупанты также анализируют свои маршруты и используют достаточно сложные участки местности и рельефа.

Еще одна проблема расположения Харькова вблизи границы, говорит спикер Воздушных сил, – это уязвимость для удара российскими управляемыми авиационными бомбами.

"Враг уже научился, например, сбрасывать УМПБ Д-30, что недавно мы видели. Где-то 80 км радиус их применения", – рассказал Евлаш, добавив, что "никакой стратегической цели такие удары со стороны России не несут".

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