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Двое граждан РФ признались в сговоре относительно продажи российским компаниям компонентов к самолетам, - Костин

Генпрокурор Андрій Костін

Двое граждан РФ признали свою вину относительно участия в сговоре с целью продажи российским компаниям критически важных компонентов для самолетов.

Об этом в соцсети Х проинформировал генпрокурор Андрей Костин, передает Цензор.НЕТ.

"Украина высоко ценит непоколебимую преданность Генерального прокурора США Меррика Гарланда и Министерства юстиции по борьбе с незаконным экспортом технологий в Россию. Есть еще одно важное достижение: двое граждан России признали свою вину относительно участия в сговоре с целью продажи российским компаниям критически важных компонентов для самолетов.

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Мы искренне благодарны за непоколебимую поддержку со стороны наших американских коллег. Прекращение российской агрессии и недопущение дальнейшего подрыва государством-агрессором глобальной безопасности является нашим общим приоритетом", - сообщил генпрокурор.

Генпрокурор Андрій Костін про зізнання двох росіян

Автор: 

россия (95381) США (26439) Костин Андрей (181)


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Топ комментарии
+3
Так подано, що ніфіга не зрозуміло. Двоє громадян кацапії, змовились, і продавали кацапії запчастини для літаків.
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05.04.2024 18:48
+2
ген прокурор костін, глибоко лизнув через х маска, ген прокурору гарланду.
кацапи, то привід.
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05.04.2024 18:56
+2
Стісняюсь спитать: "двоє громадян кацапії" забезпечили запчастинами весь парк літаків? А якби ці "двоє громадян" не змовились, то всі "самальоти аерафлота" вже би порозвалювались в повітрі?
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05.04.2024 19:18
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Так подано, що ніфіга не зрозуміло. Двоє громадян кацапії, змовились, і продавали кацапії запчастини для літаків.
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05.04.2024 18:48 Ответить
ген прокурор костін, глибоко лизнув через х маска, ген прокурору гарланду.
кацапи, то привід.
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05.04.2024 18:56 Ответить
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05.04.2024 19:40 Ответить
для ,Боингов
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05.04.2024 18:59 Ответить
Стісняюсь спитать: "двоє громадян кацапії" забезпечили запчастинами весь парк літаків? А якби ці "двоє громадян" не змовились, то всі "самальоти аерафлота" вже би порозвалювались в повітрі?
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05.04.2024 19:18 Ответить
Теж подумав, що подаючі новини довбодятли
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05.04.2024 20:28 Ответить
Дружбан єрмака.
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05.04.2024 19:08 Ответить
Молодці, оті Костін, Рябошапка, Венедіктова, Малюк, баканов, Шмигаль, пильнують за дотриманням Законів та національних інтересів України!!!
Зеленському, воно тепер, якось по дотичній… Конституція… дія прямої норми, він же десь навчався, біля юристів… Мама Рима, теж про таке розповідала…
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05.04.2024 19:19 Ответить
Пять разів читала заголовок, щоб зрозуміти. Так і не зрозуміла.
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05.04.2024 19:48 Ответить
Це він у Вашингтоні дізнався, коли до дружини у відрядження приїжджав?
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05.04.2024 20:36 Ответить
 
 