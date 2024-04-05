Двое граждан РФ признались в сговоре относительно продажи российским компаниям компонентов к самолетам, - Костин

Двое граждан РФ признали свою вину относительно участия в сговоре с целью продажи российским компаниям критически важных компонентов для самолетов.

Об этом в соцсети Х проинформировал генпрокурор Андрей Костин, передает Цензор.НЕТ.

"Украина высоко ценит непоколебимую преданность Генерального прокурора США Меррика Гарланда и Министерства юстиции по борьбе с незаконным экспортом технологий в Россию. Есть еще одно важное достижение: двое граждан России признали свою вину относительно участия в сговоре с целью продажи российским компаниям критически важных компонентов для самолетов.

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Мы искренне благодарны за непоколебимую поддержку со стороны наших американских коллег. Прекращение российской агрессии и недопущение дальнейшего подрыва государством-агрессором глобальной безопасности является нашим общим приоритетом", - сообщил генпрокурор.